«Барселона» одержала победу в каталонском дерби

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис -:- Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара -:- Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора -:- Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида -:- Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа -:- Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо -:- Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон -:- Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Иран -:-  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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«Барселона» одержала победу в каталонском дерби

вчера, 20:05
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» обыграла на выезде «Жирону» в матче 21-го тура Ла Лиги.

«Сине-гранатовые» продолжают удерживать лидерство в чемпионате, а «Жирона» остается на 13-й строчке.

Жирона, стадион «Мунисипал де Монтиливи»

«Жирона» - «Барселона» 0:2 (0:1)
Голы: Нелсон Семеду 9, Лионель Месси 68

«Жирона»: Буну, Алкала, Эспиноcа, Хуанпе, Порро, Гарсия (Дуглас Луис 70), Понс Риера, Гранель Ногуэ, Валери, Мансанера (Лозано 80), Кристиан Стуани
Главный тренер: Сакристан Эусебио.

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле (Вермален 77), Альба, Видаль (Артур Рамос 58), Бускетс (Роберто 82), Ракитич, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Эспиноcа 29, Ленгле 31, Видаль 37, Бускетс 43, Эспиноcа 51, Буну 52, Хуанпе 69, Стуани 89

Удаление: Эспиноcа 51

Судья: Гонсалес Пабло.

Ранее в том же туре «Валенсия» обыграла «Вильярреал».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   129 / 765
вчера в 23:47
3 очка в копилке!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Хозяйка президента Барселоны
   128 / 765
вчера в 23:13
А ты знаешь когда у Апсни день рождение?
1927 года рождения,22 апреля.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   148 / 765
вчера в 22:46
Ржу немогу с этих неадекватов фанов сливок , хотя о чем это я ...не неадекватЫ а НЕАДЕКВАТ ..ШИШАНИ -ШИШАНУТЫЙ-ШИША...зайти своими тупыми 3мя аккаунтами , написать мерзость и сидеть довольным думая что вокруг все шиБанутые и н кто ничего не понимает )))) клиника по парню плачет , никогда еше разтроение личности никому не помогало ..
эй шибзданутый )) порадуйся Барса опять выиграла ))) приложи подорожник к пукану и возрадуйся
Barcelona
Barcelona
   483 / 765
вчера в 22:42
С победой Барса!
Apsny
Apsny ответил Хозяйка президента Барселоны
   55 / 765
вчера в 22:00
А ты включи Бавария-Барселона 4:0, отличное кино на вечер
Это давно было, включи 5-1 недавнее с хэт-триком Суареса, свежо совсем.
Apsny
Apsny ответил Хозяйка президента Барселоны
   55 / 765
вчера в 22:00
Жаль Месси не абхазец,а аргентинец,а то бы он был бы красивым стройным джигитом
Он и есть абхаз, вино и мандарины продавал, так себе на дорожку футбола и встал, а маленький он, чтоб в бочку с виноградом залезть и топтать его ногами, превращая его в вино, так что смотри не пей вино, а то мало ли чего там с тобой случится в трюме твоей яхты в заливах Сочи, что твое бабло в сейфе не поможет тебе с твоими ведрами икры.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Хозяйка президента Барселоны
   124 / 765
вчера в 21:57
А ты включи Бавария-Барселона 4:0, отличное кино на вечер
Барселона Реал 5-0 куда лучше
Хозяйка президента Барселоны
Хозяйка президента Барселоны ответил Apsny
   224 / 765
вчера в 21:51
А ты включи Бавария-Барселона 4:0, отличное кино на вечер
Хозяйка президента Барселоны
Хозяйка президента Барселоны
   224 / 765
вчера в 21:50
Жаль Месси не абхазец,а аргентинец,а то бы он был бы красивым стройным джигитом
Apsny
Apsny
   55 / 765
вчера в 21:41
Как так, что не топовый матч Ла-Лиги показывает Матч Атлетик-Бетис.
300liteyniy100
300liteyniy100
   598 / 765
вчера в 21:40
барсу с победой!
yldyz
yldyz ответил Шишанутый
вчера в 21:40
Опять у сопернека Барс удаленее. Ну все понятно! Судьи работают и тащат католонский проект к очередному не заслуженному чемпеонству. Ну не чего в ЛЧ Барселоне укажут ее привычное место в четвертьфинале!
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил ALBA BARCELONA 21
       124 / 765
    вчера в 21:38
    Твой Суарес никудышний и Реалу моему забивал чисто случайно
    ну жди еще от него треху в реал уже скоро!

