Черчесов: «Надо отдать должное УЕФА за организацию Евро-20 в 12 городах»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отдал должное УЕФА за организацию Евро-2020 сразу в 12 городах.

Уникальность в том, что вообще надо отдать УЕФА должное - к этому турниру они подошли, как это сказать, с изюминкой. Потому что 60 лет (турниру), и таким образом все страны поблагодарить за то время, что они участвовали - это большое дело. Это подспорье - вроде бы чемпионат Европы, а все участвуют, все задействованы опять же - все страны, границы открыты, и опять же это еще один штрих к тому, что мире един.