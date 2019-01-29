«Верона» заключила контракт с 17-летним защитником

«Верона» подписала 17-летнего защитника Федерико Тоси. До недавнего времени футболист выступал за футбольный клуб «Мантова» из Серии С2.
Напомним, что в январе дортмундская «Боруссия» приобрела 19-летнего защитника «Бока Хуниорс» Леонардо Балерди.
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«Верона» подписала 17-летнего защитника Федерико Тоси. До недавнего времени футболист выступал за футбольный клуб «Мантова» из Серии С2.
Напомним, что в январе дортмундская «Боруссия» приобрела 19-летнего защитника «Бока Хуниорс» Леонардо Балерди.