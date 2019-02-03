«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Лестер»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лестером» в матче 25-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед» (48 очков) переместился на пятое место в турнирной таблице и теперь отстает от четвертой позиции на два очка. «Лестер» (32 очка) идет на 11-м месте.
Лестер, стадион Кинг Пауэр
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:1)
Гол: Рэшфорд 9
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Менди (Ихеаначо 84), Мэддисон (Геззаль 62), Грэй (Окадзаки 74), Барнс, Варди
Главный тренер: Пюэль Клод.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Байи, Линделеф, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Джонс 89), Санчес (Марсьяль 67), Рэшфорд (Лукаку 78)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Лингард 20, Варди 32, Матич 42, Менди 45, Шоу 80, Геззаль 82, Ндиди 90+3
Судья: Дин Майк.
Напомним, что вчера «Челси» разгромил «Хаддерсфилд».
⚽️ 11 goals
🅰️ 9 assists
⚽️ 11 goals
🅰️ 9 assists
если надумает, пусть проводит отдельно ,
постараюсь, как можно быстрее прояснить )
если надумает, пусть проводит отдельно ,
постараюсь, как можно быстрее прояснить )
У этих команд есть своя игра, стиль , рисунок.
Лестер стал интересным сильным середняком.
Манчестер учится играть первым номеров.
Теперь Сити с Арсеналом борются упорно, но корректно
смотрится Англия нынче.
У этих команд есть своя игра, стиль , рисунок.
Лестер стал интересным сильным середняком.
Манчестер учится играть первым номеров.
Теперь Сити с Арсеналом борются упорно, но корректно
смотрится Англия нынче.
и приглашение на традиционное ежегодное голосование
на лучших болельщиков РПЛ сезона 2018/19, которое стартовало
сегодня и продлится включительно до 17-го февраля, до 23 : 59.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
и приглашение на традиционное ежегодное голосование
на лучших болельщиков РПЛ сезона 2018/19, которое стартовало
сегодня и продлится включительно до 17-го февраля, до 23 : 59.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
орошо с шой и Валенсией по краям, но порой сами же привозят, не доигрывают момент за пределами штрафной
орошо с шой и Валенсией по краям, но порой сами же привозят, не доигрывают момент за пределами штрафной