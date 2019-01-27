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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
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Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
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Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
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01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора -:- Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
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Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью 3:3

вчера, 18:58
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)3 : 3Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» сыграла вничью с «Аталантой» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

«Рома» (34 очка) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Аталанта» (32 очка) идет седьмой.

Бергамо, стадион Атлети Адзурри

«Аталанта» - «Рома» 3:3 (0:3)
Голы: Кастань 45, Толой 60, Сапата 71 - Джеко 3, Джеко 33, Эль-Шаарави 40

Нереализованный пенальти: Сапата 70

«Аталанта»: Бериша, Толой, Джимсити, Манчини (Паломино 53), Хатебур, де Рон, Пашалич (Пессина 90+1), Кастань, Гомес, Иличич (Бэрроу 84), Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Рома»: Ульсен, Карсдорп (Фасио 78), Манолас, Маркано , Коларов, Кристанте, Н'Зонзи, Дзаньоло, Пеллегрини (Флоренци 65), Эль-Шаарави (Клюйверт 62), Джеко
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.

Предупреждения: Карсдорп 23, Манолас 35, Н'Зонзи 64, Иличич 68

Судья: Кальварезе Джанпаоло.

Напомним, что вчера «Милан» сыграл вничью с «Наполи».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   228 / 765
вчера в 22:36
Аталанта в этом сезоне просто супер!
300liteyniy100
300liteyniy100
   598 / 765
вчера в 21:46
круто!3-0 и ничья!!красиво!
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 765
вчера в 21:26
Кто то в перерыве поставил на ничью?!?
Caniggia
Caniggia
   29 / 765
вчера в 20:53
Нормально друг другу накидали! Веселуха!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   211 / 765
вчера в 20:20
Жаль что ничья
spartach091
spartach091
   86 / 765
вчера в 20:07
Сапата удивляет
Великий Князь
Великий Князь ответил УрсХох
   7 / 765
вчера в 19:56
Эт кто?))
Защитник Львовского Шахтаря перешёл в резиновую Зину.
Точнее собирается перейти)
УрсХох
УрсХох ответил Великий Князь
   80 / 765
вчера в 19:55
А, ну и с Яриком Рахитским теперь будете не меньше пропускать. Аха-ха)
Эт кто?))
Великий Князь
Великий Князь ответил Jeck Denielse
   7 / 765
вчера в 19:53
Выиграть первый тайм 3:0 и упустить победу - завсегда обидно.... Плохая защита у Ромы... 29 пропущенных...это уровень Удинезе и Кальяри из нижней части таблицы...... Аталанте респект.....бойцы....да и 1-е место по забитым мячам почётно....куда уж там Ювентусам с Роналдами да Дибалами...)))) Времена цементной защиты итальянских команд - миф.....)) Результаты последнего тура : Болонья — Фрозиноне 0:4 Аталанта — Рома 3:3 Парма — СПАЛ 2:3 Кьево — Фиорентина 3:4 Сассуоло — Кальяри 3:0 Сампдория — Удинезе 4:0 ...да в нашей лиге столько за месяц не забивают..))))
А, ну и с Яриком Рахитским теперь будете не меньше пропускать. Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь ответил Jeck Denielse
   7 / 765
вчера в 19:52
Выиграть первый тайм 3:0 и упустить победу - завсегда обидно.... Плохая защита у Ромы... 29 пропущенных...это уровень Удинезе и Кальяри из нижней части таблицы...... Аталанте респект.....бойцы....да и 1-е место по забитым мячам почётно....куда уж там Ювентусам с Роналдами да Дибалами...)))) Времена цементной защиты итальянских команд - миф.....)) Результаты последнего тура : Болонья — Фрозиноне 0:4 Аталанта — Рома 3:3 Парма — СПАЛ 2:3 Кьево — Фиорентина 3:4 Сассуоло — Кальяри 3:0 Сампдория — Удинезе 4:0 ...да в нашей лиге столько за месяц не забивают..))))
Не забивают потому что тормозят от кокса.
УрсХох
УрсХох
   80 / 765
вчера в 19:50
Рома забыла выйти на второй тайм
kotmyshka
kotmyshka
   182 / 765
вчера в 19:43
Результативно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   28 / 765
вчера в 19:36
Выиграть первый тайм 3:0 и упустить победу - завсегда обидно....
Плохая защита у Ромы...
29 пропущенных...это уровень Удинезе и Кальяри из нижней части таблицы......

