Следствие настаивает на продлении ареста Кокорина и Мамаева

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Кубок
  • Испания. Кубок
  • Германия. Кубок
  • Франция. Кубок
  • Албания. Первый дивизион
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Кубок
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 3.05 3.05 2.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.7 3.9 4.7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 3.15 3.6 2.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7.8 5.25 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.72 3.45 5.3
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.45 3.05 3.1
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже -:- Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 3.4 2.8 2.2
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы -:- Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.22 6 10
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.75 3.1 2.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.6 10.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
ГлавнаяНовости

Следствие настаивает на продлении ареста Кокорина и Мамаева

сегодня, 14:07

Следствие попросило продлить срок ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву для того, чтобы футболисты ознакомились с материалами дела.

26 декабря следственные действия по делу были завершены. С 30 января с обвиняемыми начато ознакомление дела и продолжается до сих пор. Продление срока необходимо, чтобы ознакомиться с делом и составить заключение, а также направить дело прокурору.

Продление срока ареста поддержала прокуратура.

Поддерживаю продление срока содержания под стражей. Обвиняемые совершили ряд умышленных преступлений, в том числе относящихся к тяжким. Потерпевшие ознакомлены с материалом дела. Для завершения требуется дополнительное время. Я считаю, что оно считается разумным и соответствующим необходимым процессуальным действиям. Прошу суд удовлетворить ходатайство.

Стороны Кокорина и Мамаева просят освободить игроков под залог.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сторона Мамаева предлагает залог в 6 млн рублей
Сегодня, 13:45 Комментарии9
Мать Кокорина просит суд отпустить Александра под залог в 10 млн рублей
Сегодня, 13:18 Комментарии33
Божович: «Я хочу, чтобы команда играла повеселее»
Вчера, 21:17 Комментарии4
«Краснодар» не заявил Мамаева на матчи плей-офф Лиги Европы
Вчера, 17:34 Комментарии22
«Ростов» поздравил Роналду с днем рождения и сравнил его с Гацканом
Вчера, 12:24 ФотоКомментарии20
МЮ остался доволен Пиняевым
04 февраля Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
LOpp
LOpp
   10 / 760
сегодня в 15:33
нельзя, Зенит Кокорина же в заявку включил в ЛЕ
1 команда
1 команда
   103 / 760
сегодня в 15:32
Нечего на чиновников гнать, они основа режима.
Nikola45
Nikola45 ответил time out
   13 / 760
сегодня в 15:11
13:41 Кокорин читает книгу во время судебного заседания В ходе судебного заседания Кокорин сидит на скамье подсудимых и читает книгу Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона", передает корреспондент РИА Новости. Кокорин-младший с интересом наблюдает за происходящим и много улыбается. __________________________________________________________________________ Похоже, что братьев Кокориных это судебное заседание не касается, их пригласили для массовки.
Так и есть! )) Адвакат уже сказала почему!
Адвокат Кокорина, Татьяна Стукалова, уходя на перерыв, бросила: "Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере".
Nikola45
Nikola45
   13 / 760
сегодня в 15:10
Следствие: Мы настаиваем на продлении ареста и содержанием под стражей! Иначе этот негодяй выйдет и в мае Тарасне забьет 7 штук ))
cska plus
cska plus
   25 / 760
сегодня в 14:58
Следствие не настаивало на продление срока ареста подполковника, который обворовал страну на 1200 кг долларов.
grazie100
grazie100
   274 / 760
сегодня в 14:38
,,Тяжесть и умышленность " поражает многих нормальных людей и статьи состряпанные перед каждым заседанием и угрозы в письмах судье и прочее переходят все границы.Позорят и следственные и судебные органы.
grazie100
grazie100 ответил time out
   274 / 760
сегодня в 14:32
    Лакшери
    Лакшери
       35 / 760
    сегодня в 14:31
    Совсем уже ах*ели там ?
    Kresi frok
    Kresi frok
       417 / 760
    сегодня в 14:29
    Тот момент, когда целеком и полностью поддерживаешь мусаров.
    grazie100
    grazie100
       274 / 760
    сегодня в 14:29
    Какие умышленные действия даже дурак понимает, что умысла никакого нет .Этих 18 следователей по делу просто получили заказ. Нужен дорогой адвокат , который может ставтить таких в тупик и возбуждать против таких заказных следователей дело по закону..
    ДСА
    ДСА
       92 / 760
    сегодня в 14:23
    Для полноты ощущений нужно одного выпустить, а второго оставить.
    time out
    time out
       45 / 760
    сегодня в 14:14
    13:41
    Кокорин читает книгу во время судебного заседания

    В ходе судебного заседания Кокорин сидит на скамье подсудимых и читает книгу Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона", передает корреспондент РИА Новости.

    Кокорин-младший с интересом наблюдает за происходящим и много улыбается.
    __________________________________________________________________________

    Похоже, что братьев Кокориных это судебное заседание не касается, их пригласили для массовки.
    clop
    clop
       164 / 760
    сегодня в 14:13
    Читаю сейчас текстовую трансляцию заседания. Спортэкспресс отжигает :)

    13:26
    Помимо 4 обвиняемых, их близких и кучи журналистов, в зале находятся:

    1 судья
    1 прокурор
    1 следователь
    1 секретарь суда
    5 адвокатов
    4 полицейских-конвоиров
    3 судебных пристава
    1 немецкая овчарка
    1 флаг России
    1 герб России
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100