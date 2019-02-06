Следствие настаивает на продлении ареста Кокорина и Мамаева

Следствие попросило продлить срок ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву для того, чтобы футболисты ознакомились с материалами дела.
26 декабря следственные действия по делу были завершены. С 30 января с обвиняемыми начато ознакомление дела и продолжается до сих пор. Продление срока необходимо, чтобы ознакомиться с делом и составить заключение, а также направить дело прокурору.
Продление срока ареста поддержала прокуратура.
Поддерживаю продление срока содержания под стражей. Обвиняемые совершили ряд умышленных преступлений, в том числе относящихся к тяжким. Потерпевшие ознакомлены с материалом дела. Для завершения требуется дополнительное время. Я считаю, что оно считается разумным и соответствующим необходимым процессуальным действиям. Прошу суд удовлетворить ходатайство.
Стороны Кокорина и Мамаева просят освободить игроков под залог.
Адвокат Кокорина, Татьяна Стукалова, уходя на перерыв, бросила: "Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере".
Адвокат Кокорина, Татьяна Стукалова, уходя на перерыв, бросила: "Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере".
Кокорин читает книгу во время судебного заседания
В ходе судебного заседания Кокорин сидит на скамье подсудимых и читает книгу Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона", передает корреспондент РИА Новости.
Кокорин-младший с интересом наблюдает за происходящим и много улыбается.
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Похоже, что братьев Кокориных это судебное заседание не касается, их пригласили для массовки.
Кокорин читает книгу во время судебного заседания
В ходе судебного заседания Кокорин сидит на скамье подсудимых и читает книгу Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона", передает корреспондент РИА Новости.
Кокорин-младший с интересом наблюдает за происходящим и много улыбается.
__________________________________________________________________________
Похоже, что братьев Кокориных это судебное заседание не касается, их пригласили для массовки.
13:26
Помимо 4 обвиняемых, их близких и кучи журналистов, в зале находятся:
1 судья
1 прокурор
1 следователь
1 секретарь суда
5 адвокатов
4 полицейских-конвоиров
3 судебных пристава
1 немецкая овчарка
1 флаг России
1 герб России
13:26
Помимо 4 обвиняемых, их близких и кучи журналистов, в зале находятся:
1 судья
1 прокурор
1 следователь
1 секретарь суда
5 адвокатов
4 полицейских-конвоиров
3 судебных пристава
1 немецкая овчарка
1 флаг России
1 герб России