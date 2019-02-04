Шакири: «Фанаты нервничают больше, чем мы»

сегодня, 17:37

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири заявил, что команда не испытывает никакой нервозности по поводу чемпионской гонки в АПЛ .

У нас нет никакой нервозности. Всё, что мы хотим делать, это побеждать в каждой игре. Мы движемся от матча к матчу, стараемся быть максимально сконцентрированными. Я думаю, фанаты нервничают больше нас, но это нормально.

Напомним, что вчера «Манчестер Сити» обыграл лондонский «Арсенал» и сократил отставание от «Ливерпуля», у которого есть игра в запасе с «Вест Хэмом», до двух очков.