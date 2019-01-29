Паредес стал игроком ПСЖ

Пресс-служба ПСЖ сообщает, что клуб приобрел полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.
Ориентировочно Паредес подписал с парижанами контракт на 4,5 года. 24-летний аргентинец будет выступать за новую команду под восьмым номером.
К «Зениту» футболист присоединился 1 июля 2017 года; провел 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач.
и такое почти каждый сезон.
и такое почти каждый сезон.
Сегодня 13:02, редактировал Сегодня 13:04
Бомбёжку у тарасовских можно понять, ведь максимальная сумма с трансферов которую они видели, это 20-ка за Свинси Губошлёпа, который из тарасовки сбежал ночью. И то им повезло, обычно от них сбегают за бесплатно или с доплатой.
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не уместное сравнение.
самые дорогие трансферы Спартака: Роша (12 млн), Промес (11,5 млн), Кавенаги (11 млн),
у Зенита Халк (60 млн), Витсель (40 млн), Данни (30 млн) и т.д.
к сожалению, а может и к радости Федун ни когда не был членом ОПГ "Озеро"
Сегодня 13:02, редактировал Сегодня 13:04
Бомбёжку у тарасовских можно понять, ведь максимальная сумма с трансферов которую они видели, это 20-ка за Свинси Губошлёпа, который из тарасовки сбежал ночью. И то им повезло, обычно от них сбегают за бесплатно или с доплатой.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
не уместное сравнение.
самые дорогие трансферы Спартака: Роша (12 млн), Промес (11,5 млн), Кавенаги (11 млн),
у Зенита Халк (60 млн), Витсель (40 млн), Данни (30 млн) и т.д.
к сожалению, а может и к радости Федун ни когда не был членом ОПГ "Озеро"
Не, я понимаю, что Зенит с деньгами умеет работать, не даром в ТОП30 самых зарабатывающих клубов, но спартак то когда начнет стремиться к лучшему?
Не, я понимаю, что Зенит с деньгами умеет работать, не даром в ТОП30 самых зарабатывающих клубов, но спартак то когда начнет стремиться к лучшему?
это вам не гуталин нелегально в турцию ввозить! тут всё серьёзно - топ-клуб!
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Лестер 2014 году нашел во французских пердивах Рияда Мареза и купили 400 тыс, через 4 года продали его в МанСити за 60 млн.
150 раз дороже!
вот как работают топ-клубы.
это вам не гуталин нелегально в турцию ввозить! тут всё серьёзно - топ-клуб!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лестер 2014 году нашел во французских пердивах Рияда Мареза и купили 400 тыс, через 4 года продали его в МанСити за 60 млн.
150 раз дороже!
вот как работают топ-клубы.
Спартаку чтоб совершить сделку на 47 млн надо продать весь основной состав,дубль и стадион с автобусом....короче много ...всё кроме Педро Роши....его продать невозможно...)))
Спартаку чтоб совершить сделку на 47 млн надо продать весь основной состав,дубль и стадион с автобусом....короче много ...всё кроме Педро Роши....его продать невозможно...)))
Гуливер
Сегодня 12:27
50 лямов в кармане,спасибо Лео!
Гуливер
Сегодня 12:27
50 лямов в кармане,спасибо Лео!
жалко мне моего кумира((((
жалко мне моего кумира((((
Любой игрок,если его цена за полтора года возрастает вдвое - хороший игрок......))
Удачи в Париже !!!!
Любой игрок,если его цена за полтора года возрастает вдвое - хороший игрок......))
Удачи в Париже !!!!