Защита Мамаева подаст апелляцию на решение суда

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал решение Тверского суда Москвы о продлении ареста футболиста на два месяца.

Надежда была. Хотели, чтобы суд услышал и принял законное обоснованное решение. Но нас не всегда слышат или делают вид, что не слышат. Разумных доводов было много для отклонения ходатайства и выбора альтернативной меры содержания.

Со стороны обвинения были только голословные умозаключения, которые ничем не были подтверждены.

Апелляцию подадим. Будем обжаловать решение. Будет ли это эффективно — вопрос к суду. Мы свои обязанности выполним в полном объеме.