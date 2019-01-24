«Зенит» - самый доходный в России

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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3.45 3.2 2.1
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон - - -
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:0 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
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02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:0 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
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Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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13:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомарноКомарно -:- Логотип футбольный клуб СаквариСаквари - - -
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«Зенит» - самый доходный в России

вчера, 23:48

Консалтинговая аналитическая фирма Deloitte опубликовала очередной рейтинг самых доходных клубов Европы. «Соккер.ру» называет героев.

Существует огромное количество разнообразных списков, рейтингов, классификаций. Однако отчеты компании Deloitte во всем деловом мире пользуются большим авторитетом. А анализом футбольного финансового рынка она занимается 22 года.

Так что опыт и здесь накоплен внушительный, потому на цифры, публикуемые этими аналитиками, всегда стоит обращать особое внимание. К тому же это не какой-то очередной рейтинг дороговизны, оцениваемый умозрительно и весьма условно. Здесь конкретные экономические показатели.

Итак, вот тридцатка клубов, которые в прошлом сезоне получили наибольший доход:

Клуб

Страна

Доход 
(в миллионах евро)

1. «Реал»

Испания

750,9

2. «Барселона»

Испания

690,4

3. «Манчестер Юнайтед»

Англия

666,0

4. «Бавария»

Германия

629,2

5. «Манчестер Сити»

Англия

568,4

6. ПСЖ

Франция

541,7

7. «Ливерпуль»

Англия

513,7

8. «Челси»

Англия

505,7

9. «Арсенал»

Англия

439,2

10. «Тоттенхэм»

Англия

428,3

11. «Ювентус»

Италия

394,9

12. «Боруссия» (Дортмунд)

Германия

317,2

13. «Атлетико»

Испания

304,4

14. «Интер»

Италия

280,8

15. «Рома»

Италия

250,0

16. «Шальке»

Германия

243,8

17. «Эвертон»

Англия

212,9

18. «Милан»

Италия

207,7

19. «Ньюкасл»

Англия

201,5

20. «Вест Хэм»

Англия

197,9

21. «Наполи»

Италия

182,8

22. «Лестер»

Англия

179,4

23. «Саутгемптон»

Англия

172,0

24. «Кристал Пэлас»

Англия

169,0

25. «Зенит»

Россия

167,8

26. «Бешикташ»

Турция

165,7

27. «Севилья»

Испания

165,2

28. «Лион»

Франция

164,2

29. «Брайтон»

Англия

157,4

30. «Бенфика»

Португалия

150,7

Цифры интересны сразу по ряду параметров. Например, «Реал» вернулся на первое место в этом рейтинге впервые с сезона-2014/15. В прошлом году лидером рейтинга был «Манчестер Юнайтед», который к традиционно высоким выплатам в Англии прибавил тогда максимальную сумму призовых за победу в Лиге Европы.

На этот раз призовые за Лигу чемпионов у «Реала» перекрыли доходы «Манчестер Юнайтед» даже с его английскими огромными суммами. «Красные дьяволы» откатились на третье место. А доход «Реала» стал рекордным – 750,9 миллиона евро. Причем отрыв от второй позиции оказался внушительным – более 60 миллионов. Второй, кстати, стала «Барселона».

Главные перемещения по сравнению с предыдущим отчетным периодом коснулись «Ливерпуля» и «Арсенала». «Красные», например, выходом в финал Лиги чемпионов хорошо поправили свое положение и заработали на 89 миллионов евро больше, чем год назад. А вот «Арсенал» заработал меньше на 48 миллионов.

Помимо лидерства двух испанских грандов впечатляет доминирование клубов из Англии. Даже не блистающие никакими достижениями в Европе команды обладают доходами, которые не снились некоторым завсегдатаям еврокубков. Дело как раз в дисбалансе во внутренних доходах.

Причем в последние годы существенно выплаты по телеконтрактам клубам в основных лигах не менялись. Так что все изменения связаны не с ними, а с работой в области маркетинга, с ростом числа продаж билетов. Этим, в частности, обусловлен взлет «Тоттенхэма», который занял десятое место, переехав на вместительный «Уэмбли».

«Шпоры» оказались выше многолетнего безоговорочного лидера чемпионата Италии – «Ювентуса». Почувствуйте, так сказать, разницу. Сколько приходится напрягаться лидеру Серии А, но он не тянет даже на первую десятку по доходам. В общем-то еще одна характеристика экономической слабости итальянской лиги, особенно на фоне доминирования английской. Финансово успешнее даже главные гранды Германии и Франции.

ПСЖ, например, тратит много, однако закупочная кампания по звездам позволила парижанам неплохо так подзаработать на маркетинге – имена Неймара и Мбаппе продаются как горячие пирожки. Вероятно, уже в следующем отчете и «Ювентус» взлетит – на имени Криштиану Роналду.

Что касается доминирования в более глобальном плане, то бросается в глаза количество клубов из лиг, которые не относятся к так называемой «большой пятерке». Таких клубов всего три: «Зенит», «Бешикташ» и «Бенфика». Российская команда в этой троице выше остальных, хотя в последние годы позиция петербуржцев снижается.

