«Лион» одержал минимальную победу над «Амьеном»

«Лион» обыграл «Амьен» в матче 22-го тура чемпионата Франции.
«Амьен» - «Лион» 0:1 (0:0)
Гол: Денайе 50
«Амьен»: Гюртнер, Крафт, Гуано, Лефор, Дибасси, Отеро (Си 90), Блин, Монкондьют (Конате 69), Мендоса, Бодмер (Гнаоре 69), Тимит
Главный тренер: Пелиссье Кристоф.
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайе, Менди, Н'Домбеле, Ауар (Тусар 82), Корне (Мартен 77), Фекир, Депай, Дембеле
Главный тренер: Женезио Бруно.
Предупреждения: Н'Домбеле 73, Дюбуа 76, Дибасси 86, Дембеле 90+3
Судья: Мигелгорри Жером.
В прошлом туре «Лион» одержал победу над «Сент-Этьеном».