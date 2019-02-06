«Краснодар» благодаря голу Игнатьева одолел «Локомотив»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2.85 3.15 2.45
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.85 3.55 4.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 2.7 3.5 2.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7 5.2 1.38
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.8 3.4 4.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.3 3.5 3
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже 2:1 Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 3.05 1.65 6.7
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 2.85 2.8 2.65
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы 2:2 Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:2 Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.62 3.6 5.4
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:3 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 2:0 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од 0:0 Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 0:0 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3.4 1.65 6.5
19:00 71’ Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:0 Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.5 11
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
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«Краснодар» благодаря голу Игнатьева одолел «Локомотив»

сегодня, 19:56
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Краснодар» победил «Локомотив» в товарищеском матче, который прошел в Марбелье.

«Краснодар» - «Локомотив» - 1:0 (0:0)
Гол: Игнатьев 84.

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович (Фьолусон 68), Петров (Рамирес 68), Каборе, Перейра (Игнатьев 46), Ольссон (Уткин 78), Вандерсон (Сулейманов 68), Классон, Ари (Голубев 78).

«Локомотив»: Гильерме (Коченков 46), Хеведес, Кверквелия, Миранчук Ан (Жемалетдинов 79)., Миранчук Ал., Лысов (Рыбус 46), Денисов (Баринов 62), Чорлука, Фарфан (Тугарев 46), Смолов (Эдер 62), Крыховяк.

Ранее «Краснодар» обыграл «Мальме».

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Все комментарии
particular
particular
   37 / 762
сегодня в 20:19
Катали долго, нудно и угрюмо,
Марбелью пробовали статью удивить,
Исход решил голешник без придумок,
Хотели, видно, по нулям игру сгубить..:))
loko7
loko7
   312 / 762
сегодня в 20:17
Опять атака Локо не впечатлила.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   203 / 762
сегодня в 20:13
Кто смотрел матч,расскажите как игра,кто лучше играл,у кого была инициатива и больше моментов?
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 20:00
С победой! Игнатьеев- красавчик! Быки- вперед!👏👏👏
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   4 / 762
сегодня в 19:59
Краснодар с победой!
112910415
112910415
   76 / 762
сегодня в 19:59
результат не вызывает внутреннего протеста )
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   190 / 762
сегодня в 19:59
Молодцы
161регион
161регион
   71 / 762
сегодня в 19:58
Шпалыч плачет...
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