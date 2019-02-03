«Марсель» уступил «Реймсу»

«Марсель» проиграл «Реймсу» в матче 23-го тура чемпионата Испании.
«Реймс» (34 очка) на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице, «Марсель» (31 очко) - десятый.
Реймс, стадион Огюст Делоне
«Реймс» - «Марсель» 2:1 (1:0)
Голы: Дингом 21, Сук 68 - Н'Жие 86
«Реймс»: Менди, Энгелс, Абдельхамид, Фокет, Шавалерен, Кафаро (Зенели 73), Ромао, Камара, Дингом (Мбемба 79), Уден, Диа (Сук 68)
Главный тренер: Гуйон Давид.
«Марсель»: Манданда, Сарр, Роланду (Амави 73), Камара, Стротман, Густаво, Радоньич (Н'Жие 67), Окампос, Лопес, Сансон, Балотелли (Жермен 73)
Главный тренер: Гарсия Руди.
Предупреждения: Ромао 29, Дингом 59, Уден 90+3
Судья: Летексье Франсуа.
Ранее «Монако» одержал победу над «Тулузой».
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