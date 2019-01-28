Чугайнов временно отказался от зарплаты в «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Игорь Чугайнов сообщил, что он на данный момент не получает зарплату в клубе. По словам Чугайнова, он сам отказался от денег, чтобы средства могли получить в первую очередь те, кто больше в этом нуждается.

Да, ситуация непростая. У кого-то она более тяжелая, а у кого-то менее… Но здесь главное — не нужно лезть во взаимоотношения работодателя и работника. Расскажу про себя. Лично я в «Сибири» не получал ни копейки. Но зная о ситуации, зная о том, что у ребят намного тяжелее, я сказал генеральному директору: «Мне сейчас платить не надо!». Зная, что у кого-то ситуация тяжелее, я отказался сам от денег. Нужно решить какие-то более важные финансовые вопросы.