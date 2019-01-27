«Кристал Пэлас» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

В 4-м раунде Кубка Англии случилась сенсация. «Кристал Пэлас» на своем поле одержал победу над «Тоттенхэмом».
Лондон, стадион «Селхарст Парк»
«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» 2:0 (2:0)
Голы: Уикхэм 9, Таунсенд 34 (пенальти)
Нереализованный пенальти: Триппьер 44
«Кристал Пэлас»: Сперони, Уорд, Келли, Данн, ван Анхольт, Майер (Миливоевич 79), Куяте, Шлупп, Таунсенд (Айю 88), Заха, Уикхэм (Бентеке 70)
Главный тренер: Ходжсон Рой.
«Тоттенхэм»: Газзанига, Триппьер, Давинсон Санчес, Фойт, Вертонген (Ламела 46), Уокер-Питерс, Дайер (Ваньяма 63), Скипп, Моура, Льоренте, Н'Куду Мбида
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Предупреждения: Давинсон Санчес 55, Фойт 60, Бентеке 90+2, Заха 90+3
Судья: Фрэнд Кевин.
«Соккер.ру» вел
Напомним, на днях «Тоттенхэм» также вылетел и из Кубка Лиги.
пока все больные,Льоренте может подправить статистику,как в матче с фулхемом.
пока все больные,Льоренте может подправить статистику,как в матче с фулхемом.
Рой Ходжсон тренировал Великий Ливерпуль,но был уволен по профнепригодности,но его мастерства вполне хватило на 6 лондонский клуб.
Рой Ходжсон тренировал Великий Ливерпуль,но был уволен по профнепригодности,но его мастерства вполне хватило на 6 лондонский клуб.