«Спартак» - «Локомотив»: стартовые составы

«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 3-го тура Кубка «Матч Премьер».
«Спартак»: Александр Селихов, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, Айртон Лукас, Роман Зобнин, Денис Глушаков, Александр Ташаев, Софьян Ханни, Зе Луиш.
«Локомотив»: Маринато Гилерме, Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Владислав Игнатьев, Гжегож Крыховяк, Джефферсон Фарфан, Фёдор Смолов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что и «Ростов», и «Зенит» в предыдущих матчах проиграли «Локомотиву» и «Спартаку».