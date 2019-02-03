«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Лестер»

вчера, 18:57

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лестером» в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед» (48 очков) переместился на пятое место в турнирной таблице и теперь отстает от четвертой позиции на два очка. «Лестер» (32 очка) идет на 11-м месте.

Лестер, стадион Кинг Пауэр

Лестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:1)

Гол: Рэшфорд 9

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Менди (Ихеаначо 84), Мэддисон (Геззаль 62), Грэй (Окадзаки 74), Барнс, Варди

Главный тренер: Пюэль Клод.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Байи, Линделеф, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Джонс 89), Санчес (Марсьяль 67), Рэшфорд (Лукаку 78)

Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Лингард 20, Варди 32, Матич 42, Менди 45, Шоу 80, Геззаль 82, Ндиди 90+3

Судья: Дин Майк.

Напомним, что вчера «Челси» разгромил «Хаддерсфилд».