Доходы в прошлом сезоне превысили 167 миллионов евро. Год назад доход составлял 180 миллионов евро, а еще годом ранее приблизился к круглой отметке, но немного не дотянул – 196 миллионов. В 2017 году в отчете Deloitte «Зенит» был в двадцатке, в прошлом году занимал 23-е место, но был единственным клубом в рейтинге из чемпионата вне «большой пятерки».

Если внимательно посмотреть на окружение «Зенита» в нынешнем рейтинге, то бросается в глаза, что петербуржцы выше «Севильи» и «Лиона», например, но при этом уступают «Кристал Пэлас» и совсем рядом с «Брайтоном». Снова к слову о том, насколько доходы английских клубов оторваны от реальности остальных.

Рекордным, кстати, оказался не только доход лидирующего в рейтинге «Реала», но и суммарный доход клубов из первой двадцатки. Он составил 8,3 миллиарда евро – никогда за 8 миллиардов ранее показатель не перескакивал. А тут видно планомерное превышение рекорда на фоне предыдущих лет. Концентрация денег в руках самых богатых клубов растет. Потому не должен удивлять и рост цен, который фиксируется во время каждого трансферного окна.

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Все комментарии
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец
   25 / 727
сегодня в 04:16
Принесите бомжу ниже огнетушитель.
Бильге Октай
Бильге Октай ответил parallels
   119 / 727
сегодня в 03:42
😆😆😆 хряки такие хряки)
аха .... жжешь 😂😂😂😂😂
parallels
parallels
   7 / 727
сегодня в 02:17


😆😆😆 хряки такие хряки)
parallels
parallels
   7 / 727
сегодня в 02:09
от злости хряки ещё сильнее начнут трясти пальмы 😅
parallels
parallels ответил ziborock
   7 / 727
сегодня в 02:06
Осталось только вычесть зарплаты заплаченные игрокам, тот же Передас 10 лямов в карман положил и поедет в ПСЖ имея в активе 5 место в ЧР м ВСЁ!)))
когда у хряков заканчиваются аргументы - они начинают считать зарплаты. и именно игроков зенита. во всём мире игроки (в реале, баварии, мю, спартаке) играют за еду, наверное, только в зените дураки какие-то, платят зарплату) стыдно за спартак. можешь не отвечать, я знаю твой ответ)
d_fincher
d_fincher
   97 / 727
сегодня в 02:04
Конечно, самый доходный. Кто сомневается? А еще самый грамотно построенный стадион. Самые ответственные и патриотичные футболисты. Самый эффективный спонсор. Самая лучшая молодежная школа. Самый компетентный Фурсенко.
parallels
parallels
   7 / 727
сегодня в 02:01
диванная онолитега подъехала) итак, хряки изволили сильно визжать от смеха, когда пошли первые новости про паредеса и 25-30 лямов. 5 лямов, да и то в базарный день - хрюкали они) я сразу озвучил более реальный ценник - и оказался прав. 47 + различные бонусы точно принесут больше 50 + дураков в руководстве нет (в отличие от тарасовского), поэтому в контракт будет включён пункт (и я в этом сильно уверен), что зенит получит ну хотя бы 10% от последующей перепродажи паредеса. поскольку ему всего 24 года, и за полтора года в зените его РЫНОЧНАЯ (а не мной придуманная) цена подскочила с 13 до 25 лямов + все мы знаем, что в зените он ленится играть, но в псж явно будет выкладываться - через год его рыночная будет значительно выше (тут можно только гадать, сколько, но минимум в районе 50-70), псж если надумает продать - выручит 70-100, и отстегнёт зениту эти самые 10%. так что хряк может сколько угодно хрюкать - но продажа паредеса принесёт денег больше, чем продажа халка (56 лямов). и вот это гы-гы.
ziborock
ziborock ответил parallels
   28 / 727
сегодня в 01:27
гори-гори ясно) в тарасовке почему-то сильно убеждены, что зенит только тратит капиталы московских бабушег, при нуле доходов) стыдно за спартак.
Осталось только вычесть зарплаты заплаченные игрокам, тот же Передас 10 лямов в карман положил и поедет в ПСЖ имея в активе 5 место в ЧР м ВСЁ!)))
ziborock
ziborock
   28 / 727
сегодня в 01:25
Какие три приятных рыла на фотке!)
parallels
parallels
   7 / 727
сегодня в 01:25
гори-гори ясно) в тарасовке почему-то сильно убеждены, что зенит только тратит капиталы московских бабушег, при нуле доходов) стыдно за спартак.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   56 / 727
сегодня в 00:45
6. ПСЖ

Франция

541,7

7. «Ливерпуль»

Англия

513,7

8. «Челси»

Англия

505,7

Давно мы не видели цифру 7 и Ливерпуль рядом :)
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   69 / 727
сегодня в 00:30
Порадуемся чтоли!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 727
сегодня в 00:18
И это ещё без продаж телеправ как у англичан....и без ЛЧ.....))
Пора из 30-ки перебираться в 20-ку по доходности...
25процентный клоун
25процентный клоун
   26 / 727
сегодня в 00:12
началось ,с 5 го места....
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