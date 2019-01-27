«Барселона» одержала победу в каталонском дерби

«Барселона» обыграла на выезде «Жирону» в матче 21-го тура Ла Лиги.
«Сине-гранатовые» продолжают удерживать лидерство в чемпионате, а «Жирона» остается на 13-й строчке.
Жирона, стадион «Мунисипал де Монтиливи»
«Жирона» - «Барселона» 0:2 (0:1)
Голы: Нелсон Семеду 9, Лионель Месси 68
«Жирона»: Буну, Алкала, Эспиноcа, Хуанпе, Порро, Гарсия (Дуглас Луис 70), Понс Риера, Гранель Ногуэ, Валери, Мансанера (Лозано 80), Кристиан Стуани
Главный тренер: Сакристан Эусебио.
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле (Вермален 77), Альба, Видаль (Артур Рамос 58), Бускетс (Роберто 82), Ракитич, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Эспиноcа 29, Ленгле 31, Видаль 37, Бускетс 43, Эспиноcа 51, Буну 52, Хуанпе 69, Стуани 89
Удаление: Эспиноcа 51
Судья: Гонсалес Пабло.
Ранее в том же туре «Валенсия» обыграла «Вильярреал».
эй шибзданутый )) порадуйся Барса опять выиграла ))) приложи подорожник к пукану и возрадуйся
эй шибзданутый )) порадуйся Барса опять выиграла ))) приложи подорожник к пукану и возрадуйся
аха-ха)
аха-ха)
Этот ассист стал для испанца 10-м во всех турнирах в этом сезоне. 6 из них — в Ла Лиге.
Альба стал вторым игроком "Барсы" после Месси, который сделал не менее 10 голевых передач. У Месси их 13.
Этот ассист стал для испанца 10-м во всех турнирах в этом сезоне. 6 из них — в Ла Лиге.
Альба стал вторым игроком "Барсы" после Месси, который сделал не менее 10 голевых передач. У Месси их 13.
Тут бесполезно)
Тут бесполезно)
Так что, пока не до просмотра!
И не уверен, что успею на матч Реала!
Так что, пока не до просмотра!
И не уверен, что успею на матч Реала!