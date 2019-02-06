«Спартак» сыграл вничью с «Актобе» из Казахстана в товарищеском матче на сборе в Турции.
«Спартак» - «Актобе» - 2:2 (2:2)
Голы: Глушенков 17, 37 — Милетский 26, 33.
«Спартак» (1-й тайм): Шитов, Боккетти, Комбаров, Миронов, Маслов, Гулиев, Глушенков, Игнатов, Зобнин, Мелкадзе, Роша.
«Спартак» (2-й тайм): Поплевченков, Айртон, Гапонов, Кутепов, Мельгарехо, Глушаков, Умяров, Ломовицкий, Ташаев, Прошляков, Полубояринов.
Накануне «красно-белые» сыграли вничью с «Марибором» (1:1).
Впрочем, как и все спартачи.
Просто не интересно.
Впрочем, как и все спартачи.
Просто не интересно.
Им даже результат не интересен.
Просто троллинг за который дают ВИПки.
Давеча например паралельный вещал что зенит на кубке играл 3м составом.
Я его спросил Дзюба, Иванович,Лунев, Кузяев,смольников,Дриусси,Набабкин,Анюков - это 3 состав
Назови мне 1й. Он пошел гуглить и так и не вернулся.
Кононов сегодня выбирал из молодняка кого оставить в основе, а кого отправить в молодежку.
Но этим глорам до звезды. Они видели как ОСНОВА Спартака сгоняла ничейку.
Матч правда из них НИКТО не смотрел.
Но все ихсперты покруче гены Орлова.
Им даже результат не интересен.
Просто троллинг за который дают ВИПки.
Давеча например паралельный вещал что зенит на кубке играл 3м составом.
Я его спросил Дзюба, Иванович,Лунев, Кузяев,смольников,Дриусси,Набабкин,Анюков - это 3 состав
Назови мне 1й. Он пошел гуглить и так и не вернулся.
Кононов сегодня выбирал из молодняка кого оставить в основе, а кого отправить в молодежку.
Но этим глорам до звезды. Они видели как ОСНОВА Спартака сгоняла ничейку.
Матч правда из них НИКТО не смотрел.
Но все ихсперты покруче гены Орлова.
https://www.youtube.com/watch?v=ylfOt3uOPYk
https://www.youtube.com/watch?v=m6IC2fzXkCE
Будет матч Ювентус - МС в ЛЧ. И кому подгибаться он выберет?))))
Или сыграет какое-нибудь очередное иностранное чудо с "нашим" клубом в ЕК. Пойдут ли такие люди против своих зарубежных покровителей?
Как вариант, просто сольются и напишут "Стыдно за Спартак".))))
Будет матч Ювентус - МС в ЛЧ. И кому подгибаться он выберет?))))
Или сыграет какое-нибудь очередное иностранное чудо с "нашим" клубом в ЕК. Пойдут ли такие люди против своих зарубежных покровителей?
Как вариант, просто сольются и напишут "Стыдно за Спартак".))))
Карлос, Пануччи, Йерро, Зеедорф, Савио, Морьентес, Рауль, Миятович!
Угадай, какой состав Реала обыграл Спартак а какой ЦСКА?!)))
Карлос, Пануччи, Йерро, Зеедорф, Савио, Морьентес, Рауль, Миятович!
Угадай, какой состав Реала обыграл Спартак а какой ЦСКА?!)))
Таскали его как грязную [пип].
Таскали его как грязную [пип].
Кому-то это может быть неприятно, но это честно. Рейтинг федераций никакого престижа не несёт, а только позволяет как можно большему числу команд в ЕК проходить. Чтобы зенит с 7 места проходил? Нельзя допустить!
На Соккере, к сожалению, конско-лазурная зараза пустила корни в фанах многих команд. То, что они болеют "за всех наших", это стадное чувство и желание угодить своим кураторам из ватутинок и парка. Да по сути ватутинок, парковые на конской эйфории кубок "взяли". Приревновали, что "вся страна" болела за цска, а не за них.
Я не только не допускаю, чтобы фан Барсы болел за Реал в ЕК и наоборот, но уверенно думаю, что все они вряд ли болеют за Малагу, Севилью, Бетис в ЕК, типа жалеют, наши испанскии команды.
Удачи Фенербахче и Байеру. Обратное - лицемерие. Один фанат - одна команда.
Кому-то это может быть неприятно, но это честно. Рейтинг федераций никакого престижа не несёт, а только позволяет как можно большему числу команд в ЕК проходить. Чтобы зенит с 7 места проходил? Нельзя допустить!
На Соккере, к сожалению, конско-лазурная зараза пустила корни в фанах многих команд. То, что они болеют "за всех наших", это стадное чувство и желание угодить своим кураторам из ватутинок и парка. Да по сути ватутинок, парковые на конской эйфории кубок "взяли". Приревновали, что "вся страна" болела за цска, а не за них.
Я не только не допускаю, чтобы фан Барсы болел за Реал в ЕК и наоборот, но уверенно думаю, что все они вряд ли болеют за Малагу, Севилью, Бетис в ЕК, типа жалеют, наши испанскии команды.
Удачи Фенербахче и Байеру. Обратное - лицемерие. Один фанат - одна команда.
Я никому не скажу про твою зависимость.
Я никому не скажу про твою зависимость.