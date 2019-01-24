«Зенит» - самый доходный в России

вчера, 23:48

Консалтинговая аналитическая фирма Deloitte опубликовала очередной рейтинг самых доходных клубов Европы. «Соккер.ру» называет героев.

Существует огромное количество разнообразных списков, рейтингов, классификаций. Однако отчеты компании Deloitte во всем деловом мире пользуются большим авторитетом. А анализом футбольного финансового рынка она занимается 22 года.

Так что опыт и здесь накоплен внушительный, потому на цифры, публикуемые этими аналитиками, всегда стоит обращать особое внимание. К тому же это не какой-то очередной рейтинг дороговизны, оцениваемый умозрительно и весьма условно. Здесь конкретные экономические показатели.

Итак, вот тридцатка клубов, которые в прошлом сезоне получили наибольший доход:

Клуб Страна Доход

(в миллионах евро) 1. «Реал» Испания 750,9 2. «Барселона» Испания 690,4 3. «Манчестер Юнайтед» Англия 666,0 4. «Бавария» Германия 629,2 5. «Манчестер Сити» Англия 568,4 6. ПСЖ Франция 541,7 7. «Ливерпуль» Англия 513,7 8. «Челси» Англия 505,7 9. «Арсенал» Англия 439,2 10. «Тоттенхэм» Англия 428,3 11. «Ювентус» Италия 394,9 12. «Боруссия» (Дортмунд) Германия 317,2 13. «Атлетико» Испания 304,4 14. «Интер» Италия 280,8 15. «Рома» Италия 250,0 16. «Шальке» Германия 243,8 17. «Эвертон» Англия 212,9 18. «Милан» Италия 207,7 19. «Ньюкасл» Англия 201,5 20. «Вест Хэм» Англия 197,9 21. «Наполи» Италия 182,8 22. «Лестер» Англия 179,4 23. «Саутгемптон» Англия 172,0 24. «Кристал Пэлас» Англия 169,0 25. «Зенит» Россия 167,8 26. «Бешикташ» Турция 165,7 27. «Севилья» Испания 165,2 28. «Лион» Франция 164,2 29. «Брайтон» Англия 157,4 30. «Бенфика» Португалия 150,7

Цифры интересны сразу по ряду параметров. Например, «Реал» вернулся на первое место в этом рейтинге впервые с сезона-2014/15. В прошлом году лидером рейтинга был «Манчестер Юнайтед», который к традиционно высоким выплатам в Англии прибавил тогда максимальную сумму призовых за победу в Лиге Европы.

На этот раз призовые за Лигу чемпионов у «Реала» перекрыли доходы «Манчестер Юнайтед» даже с его английскими огромными суммами. «Красные дьяволы» откатились на третье место. А доход «Реала» стал рекордным – 750,9 миллиона евро. Причем отрыв от второй позиции оказался внушительным – более 60 миллионов. Второй, кстати, стала «Барселона».

Главные перемещения по сравнению с предыдущим отчетным периодом коснулись «Ливерпуля» и «Арсенала». «Красные», например, выходом в финал Лиги чемпионов хорошо поправили свое положение и заработали на 89 миллионов евро больше, чем год назад. А вот «Арсенал» заработал меньше на 48 миллионов.

Помимо лидерства двух испанских грандов впечатляет доминирование клубов из Англии. Даже не блистающие никакими достижениями в Европе команды обладают доходами, которые не снились некоторым завсегдатаям еврокубков. Дело как раз в дисбалансе во внутренних доходах.

Причем в последние годы существенно выплаты по телеконтрактам клубам в основных лигах не менялись. Так что все изменения связаны не с ними, а с работой в области маркетинга, с ростом числа продаж билетов. Этим, в частности, обусловлен взлет «Тоттенхэма», который занял десятое место, переехав на вместительный «Уэмбли».

«Шпоры» оказались выше многолетнего безоговорочного лидера чемпионата Италии – «Ювентуса». Почувствуйте, так сказать, разницу. Сколько приходится напрягаться лидеру Серии А, но он не тянет даже на первую десятку по доходам. В общем-то еще одна характеристика экономической слабости итальянской лиги, особенно на фоне доминирования английской. Финансово успешнее даже главные гранды Германии и Франции.

ПСЖ , например, тратит много, однако закупочная кампания по звездам позволила парижанам неплохо так подзаработать на маркетинге – имена Неймара и Мбаппе продаются как горячие пирожки. Вероятно, уже в следующем отчете и «Ювентус» взлетит – на имени Криштиану Роналду.

Что касается доминирования в более глобальном плане, то бросается в глаза количество клубов из лиг, которые не относятся к так называемой «большой пятерке». Таких клубов всего три: «Зенит», «Бешикташ» и «Бенфика». Российская команда в этой троице выше остальных, хотя в последние годы позиция петербуржцев снижается.

Доходы в прошлом сезоне превысили 167 миллионов евро. Год назад доход составлял 180 миллионов евро, а еще годом ранее приблизился к круглой отметке, но немного не дотянул – 196 миллионов. В 2017 году в отчете Deloitte «Зенит» был в двадцатке, в прошлом году занимал 23-е место, но был единственным клубом в рейтинге из чемпионата вне «большой пятерки».

Если внимательно посмотреть на окружение «Зенита» в нынешнем рейтинге, то бросается в глаза, что петербуржцы выше «Севильи» и «Лиона», например, но при этом уступают «Кристал Пэлас» и совсем рядом с «Брайтоном». Снова к слову о том, насколько доходы английских клубов оторваны от реальности остальных.

Рекордным, кстати, оказался не только доход лидирующего в рейтинге «Реала», но и суммарный доход клубов из первой двадцатки. Он составил 8,3 миллиарда евро – никогда за 8 миллиардов ранее показатель не перескакивал. А тут видно планомерное превышение рекорда на фоне предыдущих лет. Концентрация денег в руках самых богатых клубов растет. Потому не должен удивлять и рост цен, который фиксируется во время каждого трансферного окна.