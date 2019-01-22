«Луч» задолжал своим футболистам около 400 млн рублей

Пресс-служба владивостокского «Луча» сообщила, что долги клуба перед игроками, сотрудниками команды и кредиторами на сегодняшний день составляют около 400 млн рублей.

Допущенные прежним руководством в период с 2012 по 2017 год финансовые злоупотребления ставят клуб на грань банкротства в связи с нарастающими за счет пени долгами по налоговым платежам. Общий объем текущей задолженности составляет 384 млн рублей. Помимо этого, прежнее руководство клуба оказалось неспособно отчитаться за полученную субсидию из краевого бюджета в размере 65 млн рублей. Отсутствие отчетных документов фактически означает нецелевое расходование бюджетных средств и влечет за собой правовые последствия для клуба, вплоть до возбуждения уголовных дел.