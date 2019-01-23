«Кардифф» вряд ли вернет 17 млн евро, потраченных на Салу

«Кардифф», скорее всего, не сможет вернуть 17 млн евро, оплаченных «Нанту» за трансфер нападающего Эмилиано Салы.
Сделка была оформлена 20 января, и ее правомерность не может подлежать сомнению, несмотря на то что Сала не играл за клуб и даже не успел с ним потренироваться. По словам одного из специалистов по страхованию, у валлийского клуба крайне мало шансов вернуть себе деньги в случае смерти футболиста.
Напомним, что самолет с Салой на борту пропал накануне во время полета над Ла-Маншем. Пока поисково-спасательная операция не дала никаких результатов.
Нук нук расскажи уважаемой аудитории о других подробностях из данного контракта.
Нук нук расскажи уважаемой аудитории о других подробностях из данного контракта.
Вопрос, какого х**** товар за 17 лямов евро перевозили... в зимних условиях да еще через водное препятствие... в дырявом корыте какого-нить любителя кальвадоса с Нормандии специализирующегося на орошении с/г полей.
Но может все обойдется еще.
Вопрос, какого х**** товар за 17 лямов евро перевозили... в зимних условиях да еще через водное препятствие... в дырявом корыте какого-нить любителя кальвадоса с Нормандии специализирующегося на орошении с/г полей.
Но может все обойдется еще.
Сомневаюсь,что вы поступите по-человечески и даже компенсируете половину стоимости.
Сомневаюсь,что вы поступите по-человечески и даже компенсируете половину стоимости.