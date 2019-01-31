Дзюба: «Роналду вообще такой сомнительный парень»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, что общего между Златаном Ибрагимовичем и Криштиану Роналду.

Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень.

Что касается новости про изнасилование девушки 10 лет назад. Это не доказано, так что я не верю. Криш не такой.