«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Лестер»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 12’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р -:- Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 64’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 30’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 47’ Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 31’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 3’ Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 75’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 4:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 32’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Лестер»

вчера, 18:57
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лестером» в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед» (48 очков) переместился на пятое место в турнирной таблице и теперь отстает от четвертой позиции на два очка. «Лестер» (32 очка) идет на 11-м месте.

Лестер, стадион Кинг Пауэр

Лестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:1)
Гол: Рэшфорд 9

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Менди (Ихеаначо 84), Мэддисон (Геззаль 62), Грэй (Окадзаки 74), Барнс, Варди
Главный тренер: Пюэль Клод.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Байи, Линделеф, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Джонс 89), Санчес (Марсьяль 67), Рэшфорд (Лукаку 78)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Лингард 20, Варди 32, Матич 42, Менди 45, Шоу 80, Геззаль 82, Ндиди 90+3

Судья: Дин Майк.

Напомним, что вчера «Челси» разгромил «Хаддерсфилд».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил ★oIITiMicT★
   6 / 815
сегодня в 00:05
Как вчера Семеду переломил ход игры с Валенсией. Рухнул будто-бы действительно ударили его))))
Балет не балет а в европе вас имеет , напомни ка мне что там му му выиграл в Европе за последние 5 лет)) ?
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★ ответил mangoх12
вчера в 23:56
Вернулся старый добрый судейский му му
Как вчера Семеду переломил ход игры с Валенсией. Рухнул будто-бы действительно ударили его))))
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★ ответил mangoх12
вчера в 23:54
Вернулся старый добрый судейский му му
Фанат Балета пишет про судей это парадокс!!!!
mangoх12
mangoх12
   6 / 815
вчера в 23:32
Вернулся старый добрый судейский му му
Sergey Z
Sergey Z
   75 / 815
вчера в 23:26
МЮ с трудной победой!!!
STVA 1
STVA 1
   103 / 815
вчера в 21:59
Главное для МЮ , что три очка в копилке!
alexov222
alexov222 ответил ст_прапорщик
   33 / 815
вчера в 21:59
ой, да ладно заливать! Ты что, со здравым смыслом поссорился, раньше за тобой не наблюдалось, и не делай вид, что не оцениваешь реально победу над ТТХ, невероятное везение + хорошая игра ДДХ
У манка голос наконец-то прорезался после отскока)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   340 / 815
вчера в 21:35
С победой МЮ!!!
beefs
beefs
   173 / 815
вчера в 21:22
Очки не пахнут...
ermak6848
ermak6848
   119 / 815
вчера в 21:18
минимально не минимально, а 3 ( три ) очка заработали....
Groove000
Groove000
   639 / 815
вчера в 21:17
Двигаемся) Следующий на очереди - Фулхэм)
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил NAZAR 007
   84 / 815
вчера в 21:14
Я ничего не делал в том году, не обманывай
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 815
вчера в 20:45
С нелёгкой победой!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Адекватный_Неадекват
   66 / 815
вчера в 20:40
Впечатлил меня 1 игрок. Пр.защитник кристал пелас- Ван биссака. 21 год. Даже как то была статья, что мю им интересуется. Надеялся, что в это то его прикупят.
Учтывая, что по Мимо МЮ и Ростова смотрю игры сборной Нидерландов, в Борнмутк, Натан Аке, он изабивать может и в атаку прет, жаль что мы предполааем, а другие люди решают кого брать
Брулин
Брулин
   159 / 815
вчера в 20:34
Paul Pogba is the first player to be directly in 20 goals for Man United in the Premier League and Champions League this season:

