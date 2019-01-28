Пёнтек вошел в заявку «Милана» на матч с «Наполи»

«Милан» огласил заявку команды на матч 1/4 финала Кубка Италии против «Наполи». В состав «россонери» вошли новички Кшыштоф Пёнтек и Лукас Пакета.
Заявка «Милана» выглядит так: А. Доннарумма, Д. Доннарумма, Плиццари, Абате, Калабрия, Конти, Лаксальт, Родригес, Романьоли, Бакайоко, Бертолаччи, Кессье, Маури, Монтоливо, Пакета, Борини, Чалханоглу, Кастильехо, Кутроне, Пёнтек, Сусо, Цаджут.
Напомним, что 26 января «Милан» уже играл с «Наполи» в рамках Серии А. Команды голов не забивали.
удачи Милан
удачи Милан