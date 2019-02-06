«Краснодар» благодаря голу Игнатьева одолел «Локомотив»

«Краснодар» победил «Локомотив» в товарищеском матче, который прошел в Марбелье.
«Краснодар» - «Локомотив» - 1:0 (0:0)
Гол: Игнатьев 84.
«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович (Фьолусон 68), Петров (Рамирес 68), Каборе, Перейра (Игнатьев 46), Ольссон (Уткин 78), Вандерсон (Сулейманов 68), Классон, Ари (Голубев 78).
«Локомотив»: Гильерме (Коченков 46), Хеведес, Кверквелия, Миранчук Ан (Жемалетдинов 79)., Миранчук Ал., Лысов (Рыбус 46), Денисов (Баринов 62), Чорлука, Фарфан (Тугарев 46), Смолов (Эдер 62), Крыховяк.
Ранее «Краснодар» обыграл «Мальме».
Марбелью пробовали статью удивить,
Исход решил голешник без придумок,
Хотели, видно, по нулям игру сгубить..:))
Марбелью пробовали статью удивить,
Исход решил голешник без придумок,
Хотели, видно, по нулям игру сгубить..:))