«Енисей» арендовал Данченко

сегодня, 08:50

Защитник донецкого «Шахтера» Олег Данченко, как и ожидалось, стал игроком «Енисея». 24-летний футболист будет выступать за команду до конца сезона на правах аренды.

Напомним, что украинец уже играл в России за «Анжи».