«Бетис» лишил очков «Атлетико»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 9’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р -:- Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 61’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 28’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 28’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 72’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 4:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 29’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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«Бетис» лишил очков «Атлетико»

вчера, 20:06
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» неожиданно уступил «Бетису» в матче 22-го тура чемпионата Испании

После этой встречи «матрасники» остаются на втором месте в турнирной таблице, отставание от «Барселоны» составляет 6 очков. «Бетис» делит пятую строчку с «Хетафе» и «Алавесом».

Севилья, стадион «Бенито Вильямарин»

«Бетис» - «Атлетико» 1:0 (0:0)
Гол: Каналес 64 (пенальти)

«Бетис»: Лопес, Манди, Бартра (Сидней 52), Феддаль, Каптум, Барраган, Каналес, Франсис Герреро (Фирпо Адамес 73), Гуардадо, Хоакин (Хави Гарсия 84), Леон Лимонес
Главный тренер: Сетьен Кике.

«Атлетико»: Облак, Люка Эрнандес, Хименес, Ариас (Филипе Луис 46), Хуанфран, Корреа (Калинич 76), Лемар (Витоло 63), Родриго Эрнандес, Гризманн, Мората, Партей
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Ариас 39, Корреа 40, Люка Эрнандес 51, Манди 82, Фирпо Адамес 83, Леон Лимонес 85, Лопес 87

Судья: Медье Давид.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил alex lebedev
   10 / 815
сегодня в 01:13
а зачем еще пены ставят? чтобы турнирную таблицу в норму приводить
alex lebedev
alex lebedev ответил 25процентный клоун
   152 / 815
сегодня в 00:45
левая пена
кому левая пена? игра рукой была, какая левая. другое дело, что атлетам не дали тоже пеналь пробить. вопрос в другом, причем тут твои фантазии по поводу подкупа барсой?)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил alex lebedev
   10 / 815
сегодня в 00:33
левая пена
alex lebedev
alex lebedev ответил 25процентный клоун
   152 / 815
сегодня в 00:28
это факт,судьелона
это твои влажные фантазии, иначе пруфы в студию
Камерунский свин
Камерунский свин
   109 / 815
вчера в 23:47
в мадриде слабые команды
STVA 1
STVA 1
   103 / 815
вчера в 23:05
Что то тормозят матрасники!
la_masia
la_masia
   23 / 815
вчера в 22:59
У всех бывает.
Я думаю основная задача у Атлетико это ЛЧ.
Ювентус то они легко пройдут, а там смотря кто следующий будет.
vovinho11
vovinho11 ответил Colchoneros
   396 / 815
вчера в 22:39
Наивный не то слово
beefs
beefs
   173 / 815
вчера в 22:35
Неожиданно, но это футбол - не забиваешь, забивают тебе...
mangoх12
mangoх12
   6 / 815
вчера в 22:16
Посыпались матрасы , его надо периодически переворачивать
25процентный клоун
25процентный клоун ответил RIR68
   10 / 815
вчера в 21:51
ну ты смотрю фантазер еще тот))) не,я футбол смотрю как футбол ,нет у меня ассоциаций )))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил alex lebedev
   10 / 815
вчера в 21:50
это факт,судьелона
Colchoneros
Colchoneros ответил Шишанутый
   193 / 815
вчера в 21:48
В ЛЧ Ювентус выбьет матрас!
Эх шизани шизани какой ты наивный.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 815
вчера в 21:45
Неожиданно, но прекрасно!!!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   482 / 815
вчера в 21:42
следующий матч атлетов против реала и чемпионство наше
Nickless
Nickless ответил Сантус
   755 / 815
вчера в 21:38
Это как же Реал может обойти их после этого тура?Или в Испании за победы уже 6 очков дают?В перспективе,очень надеюсь,сегодня-ну ни как...)
Спасибо, поправили
ЮЗИК
ЮЗИК
   233 / 815
вчера в 21:37
Теряют на ровном месте
Брулин
Брулин
   159 / 815
вчера в 21:37
Молодцы. Так держать. Морате особое спасибо. Красавчик. Просто Финишер.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   340 / 815
вчера в 21:37
"Атлетико" нужна встряска.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   187 / 815
вчера в 21:33
Учитывая пристрастия Соккеера к протухшим сливкам, нужно было забабахать такой заголовок " Бетис ,вдохновившийся 2 голам Роналду лишил очков Атлетико "
Шишанутый
Шишанутый ответил Bayern Best
   55 / 815
вчера в 21:27
Теперь интрига в чемпионате умерла. Барса теперь вне конкуренции.
Что уж тогда говорить про Бундеслигу.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   187 / 815
вчера в 21:26
Бетис спасибо , Матрасы теоретически еще могли нам помешать ) Красота , а сливочная помойка нам не конкурент )
Я обиделся
Я обиделся
   286 / 815
вчера в 21:25
Хоакин помнит еще те времена, когда Бетис играл в ЛЧ ))
Бетису только успехов!!!
Шишанутый
Шишанутый ответил Colchoneros
   55 / 815
вчера в 21:24
Ничего страшного главное Лига чемпионов!
В ЛЧ Ювентус выбьет матрас!
kella
kella
   467 / 815
вчера в 21:12
Нежданчик!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   45 / 815
вчера в 21:07
Ктоб сомневался!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 3ton
   8 / 815
вчера в 21:04
Очень странно, что гораздо больше в вашем лагере хейтерят КриРо, чем Реал. Обычно наоборот, многие хейтеры радуются, мол, ушёл из ненавистного клуба и заиграл.
feris1
feris1
   148 / 815
вчера в 21:03
Это шанс для Реала приблизиться вплотную к матрасам!
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   225 / 815
вчера в 21:01
Как же быстро сдулись и севилья и атлетико. Король ла лиги снова ликует
Caniggia
Caniggia
   38 / 815
вчера в 21:01
Ну "лопаток" здесь и близко нет, но стоит признать, что сдуваться стал потихоньку аргентинский шизофреник Симеонка.
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