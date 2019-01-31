Дзюба: «Роналду вообще такой сомнительный парень»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.5 4.2 1.7
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.45 3.4
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун 1.65 3.3 5.8
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 1:0 Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.85 3.2 2.4
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 3.1 2.9 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.7 2.8 2.8
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:2 Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 2.45 2.85 3.15
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 1.6 3.15 7.1
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2:1 Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
13:30 53’ Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман 1:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС 5.3 3.8 1.6
ГлавнаяНовости

Дзюба: «Роналду вообще такой сомнительный парень»

сегодня, 13:17

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, что общего между Златаном Ибрагимовичем и Криштиану Роналду.

Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень.

Что касается новости про изнасилование девушки 10 лет назад. Это не доказано, так что я не верю. Криш не такой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «Мне ничего не известно о предложении „Зенита“ по Азмуну»
Сегодня, 14:19 Комментарии4
Фестиваль болельщиков Евро-2020 в Питере пройдет на Конюшенной площади
Сегодня, 13:55 Комментарии12
СлухиХубулов может продолжить карьеру в «Оренбурге»
Сегодня, 12:42 Комментарии1
Черчесов: «Евро-2020 будет проходить с изюминкой»
Сегодня, 12:33 Комментарии1
Черчесов уверен, что Петербург станет лучшим городом на Евро-2020
Сегодня, 12:16 Комментарии3
Черчесов считает, что матч ЧЕ-2020 Россия - Бельгия должен пройти в Питере
Сегодня, 11:57 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
самуил кац 4
самуил кац 4
   384 / 809
сегодня в 14:38
" Непонятный, сомнительный парень" -это тот, кто по карманам своих одноклубников шарится. Просто достала уже эта деревянная *разь !
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил LOpp
   51 / 809
сегодня в 14:38
тебе мальчики привет передают.
Нашёл какую картинку вставить, умирающего Риксена и семьянина Хусти.
Выложил бы лучше бразилу вашего нового Пепеподобного, с засосом банщика на шее.
Или видосы о том как Ананидзе с Джикией резвятся.
Don trambon
Don trambon
   129 / 809
сегодня в 14:38
Ну учитывая сколько ты за лето наплакал на всю страну и ни одной что-то фотки с девушкой, то можно сказать что и ты сомнительный(

А особенно после сравнений тебя со Златоном.. Играешь ты не как он, остаётся только, что ты ...)
LOpp
LOpp ответил ПерекатиПоле
   5 / 809
сегодня в 14:31
Кто реально странные парни, так это спартачи. Им как капитан ДеЗеув вектор развития задал, так они с него не сворачивают. Вон после высадки тарасовского десанта во главе с Ананидзе в Крылышки, от туда даже Молло сбежал во втордив французский.
тебе мальчики привет передают.

ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   51 / 809
сегодня в 14:27
Кто реально странные парни, так это спартачи. Им как капитан ДеЗеув вектор развития задал, так они с него не сворачивают. Вон после высадки тарасовского десанта во главе с Ананидзе в Крылышки, от туда даже Молло сбежал во втордив французский.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   366 / 809
сегодня в 14:24
За собой бы следил Дзюба! Ты играй лучше, а не сплетнями занимайся будет больше толку!
time out
time out ответил Заполярный
   73 / 809
сегодня в 14:21
Проводницам не привыкать, пока до Байкала доедет по РЖД, может принять и 4 и 5, да и больше, в свое удовольствие
time out
time out ответил Литейный 4
   73 / 809
сегодня в 14:16
Моисеев и Трубач любимцы спартачей. Гыгыгы
Но изменяют спартачам с лазурными. А ты говоришь гыгыгы.
Заполярный
Заполярный ответил vinyardrip
   38 / 809
сегодня в 14:14
Сказало говорящее бревно. Хм, а бревна умеют говорить? Сомнительно
ЕСЛИ СТРОГАЛ ПАПА КАРЛО ТО МОЖЕТ
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 809
сегодня в 14:11
Пупсики из Тарасовки любят таких.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   138 / 809
сегодня в 14:10
Дзюба: Криш не такой, ему больше парни по вкусу, я знаю.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 809
сегодня в 14:09
Моисеев и Трубач любимцы спартачей. Гыгыгы
mangoх12
mangoх12 ответил FILL3286
   9 / 809
сегодня в 13:58
а кони любят лазурных((( ахахах
главное что не розовых Моисеевых

