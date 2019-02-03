«Оренбург» уверенно обыграл сербский клуб «Младост»

«Оренбург» справился с шестой командой Сербии в товарищеском матче на сборе в Турции.
«Оренбург» - «Младост» 3:1 (1:1)
Голы: Сутормин 43 (пен), Попович 49, Деспотович 66 (пен) - игрок «Младости» 2
«Оренбург»: Довбня, Андреев (С. Козлов 63), Ойеволе (Шахов 63), Бегич (Сиваков 63), Терехов (Насыров 63), Маляров (Кулишев 63), Бидловский (Бреев 63), Чиркин (Мишкич 63), Сутормин (Чуканов 63), Попович (Алвеш 63), Деспотович
В предыдущем контрольном поединке «Оренбург» уступил чешскому «Банику».
Думаю 1/2 Кубка России Арсенал не упустит .
Думаю 1/2 Кубка России Арсенал не упустит .