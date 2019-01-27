«Валенсия» обыграла «Вильярреал», Черышев забил гол

«Валенсия» одержала победу над «Вильярреалом» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» (29 очков) занимает 7-е место в турнирной таблице, «Вильярреал» (18 очков) - предпоследний.
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Вильярреал» 3:0 (1:0)
Голы: Диахаби 4, Черышев 51, Родриго 86
«Валенсия»: Нето, Пиччини, Гарай, Диахаби, Гайя, Солер (Ферран Торрес 77), Коклен, Парехо, Черышев (Васс 74), Родриго, Мина (Ли 84)
Главный тренер: Марселино.
«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Гонсалес, Руис, Коста, Касорла (Бакка 60), Тригерос, Иборра, Педраса (Чуквуэзе 60), Форнальс (Морено 64), Токо Экамби (Бакка 60)
Главный тренер: Пласа Луис Гарсия.
Предупреждения: Руис 15, Иборра 26, Гайя 72, Гаспар 76
Судья: Дель Серро Гранде Карлос.
Напомним, что в прошлом туре «Валенсия» обыграла «Сельту».
Группа: G И В Н П Мячи О
1 Вильярреал 6 2 4 0 12:5 10
2 Рапид В 6 3 1 2 6:9 10
3. Рейнджерс 6 1 3 2 8:8 6
4. Спартак М 6 1 2 3 8:12 5
Группа: G И В Н П Мячи О
1 Вильярреал 6 2 4 0 12:5 10
2 Рапид В 6 3 1 2 6:9 10
3. Рейнджерс 6 1 3 2 8:8 6
4. Спартак М 6 1 2 3 8:12 5
Надеюсь, Валенсия попадёт в ЛЧ💪💪💪💪
Надеюсь, Валенсия попадёт в ЛЧ💪💪💪💪
Черышева с забитым голом!
Черышева с забитым голом!