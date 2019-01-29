Паредес стал игроком ПСЖ

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Кубок Матч Премьер
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Франция. Кубок Лиги
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Германия. Бундеслига 2
  • Кубок Азии
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.6 3.1 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Эвертон - - -
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Брайтон энд Хоув - - -
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Кардифф - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Вест Хэм - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Манчестер Сити - - -
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Бернли - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1:2 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 3:0 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Катар -:-  ОАЭ - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 5:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
12:00 77’ Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 1:1 Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
13:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
14:45 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Сувон СамсунгСувон Самсунг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Градец-КраловеГрадец-Кралове - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Акжайык (Уральск)Акжайык - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
ГлавнаяНовости

Паредес стал игроком ПСЖ

сегодня, 12:16

Пресс-служба ПСЖ сообщает, что клуб приобрел полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса

Ориентировочно Паредес подписал с парижанами контракт на 4,5 года. 24-летний аргентинец будет выступать за новую команду под восьмым номером.

К «Зениту» футболист присоединился 1 июля 2017 года; провел 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Сток Сити» подписал центрбека «Вулверхэмптона»
Сегодня, 11:39 ФотоКомментарии0
ОфициальноБенатиа покинул ряды «Ювентуса»
Сегодня, 00:35 Комментарии3
ОфициальноМолло продолжит карьеру в «Сошо»
Вчера, 21:10 ФотоКомментарии15
ОфициальноРяды «Хоффенхайма» пополнил 20-летний бразильский защитник
Вчера, 20:21 Комментарии0
Официально«Фиорентина» подписала Журковски
Вчера, 18:36 Комментарии1
ОфициальноЖелсон Мартинш перешел в «Монако»
27 января Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   156 / 788
сегодня в 13:25
Удачи!
LOpp
LOpp ответил ПерекатиПоле
   5 / 788
сегодня в 13:24
Как же так? Зенит удачно продавал Халка, Витселя, Гарая, Рондона, Аршавина, Паредеса, а спартак сподобился лишь на 20-ку с зулуса, которого купили за 18. Не, я понимаю, что Зенит с деньгами умеет работать, не даром в ТОП30 самых зарабатывающих клубов, но спартак то когда начнет стремиться к лучшему?
смотри как Зенит с деньгами умеет работать))
и такое почти каждый сезон.


Evilhuman
Evilhuman ответил ПерекатиПоле
   409 / 788
сегодня в 13:20
Тяжело зарабатывать на второсортных бунтующих зулусах, а остальные их спиногрызы и вовсе ни кому не надо, бегут кто куда и то только если даром
LOpp
LOpp
   5 / 788
сегодня в 13:19
ПерекатиПоле
Сегодня 13:02, редактировал Сегодня 13:04
Бомбёжку у тарасовских можно понять, ведь максимальная сумма с трансферов которую они видели, это 20-ка за Свинси Губошлёпа, который из тарасовки сбежал ночью. И то им повезло, обычно от них сбегают за бесплатно или с доплатой.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
не уместное сравнение.
самые дорогие трансферы Спартака: Роша (12 млн), Промес (11,5 млн), Кавенаги (11 млн),
у Зенита Халк (60 млн), Витсель (40 млн), Данни (30 млн) и т.д.
к сожалению, а может и к радости Федун ни когда не был членом ОПГ "Озеро"
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   57 / 788
сегодня в 13:17
Как же так? Зенит удачно продавал Халка, Витселя, Гарая, Рондона, Аршавина, Паредеса, а спартак сподобился лишь на 20-ку с зулуса, которого купили за 18.
Не, я понимаю, что Зенит с деньгами умеет работать, не даром в ТОП30 самых зарабатывающих клубов, но спартак то когда начнет стремиться к лучшему?
piercman
piercman
   88 / 788
сегодня в 13:17
еЕЕ! свиньи В ЯРОСТИ и БЕШЕНСТВЕ! некоторые даже со щётами примчались 😂😂😂
Evilhuman
Evilhuman
   409 / 788
сегодня в 13:16
Отличная сделка для Зенита, это вам не второсортными зулусами-губошлепами торговать.
LOpp
LOpp
   5 / 788
сегодня в 13:15
Сегодня 12:55, редактировал Сегодня 12:56
это вам не гуталин нелегально в турцию ввозить! тут всё серьёзно - топ-клуб!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лестер 2014 году нашел во французских пердивах Рияда Мареза и купили 400 тыс, через 4 года продали его в МанСити за 60 млн.
150 раз дороже!
вот как работают топ-клубы.
Bayern Best
Bayern Best
   97 / 788
сегодня в 13:14
Отлично!
Заполярный
Заполярный ответил 25процентный клоун
   42 / 788
сегодня в 13:12
Удачи аргу ,не в болоте же гнить
ЧТО ТО ДОЛГО ПЕРЕХОД ДЛИЛСЯ. ХОТЯ ПОНЯТНО, ОТМЫТЬ ЖЕ НАДО БЫЛО.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ПерекатиПоле
   23 / 788
сегодня в 13:11
Бомбёжку у тарасовских можно понять, ведь максимальная сумма с трансферов которую они видели, это 20-ка за Свинси Губошлёпа, который из тарасовки сбежал ночью. И то им повезло, обычно от них сбегают за бесплатно или с доплатой.
Это понятно и оправданно....
Спартаку чтоб совершить сделку на 47 млн надо продать весь основной состав,дубль и стадион с автобусом....короче много ...всё кроме Педро Роши....его продать невозможно...)))
piercman
piercman
   88 / 788
сегодня в 13:10
больше! БОЛЬШЕ свиновизгов! ахаха, хряки! 😂
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 788
сегодня в 13:09
Продали вдвое дороже, чем купили. Московские бабушки довольны, а спартачам все равно ничего не докажешь...
piercman
piercman
   88 / 788
сегодня в 13:09
когда раскроют детали контракта, и выяснится, что зенит включил пункт об обязательном проценте с последующей перепродажи паредеса, и наварится ещё больше - на спартачей будет страшно смотреть)
LOpp
LOpp ответил berda2003
   5 / 788
сегодня в 13:08
Конечно, никогда не узнаем, а всё-таки, интересно, кто и сколько получили откат за Паредеса?
у Гуливера в кармане полтинник осел))


