«Томь» рассчиталась с долгами по зарплате

«Томь» погасила все имевшиеся долги перед игроками и персоналом команды.

В пятницу вечером поступил транш от «Газпром-Нефти» в размере 400 миллионов рублей. Благодаря нему все долги по зарплате и премиальным, которые составили 175 миллионов, были выплачены футболистам и персоналу клуба. В течение недели деньги поступят работникам, так как выплаты производятся через службу судебных приставов.



Что касается массового ухода игроков, то у клуба существовал план «Б», потому что предполагалось, что это произойдёт. Есть игроки, которые присоединятся к команде на сборе в Турции, там мы проверим их физическую готовность, их игровые качества тренеру отлично известны. К сборам привлечены три человека из молодёжного состава 2001 года рождения и пять человек из «Зенита-2».