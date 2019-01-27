«Олимпиакос» арендовал у «Зенита» Лодыгина

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис -:- Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара -:- Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора -:- Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида -:- Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа -:- Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо -:- Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон -:- Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Иран -:-  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
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«Олимпиакос» арендовал у «Зенита» Лодыгина

вчера, 19:21

«Зенит» подтвердил переход голкипера Юрия Лодыгина в «Олимпиакос», о чем ранее сообщала греческая пресса. Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2018/19.

Лодыгин провел в футболке «сине-бело-голубых» 164 матча, а еще имеет в активе 11 встреч за сборную России.

Ходили также слухи, что вратарь может продолжить карьеру в Чемпионшипе.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 765
вчера в 23:56
На родине ему будет легче.
n272nm
n272nm
вчера в 23:42
Хорошая новость. Лодыгину уже давно нужно было покинуть Зенит, уйти хотя бы в аренду.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   315 / 765
вчера в 22:03
Два года почти на скамейке просидел, считай. Долго же до него доходило, что пора валить. Хотя пока газпромовская денежка капала, думать не оочень хотелось, видимо.
mugik1973
mugik1973
   144 / 765
вчера в 21:54
И этого вратаря бомжи сватали номером один в ворота сборной. Славу богу этого не произошло, пусть едед греков защищает, у них демократия нарушена
Sergey Z
Sergey Z
   131 / 765
вчера в 21:40
Удачи Лодыгину!!!
серый1925
серый1925
   537 / 765
вчера в 21:27
нужна практика обязательно иначе капут
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   115 / 765
вчера в 21:21
За игровой практикой пошёл...
VIPded
VIPded
   71 / 765
вчера в 21:11
Может, основным ещё и побудет когда...
MAUS
MAUS
   50 / 765
вчера в 21:05
Все кто попадают в Зенит-проект, либо гниют на лавке, либо деградируют как Лодыгин, а когда то он подавал надежды, и говорили о том что вытеснит рекордсмена Игоряна из сборной, но увы, ох и ах!
А теперь новая жертва этого лазурного проекта -Лунёв!
Что с ним сделали????
Он так деградировал, что у него ляп на ляпе, при чём в каждой игре!
steelhead
steelhead
вчера в 21:04
Лодыгин не очень хорошо обученный воротчик, но талант у парня есть. Может быть, если будет работать, плюс нормальный тренер - годный кипер и выйдет. Он не старый, все в его руках, и, особенно, в голове.
MAUS
MAUS
   50 / 765
вчера в 20:59
бегуть из балота бокл Анны)))
FILL3286
FILL3286 ответил Литейный 4
   31 / 765
вчера в 20:57
Пущай Юрец встряхнется, а то сбавил требования к игре. Теперь время есть подумать и вновь обрести силу игрока. Гыгыгы
Степан читал сегодня де то что мол еще один ветеран второсортный арг акунья чи перейдет к бакланам,ты рад?
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец
   22 / 765
вчера в 20:44
Бежит народ из лазурятни не оглядываясь!)
ermak6848
ermak6848
   154 / 765
вчера в 20:43
да пусть будет
Robbaggio
Robbaggio ответил Scuderia Ferrari
   232 / 765
вчера в 20:33
Это не достижение, а факт. Кстати, а ты из какой конюшни? Scuderia Ferrari была и Lola BMS
makkie
makkie
   20 / 765
вчера в 20:32
Странно, в Греции некому мячи из сетки вылавливать?)
ЮЗИК
ЮЗИК
   228 / 765
вчера в 20:28
Совсем неплохо
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ангел неБесГрешен
   16 / 765
вчера в 20:26
К сожалению теперь и за Грециию уже нельзя. Заигран за РФ. Хоть парень и без вратар кой школы, но способный. Почти 2 года не играл. Всё возможно.
ermak6848
ermak6848
   154 / 765
вчера в 20:24
Это будет Хорошая Практика для Лодыгина
vovinho11
vovinho11 ответил Tommy Lee
   323 / 765
вчера в 20:19
Он во Владимире родился
drug01
drug01
   79 / 765
вчера в 20:18
Отдали даром за орехи....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 765
вчера в 20:16
Хорошо, что уйдет, жаль, что в аренду. Сломался он психологически, не боец оказался...
Т34
Т34
   2 / 765
вчера в 20:15
Аренда? Это правильно. Нечего опытными лепидоптерологами разбрасываться. Пусть греческих бабочек половит и в обратно в Питер. Не важно, что там больше бакланов, чем бабочек, тем ценнее поймать очередную в сетку своих ворот.
Tommy Lee
Tommy Lee
   197 / 765
вчера в 20:13
Грек на родину подался.
Palex
Palex ответил Robbaggio
   217 / 765
вчера в 20:13
А он перешёл и играл за сборную России.
spartach091
spartach091
   86 / 765
вчера в 20:05
Легенды лазурных уходят 😂😂😂

Одни паредасы да лодыгины
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 765
вчера в 20:04
Пущай Юрец встряхнется, а то сбавил требования к игре. Теперь время есть подумать и вновь обрести силу игрока. Гыгыгы
SHMEL
SHMEL
   48 / 765
вчера в 19:59
Юре на пользу пойдёт.
Lu4nik
Lu4nik ответил FILL3286
   459 / 765
вчера в 19:59
стыдно за паредаса
Товарищ, ты хоть понимаешь, кому уподобляешься? Может, не надо так?))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Robbaggio
   10 / 765
вчера в 19:56
Учитывая нынешний уровень сборной Греции, достижение сомнительное)
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