311
311
   78 / 809
сегодня в 13:57
Сам с Кокошей в постели дурачился, несомненный!)
Т34
Т34
   8 / 809
сегодня в 13:55
Говорят иногда про слабоумного: "Дуб-дубом". Здесь можно сказать: "Дзюб-Дзюбой!" Каким-то он сомнительным стал, что раньше за ним не наблюдалось. Все ближе к толерантной Европе. Наверное, уже думает дать согласие на переезд, если позовут в закордонье.
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   15 / 809
сегодня в 13:53
а кони любят лазурных((( ахахах
Вам, коренным обитателям Моцштрассе, виднее
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   94 / 809
сегодня в 13:47
Роналду мужчина но Дзюба его ногтя не стоит.Роналду не женится,потому,что не верит современным бабам-выходят замуж а затем развод и забирают половину заработанного на западе,поэтому у них мало браков в заксе, и живут временно с самцами-бойфрендами.Месси женился,так как знает жены с малых лет и то долго думал идти в закс или нет.Как можно часто цитировать тут слова этого бревна,которого и Осасуна не подписывает,не говоря о грандах.
морозз
морозз
   76 / 809
сегодня в 13:43
Кто то по карманам в раздевалке специалист, а кто то сомнительный такой...каждому своё!
Байкал-38.
Байкал-38.
   14 / 809
сегодня в 13:43
Зато свинину все любят, правда, что бы мясо не пахло надо вовремя кастрировать.
Даже мусульмане хоть и говорят, но трескают за обе щёки, сало вообще у них любимое лакомство.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил LOpp
   14 / 809
сегодня в 13:37
Роналду за такие слова может и по физиономии заехать "Наташке"
Кристи только в волосы вцепиться может. А потом с Софой, Педрой, Жигой, да с Джикиёй и Ананидзе в баньку к Глушаку раскрепощаться........
FILL3286
FILL3286
   13 / 809
сегодня в 13:34
интересно а бакланы баб любят?
la_masia
la_masia
   31 / 809
сегодня в 13:33
Артем, все знают что Криш не такой, поэтому вряд ли он насиловал ДЕВУШКУ.
FILL3286
FILL3286 ответил mangoх12
   13 / 809
сегодня в 13:31
Не удивительно что спартачи так любят Кристину
а кони любят лазурных((( ахахах
Байкал-38.
Байкал-38.
   14 / 809
сегодня в 13:31
Роналду не сомнительный, он явный .... гей!
А вот насчёт изнасилованой девушки, я тоже не верю. Криш не такой, вот если парня, то тогда всем понятно было бы.
mangoх12
mangoх12 ответил LOpp
   9 / 809
сегодня в 13:30
Роналду за такие слова может и по физиономии заехать "Наташке"
Не удивительно что спартачи так любят Кристину
vinyardrip
vinyardrip
   175 / 809
сегодня в 13:29
Сказало говорящее бревно. Хм, а бревна умеют говорить? Сомнительно
Выкидыш усатой азербаранки
Выкидыш усатой азербаранки
   507 / 809
сегодня в 13:23
Дзюба предатель!
LOpp
LOpp
   5 / 809
сегодня в 13:20
Роналду за такие слова может и по физиономии заехать "Наташке"
Miaf
Miaf
   37 / 809
сегодня в 13:18
вот оно,еще пару лет и все расскажет про Зенитушку.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100