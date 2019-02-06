Мать Кокорина просит суд отпустить Александра под залог в 10 млн рублей

сегодня, 13:18

Сегодня в зале Мещанского суда Москвы проходит очередное заседание, на котором решается судьба нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев.

Мать Кокорина просит суд отпустить футболиста под залог в размере более 10 млн рублей. Об этом сообщил представитель защиты.

Просим приобщить сведения о наличии на счете матери Кокорина денежных средств в размере 10,4 млн рублей, которые могли бы быть использованы в качестве залога.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева