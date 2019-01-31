Беглов: «Мы готовы к проведению Евро-2020»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город имеет все необходимое для проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Мы готовы к проведению чемпионата. Приезжали представители, которым мы показывали наш город, стадион, инфраструктуру, и все оказались довольны. Нужно сделать все необходимое для того, чтобы мы также хорошо, красиво, гостеприимно, добродушно приняли чемпионат Европы, как мы это сделали на чемпионате мира. У Санкт-Петербурга есть все необходимое, чтобы на самом высоком уровне провести этот чемпионат.