Аталанте респект.....бойцы....да и 1-е место по забитым мячам почётно....куда уж там Ювентусам с Роналдами да Дибалами...))))

Времена цементной защиты итальянских команд - миф.....))
Результаты последнего тура :
Болонья — Фрозиноне 0:4
Аталанта — Рома 3:3
Парма — СПАЛ 2:3
Кьево — Фиорентина 3:4
Сассуоло — Кальяри 3:0
Сампдория — Удинезе 4:0

...да в нашей лиге столько за месяц не забивают..))))
Tommy Lee
Tommy Lee
   197 / 765
вчера в 19:31
Ну и 8ы римские с 0:3 увезти только очко, как так можно.
Великий Князь
Великий Князь ответил FILL3286
   7 / 765
вчера в 19:29
за гоббов се ровно стыдно
А должно быть за спартак)
cska plus
cska plus
   14 / 765
вчера в 19:21
Аталанту с красивой игрой, жаль не победили.
Великий Князь
Великий Князь ответил FILL3286
   7 / 765
вчера в 19:16
за гоббов се ровно стыдно
пискнули хрюшки с рисовых полей. Аха-ха)
Лакшери
Лакшери
   44 / 765
вчера в 19:14
неплохо
Великий Князь
Великий Князь ответил Reneg
   7 / 765
вчера в 19:10
Наверняка ЭДФ попросят уйти по окончанию сезона, но это точно не его вина, а руководства. Он и так из команды максимум давит
Многие авторитетные романисты так не считают.
С отскоком тебя!
allemz
allemz ответил Reneg
   27 / 765
вчера в 19:09
Наверняка ЭДФ попросят уйти по окончанию сезона, но это точно не его вина, а руководства. Он и так из команды максимум давит
Ну тренер руководит игрой команды.
Рома счет удержать не может, как зарешают по счету, так сразу ловят расслабон.
Великий Князь
Великий Князь ответил 25процентный клоун
   7 / 765
вчера в 19:09
вообще-то это камбек
Как бы не совсем. Даже учитывая счёт 0:3 в первом тайме, Рома явно отскочила. На поле была лишь Аталанта.
drug01
drug01
   79 / 765
вчера в 19:08
Рома где твоя игра?
Reneg
Reneg ответил allemz
   491 / 765
вчера в 19:05
Наверняка ЭДФ попросят уйти по окончанию сезона, но это точно не его вина, а руководства. Он и так из команды максимум давит
номер 12
номер 12
   125 / 765
вчера в 19:05
красивый матч
allemz
allemz
   27 / 765
вчера в 19:05
ЭДФ физручелла.

Интересно, повторится ли история "Игроков «Ромы» заперли на базе клуба", когда также в матче с Кальяри вели в счете, но знатно затупили и соперник закамбечил на последних минутах?
Garrincha-Makelele
Garrincha-Makelele
   665 / 765
вчера в 19:05
Аталанта красавцы
Reneg
Reneg
   491 / 765
вчера в 19:02
знатная перестрелка получилась в Бергамо. и не обидно за упущенную победу. Аталанта должна играть в ЕК вместо китайского барахла
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 765
вчера в 18:59
вообще-то это камбек
juvenale
juvenale
   36 / 765
вчера в 18:59
Вот это тур, бей-беги отдыхает!!!а ведь Аталанта должна была четвертый забивать на 90ой
FILL3286
FILL3286
   31 / 765
вчера в 18:59
за гоббов се ровно стыдно
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