«Милан» хочет подписать нигерийского форварда «Шарлеруа»

«Милан» хочет подписать нападающего «Шарлеруа» Виктора Осимхена. «Россонери» готовы выложить за 20-летнего нигерийского форварда около 15 миллионов евро.
В текущем сезоне Осимхен провел 18 игр в чемпионате Бельгии, забил два гола и отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в услугах нападающего «Уотфорда» Жерара Деулофеу.
Просто мы не миланские или цыганские помойки, нам честные трофеи нужны
Просто мы не миланские или цыганские помойки, нам честные трофеи нужны
потому что там в кабинет не занесешь))
ахах ах хах хах ха хах
потому что там в кабинет не занесешь))
ахах ах хах хах ха хах