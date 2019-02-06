Следствие настаивает на продлении ареста Кокорина и Мамаева

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Следствие попросило продлить срок ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву для того, чтобы футболисты ознакомились с материалами дела.

26 декабря следственные действия по делу были завершены. С 30 января с обвиняемыми начато ознакомление дела и продолжается до сих пор. Продление срока необходимо, чтобы ознакомиться с делом и составить заключение, а также направить дело прокурору.

Продление срока ареста поддержала прокуратура.

Поддерживаю продление срока содержания под стражей. Обвиняемые совершили ряд умышленных преступлений, в том числе относящихся к тяжким. Потерпевшие ознакомлены с материалом дела. Для завершения требуется дополнительное время. Я считаю, что оно считается разумным и соответствующим необходимым процессуальным действиям. Прошу суд удовлетворить ходатайство.

Стороны Кокорина и Мамаева просят освободить игроков под залог.

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