    аха-ха)
    Apsny
    Apsny
       55 / 765
    вчера в 21:32
    Защитник "Барселоны" Жорди Альба сделал голевую передачу Лионелю Месси в матче с "Жироной" (2:0).

    Этот ассист стал для испанца 10-м во всех турнирах в этом сезоне. 6 из них — в Ла Лиге.

    Альба стал вторым игроком "Барсы" после Месси, который сделал не менее 10 голевых передач. У Месси их 13.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       211 / 765
    вчера в 21:31
    Я был уверен в победе Барселоне
    Хозяйка президента Барселоны
    Хозяйка президента Барселоны
       224 / 765
    вчера в 21:22
    Реал 5:1 победили,а Жирону 2:0 Насколько каталонские команды сильнее мадридского проекта Переса. Эспаньол ещё сегодня 3:0 сливочных побьет
    КЭТиК
    КЭТиК
       109 / 765
    вчера в 21:15
    С Месси у Барселоны всё в порядке.
    Хозяйка президента Барселоны
    Хозяйка президента Барселоны ответил ALBA BARCELONA 21
       224 / 765
    вчера в 21:13
    А ты знаешь когда у Апсни день рождение?
    3ton
    3ton
       300 / 765
    вчера в 21:01
    При тусклой игре , Вальверде дает результат .
    3ton
    3ton ответил 95-shishani-95
       300 / 765
    вчера в 21:00
    Хирург исправляет ошибки природы? ))))
    Тут бесполезно)
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил 95-shishani-95
       128 / 765
    вчера в 20:58
    Я матчи смотрю, просто я на операции был! Щас на вторую иду! Так что, пока не до просмотра! И не уверен, что успею на матч Реала!
    Что ты оправдываешься Ваший,хочешь смотришь,хочешь пишешь,не хочешь не пишешь,хочешь болеешь за Реал а хочешь за Барсу,как я.
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       65 / 765
    вчера в 20:55
    1 против 13 места.Барса сила!😂
    Шишанутый
    Шишанутый
       45 / 765
    вчера в 20:54
    Опять у сопернека Барс удаленее. Ну все понятно! Судьи работают и тащат католонский проект к очередному не заслуженному чемпеонству. Ну не чего в ЛЧ Барселоне укажут ее привычное место в четвертьфинале!
    EAGuar As
    EAGuar As
       49 / 765
    вчера в 20:48
    С победой .
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил LOUIS-1987
       59 / 765
    вчера в 20:48
    не новость) что ты матчи не смотришь, но пишешь больше всех)
    Я матчи смотрю, просто я на операции был! Щас на вторую иду!
    Так что, пока не до просмотра!
    И не уверен, что успею на матч Реала!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил This is BarCa
       128 / 765
    вчера в 20:46
    Не смог досмотреть матч без Дембеле, ели один тайм вытянул.
    Я с трудом дотянул до конца,они не играли а просто доигрывали от начала до конца.
    LOUIS-1987
    LOUIS-1987 ответил 95-shishani-95
       577 / 765
    вчера в 20:46
    Как будто это новость, что Альба подносит)
    не новость) что ты матчи не смотришь, но пишешь больше всех)
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 765
    вчера в 20:45
    Барселонаа ели копыта унесла
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил LOUIS-1987
       59 / 765
    вчера в 20:45
    если матч не смотрел, тогда зачем отсебятину пишешь
    Как будто это новость, что Альба подносит)
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил ALBA BARCELONA 21
       59 / 765
    вчера в 20:43
    Судей в играх с Баварией и Ювентусом купили,Вечеслав Остапенко подтвердить,если что и даже Апсни наш аксакал
    Да ладно, бред всё это!!! Они и против Реала ошибались
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