Гуливер
Сегодня 12:27
50 лямов в кармане,спасибо Лео!
Заполярный
Заполярный
   42 / 788
сегодня в 13:07
Я ПОНИМАЮ БОМЖИ РАДУЮТСЯ ЧТО ОДНИМ ПЕРЕДЕСОМ У НИХ МЕНЬШЕ СТАЛО, А КОНИ ТУТ ................
Расул Манаев
Расул Манаев
   289 / 788
сегодня в 13:07
Зенитовские так радуются, будто им эти деньги раздадут или цены на газ снизят. Скорее всего эта сделка отмывка денег, это с головой не надо дружить, чтобы такую сумму дать за него. Да ладно, радуйтесь успехам Миллера и Фурса...
FILL3286
FILL3286
   21 / 788
сегодня в 13:07
пикерман скринь два матча и лавка железнобитонная(( хахах
жалко мне моего кумира((((
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Jeck Denielse
   141 / 788
сегодня в 13:06
Продали хорошо. Но за зенит он не играл не хотел может. Может в псж по серьезнее будет
berda2003
berda2003
   379 / 788
сегодня в 13:06
Конечно, никогда не узнаем, а всё-таки, интересно, кто и сколько получили откат за Паредеса?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 788
сегодня в 13:04
Кто бы что ни говорил...
Любой игрок,если его цена за полтора года возрастает вдвое - хороший игрок......))

Удачи в Париже !!!!
FILL3286
FILL3286
   21 / 788
сегодня в 13:04
паредас друг ну за чем ты так поступил????
FILL3286
FILL3286
   21 / 788
сегодня в 13:03
бедный забалотный,друг ушел от тебя
украб украл укроп
украб украл укроп
сегодня в 13:03
а сколько обратно вернут из этих денег в бюджет?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   57 / 788
сегодня в 13:02
    piercman
    piercman
       88 / 788
    сегодня в 13:00
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
         560 / 788
      сегодня в 13:00
      Вот это сделка. Удачи аргентинцу.
      Заполярный
      Заполярный ответил Литейный 4
         42 / 788
      сегодня в 13:00
      Ну наконец-то. Зенит не плохо на нем наварился. Теперь можно покупать по крупному. Гыгыгы
      СКОЛЬКО МОЖНО НА ЭТИ БАБКИ ЗАБОЛОТНЫХ, НОВОСЕЛЬЦЕВЫХ И ПРОЧИХ ОЗДОЕВЫХ КУПИТЬ. ГЫГЫГЫ.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
         57 / 788
      сегодня в 12:59
      Отлично. Появились деньги на флангового защитника и десятку.
      амурец
      амурец
         138 / 788
      сегодня в 12:59
      ну что же видать перерос Зенит, пусть попытается
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100