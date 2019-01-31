Дзюба: «Роналду вообще такой сомнительный парень»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, что общего между Златаном Ибрагимовичем и Криштиану Роналду.
Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень.
Что касается новости про изнасилование девушки 10 лет назад. Это не доказано, так что я не верю. Криш не такой.
Выложил бы лучше бразилу вашего нового Пепеподобного, с засосом банщика на шее.
Или видосы о том как Ананидзе с Джикией резвятся.
Выложил бы лучше бразилу вашего нового Пепеподобного, с засосом банщика на шее.
Или видосы о том как Ананидзе с Джикией резвятся.
А особенно после сравнений тебя со Златоном.. Играешь ты не как он, остаётся только, что ты ...)
А особенно после сравнений тебя со Златоном.. Играешь ты не как он, остаётся только, что ты ...)
Даже мусульмане хоть и говорят, но трескают за обе щёки, сало вообще у них любимое лакомство.
Даже мусульмане хоть и говорят, но трескают за обе щёки, сало вообще у них любимое лакомство.
А вот насчёт изнасилованой девушки, я тоже не верю. Криш не такой, вот если парня, то тогда всем понятно было бы.
А вот насчёт изнасилованой девушки, я тоже не верю. Криш не такой, вот если парня, то тогда всем понятно было бы.