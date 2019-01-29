Паредес стал игроком ПСЖ

сегодня, 12:16

Пресс-служба ПСЖ сообщает, что клуб приобрел полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

Ориентировочно Паредес подписал с парижанами контракт на 4,5 года. 24-летний аргентинец будет выступать за новую команду под восьмым номером.

К «Зениту» футболист присоединился 1 июля 2017 года; провел 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач.