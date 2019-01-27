«Бавария» разгромила «Штутгарт»

«Бавария» одержала победу над «Штутгартом» в матче 19-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» (42 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Штутгарт» (14 очков) - третий снизу.
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «Штутгарт» 4:1 (1:1)
Голы: Алькантара 5, Гентнер 55 (автогол), Горецка 71, Левандовски 84 - Донис 26
Нереализованный пенальти: Левандовски 65
«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Алькантара, Мартинес (Гнабри 46), Левандовски, Горецка, Мюллер (Хамес 75), Алаба, Коман (Дэвис 86), Киммих
Главный тренер: Ковач Нико.
«Штутгарт»: Цилер, Инсуа, Кемпф, Кабак, Бек, Аскасибар, Эссвайн (Соса 90), Цубер (Дидави 87), Гентнер, Гонсалес, Донис (Томми 74)
Главный тренер: Вайнцирль Маркус.
Предупреждения: Алаба 32, Гентнер 66
Судья: Вилленборг Франк.
Напомним, что вчера дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Ганновер».
и срочно нужен нап. леву на свалку в мадрид,
и срочно нужен нап. леву на свалку в мадрид,
худо бедно продержались, на второй уже не хватило .
Горецка радует...2 матча подряд и 3 гола, в себя приходит....)
худо бедно продержались, на второй уже не хватило .
Горецка радует...2 матча подряд и 3 гола, в себя приходит....)