⚽️ 11 goals
🅰️ 9 assists
barc-f.
barc-f.
   341 / 815
вчера в 20:33
Надо,хочу быть снова в топе,как обычно.)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил allemz
   106 / 815
вчера в 20:32
На забугорных болел будет?)
Руслан делал в прошлом году, свяжусь с ним,
если надумает, пусть проводит отдельно ,
постараюсь, как можно быстрее прояснить )
allemz
allemz ответил NAZAR 007
   12 / 815
вчера в 20:30
МЮ с победой, всех болел с Новым 2019 годом и приглашение на традиционное ежегодное голосование на лучших болельщиков РПЛ сезона 2018/19, которое стартовало сегодня и продлится включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
На забугорных болел будет?)
Хозяйка президента Барселоны
Хозяйка президента Барселоны ответил NAZAR 007
   337 / 815
вчера в 20:20
Спасибо, обязательно проголосую за всех друзей соккера! Особо отмечу тебя , Назар, ты так болеешь за Анжи, что мне кажется готов жертвовать многим ради клуба из солнечного Дагестана, я вот болею за Барсу и не способна например ради любви к Барсе биться тут до потери пульса, строча огромные тексты оппонентам,мне лень будет
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Рoнальдиньo
   10 / 815
вчера в 20:07
пока что откровенно тянут только колбасу
Roman73
Roman73
   410 / 815
вчера в 20:07
Манчестер и Лестер показали добротный качественный матч, с хорошей борьбой.
У этих команд есть своя игра, стиль , рисунок.
Лестер стал интересным сильным середняком.
Манчестер учится играть первым номеров.
Теперь Сити с Арсеналом борются упорно, но корректно
смотрится Англия нынче.
Адекватный_Неадекват
Адекватный_Неадекват ответил Ice van Reed
   508 / 815
вчера в 20:05
Ничего страшного (касаемо жалобы) В защите согласен Витя норм стал играть, Байи тоже вот вместо янга Валенсия и уже х орошо с шой и Валенсией по краям, но порой сами же привозят, не доигрывают момент за пределами штрафной
Впечатлил меня 1 игрок. Пр.защитник кристал пелас- Ван биссака. 21 год. Даже как то была статья, что мю им интересуется. Надеялся, что в это то его прикупят.
NAZAR 007
NAZAR 007
   106 / 815
вчера в 20:03
МЮ с победой, всех болел с Новым 2019 годом
и приглашение на традиционное ежегодное голосование
на лучших болельщиков РПЛ сезона 2018/19, которое стартовало
сегодня и продлится включительно до 17-го февраля, до 23 : 59.

https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Рoнальдиньo
   66 / 815
вчера в 20:01
Было очевидно что команды катали договорные, футболисты Лестера специально били мимо ворот,такого откровенного договорного матча я давно не видел, видимо МЮ решили что если не везёт с тренерами и игроками,то можно и купить победку одну-другую, благо деньги у мешка в наличии, Пересовская модель пошла в АПЛ
Пруфы в студию, не знаю как на заканодательном уровне, попахивает пустословием!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Адекватный_Неадекват
   66 / 815
вчера в 19:57
В защите сейчас не такой бардак, который был еще 2-3 месяца назад. Витя стал намного надежнее играть. По поводу игры в своей штрафной- это скорее косят полузащитников, а не защиты.Нельзя так играть, как сегодня. По ошибке на жалобу нажал, случайно.ССори
Ничего страшного (касаемо жалобы) В защите согласен Витя норм стал играть, Байи тоже вот вместо янга Валенсия и уже х
орошо с шой и Валенсией по краям, но порой сами же привозят, не доигрывают момент за пределами штрафной
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
   84 / 815
вчера в 19:53
Было очевидно что команды катали договорные, футболисты Лестера специально били мимо ворот,такого откровенного договорного матча я давно не видел, видимо МЮ решили что если не везёт с тренерами и игроками,то можно и купить победку одну-другую, благо деньги у мешка в наличии, Пересовская модель пошла в АПЛ
Адекватный_Неадекват
Адекватный_Неадекват ответил Ice van Reed
   508 / 815
вчера в 19:53
Вспомни первые 2-3 игры, там проблема была при стандартах пропускали, угловой, щтрафной, сейчас уже играем на ноль, вскрываются и другие проблемы, проблема в составе, Санчес с Лукаку на замену хороши, а Марсиаль в старте с Рэшом и Лингардом!
В защите сейчас не такой бардак, который был еще 2-3 месяца назад. Витя стал намного надежнее играть. По поводу игры в своей штрафной- это скорее косят полузащитников, а не защиты.Нельзя так играть, как сегодня. По ошибке на жалобу нажал, случайно.ССори
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил Князю бан по барабану
   84 / 815
вчера в 19:51
Национализм кстати запрещен законодательно, ты тут оскорбляя две национальности должен понимать,что это уголовное преступление,аккуратнее ,мой тебе совет,парень, у тебя двое детей
No problem
No problem ответил Князю бан по барабану
   65 / 815
вчера в 19:50
Я вас приветствую!
Костя и тебе салам алейкум дружище.
Хороший Малый
Хороший Малый
   95 / 815
вчера в 19:44
С Победой Мю
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