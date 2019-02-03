«Бетис» лишил очков «Атлетико»

вчера, 20:06

«Атлетико» неожиданно уступил «Бетису» в матче 22-го тура чемпионата Испании

После этой встречи «матрасники» остаются на втором месте в турнирной таблице, отставание от «Барселоны» составляет 6 очков. «Бетис» делит пятую строчку с «Хетафе» и «Алавесом».

Севилья, стадион «Бенито Вильямарин»

«Бетис» - «Атлетико» 1:0 (0:0)

Гол: Каналес 64 (пенальти)

«Бетис»: Лопес, Манди, Бартра (Сидней 52), Феддаль, Каптум, Барраган, Каналес, Франсис Герреро (Фирпо Адамес 73), Гуардадо, Хоакин (Хави Гарсия 84), Леон Лимонес

Главный тренер: Сетьен Кике.

«Атлетико»: Облак, Люка Эрнандес, Хименес, Ариас (Филипе Луис 46), Хуанфран, Корреа (Калинич 76), Лемар (Витоло 63), Родриго Эрнандес, Гризманн, Мората, Партей

Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Ариас 39, Корреа 40, Люка Эрнандес 51, Манди 82, Фирпо Адамес 83, Леон Лимонес 85, Лопес 87

Судья: Медье Давид.