Фестиваль болельщиков Евро-2020 в Питере пройдет на Конюшенной площади

сегодня, 13:55

Председатель комитета по физической культуре и спорту Наталья Антюх заявил, что власти Санкт-Петербурга планируют проводить фестиваль болельщиков Евро-2020 на Конюшенной площади в самом центре города, которая ранее принимала гостей мирового футбольного первенства 2018 года.