Фестиваль болельщиков Евро-2020 в Питере пройдет на Конюшенной площади

Председатель комитета по физической культуре и спорту Наталья Антюх заявил, что власти Санкт-Петербурга планируют проводить фестиваль болельщиков Евро-2020 на Конюшенной площади в самом центре города, которая ранее принимала гостей мирового футбольного первенства 2018 года.
Местом проведения фестиваля болельщиков Евро-2020 предварительно определена территория Конюшенной площади. Площадка уже имеет большую историю подобных мероприятий. На ней были успешно организованы фан-зоны чемпионата мира по хоккею 2016 года, Кубка Конфедераций 2017 года и ЧМ 2018 года. И этот положительный опыт мы готовы перенести на Евро-2020.
аххах
стыдно за конебомжей
АХАХАХ ХАХАХА
аххах
стыдно за конебомжей
АХАХАХ ХАХАХА
Вот почему лошадь веками воспевалась в искусстве, в поэзии, а свинья - нет?
Почему лошадь есть на гербах стран, городов, есть знаменитые картины с лошадьми (та же Всадница Брюллова), но не с поросями?=)))
Есть Конюшенная площадь, а потрудитесь найти Поросячью или Свин@рниковую площадь. :)
Вот почему лошадь веками воспевалась в искусстве, в поэзии, а свинья - нет?
Почему лошадь есть на гербах стран, городов, есть знаменитые картины с лошадьми (та же Всадница Брюллова), но не с поросями?=)))
Есть Конюшенная площадь, а потрудитесь найти Поросячью или Свин@рниковую площадь. :)