«Манчестер Сити» - «Арсенал»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч центрального тура 25-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Фернандиньо, Гюндоган, Давид Сильва, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро
«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер, Колашинац, Мустафи, Монреаль, Косьельни, Торрейра, Гендузи, Ивоби, Обамеянг, Ляказетт
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Челси» разгромил «Хаддерсфилд».
Простор для Обамы и Ляки.
Простор для Обамы и Ляки.