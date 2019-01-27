«Олимпиакос» арендовал у «Зенита» Лодыгина

вчера, 19:21

«Зенит» подтвердил переход голкипера Юрия Лодыгина в «Олимпиакос», о чем ранее сообщала греческая пресса. Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2018/19.

Лодыгин провел в футболке «сине-бело-голубых» 164 матча, а еще имеет в активе 11 встреч за сборную России.

Ходили также слухи, что вратарь может продолжить карьеру в Чемпионшипе.