«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью 3:3

«Рома» сыграла вничью с «Аталантой» в матче 21-го тура чемпионата Италии.
«Рома» (34 очка) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Аталанта» (32 очка) идет седьмой.
Бергамо, стадион Атлети Адзурри
«Аталанта» - «Рома» 3:3 (0:3)
Голы: Кастань 45, Толой 60, Сапата 71 - Джеко 3, Джеко 33, Эль-Шаарави 40
Нереализованный пенальти: Сапата 70
«Аталанта»: Бериша, Толой, Джимсити, Манчини (Паломино 53), Хатебур, де Рон, Пашалич (Пессина 90+1), Кастань, Гомес, Иличич (Бэрроу 84), Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Рома»: Ульсен, Карсдорп (Фасио 78), Манолас, Маркано , Коларов, Кристанте, Н'Зонзи, Дзаньоло, Пеллегрини (Флоренци 65), Эль-Шаарави (Клюйверт 62), Джеко
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.
Предупреждения: Карсдорп 23, Манолас 35, Н'Зонзи 64, Иличич 68
Судья: Кальварезе Джанпаоло.
Напомним, что вчера «Милан» сыграл вничью с «Наполи».
Точнее собирается перейти)
Точнее собирается перейти)
Плохая защита у Ромы...
29 пропущенных...это уровень Удинезе и Кальяри из нижней части таблицы......
Аталанте респект.....бойцы....да и 1-е место по забитым мячам почётно....куда уж там Ювентусам с Роналдами да Дибалами...))))
Времена цементной защиты итальянских команд - миф.....))
Результаты последнего тура :
Болонья — Фрозиноне 0:4
Аталанта — Рома 3:3
Парма — СПАЛ 2:3
Кьево — Фиорентина 3:4
Сассуоло — Кальяри 3:0
Сампдория — Удинезе 4:0
...да в нашей лиге столько за месяц не забивают..))))
Плохая защита у Ромы...
29 пропущенных...это уровень Удинезе и Кальяри из нижней части таблицы......
Аталанте респект.....бойцы....да и 1-е место по забитым мячам почётно....куда уж там Ювентусам с Роналдами да Дибалами...))))
Времена цементной защиты итальянских команд - миф.....))
Результаты последнего тура :
Болонья — Фрозиноне 0:4
Аталанта — Рома 3:3
Парма — СПАЛ 2:3
Кьево — Фиорентина 3:4
Сассуоло — Кальяри 3:0
Сампдория — Удинезе 4:0
...да в нашей лиге столько за месяц не забивают..))))
С отскоком тебя!
С отскоком тебя!
Рома счет удержать не может, как зарешают по счету, так сразу ловят расслабон.
Рома счет удержать не может, как зарешают по счету, так сразу ловят расслабон.
Интересно, повторится ли история "Игроков «Ромы» заперли на базе клуба", когда также в матче с Кальяри вели в счете, но знатно затупили и соперник закамбечил на последних минутах?
Интересно, повторится ли история "Игроков «Ромы» заперли на базе клуба", когда также в матче с Кальяри вели в счете, но знатно затупили и соперник закамбечил на последних минутах?