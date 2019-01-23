«Кардифф» вряд ли вернет 17 млн евро, потраченных на Салу

23 января 2019, 13:16

«Кардифф», скорее всего, не сможет вернуть 17 млн евро, оплаченных «Нанту» за трансфер нападающего Эмилиано Салы.

Сделка была оформлена 20 января, и ее правомерность не может подлежать сомнению, несмотря на то что Сала не играл за клуб и даже не успел с ним потренироваться. По словам одного из специалистов по страхованию, у валлийского клуба крайне мало шансов вернуть себе деньги в случае смерти футболиста.

Напомним, что самолет с Салой на борту пропал накануне во время полета над Ла-Маншем. Пока поисково-спасательная операция не дала никаких результатов.