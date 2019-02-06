«Спартак» сыграл вничью с «Актобе»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2.85 3.15 2.45
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.85 3.55 4.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 2.7 3.5 2.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7 5.2 1.38
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.8 3.4 4.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.3 3.5 3
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже 2:1 Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 3.05 1.65 6.7
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 2.85 2.8 2.65
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы 2:2 Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:2 Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.62 3.6 5.4
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:3 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 2:0 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од 0:0 Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 0:0 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3.4 1.65 6.5
19:00 72’ Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:0 Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.5 11
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
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«Спартак» сыграл вничью с «Актобе»

сегодня, 19:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб АктобеАктобеМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Актобе» из Казахстана в товарищеском матче на сборе в Турции.

«Спартак» - «Актобе» - 2:2 (2:2)
Голы: Глушенков 17, 37 — Милетский 26, 33.

«Спартак» (1-й тайм): Шитов, Боккетти, Комбаров, Миронов, Маслов, Гулиев, Глушенков, Игнатов, Зобнин, Мелкадзе, Роша.

«Спартак» (2-й тайм): Поплевченков, Айртон, Гапонов, Кутепов, Мельгарехо, Глушаков, Умяров, Ломовицкий, Ташаев, Прошляков, Полубояринов.

Накануне «красно-белые» сыграли вничью с «Марибором» (1:1).

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Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил Крейсер
   107 / 762
сегодня в 20:19
Я даже не знал, что у ЦСКА сегодня матч. Впрочем, как и все спартачи. Просто не интересно.
Теперь знаешь! ЦСКА-ОДД уже 2:0 гол забил Дзагоев, и Сигурдссон
Крейсер
Крейсер ответил Великий ЦСКА Москва
   73 / 762
сегодня в 20:17
Я даже не знал, что у ЦСКА сегодня матч.
Впрочем, как и все спартачи.
Просто не интересно.
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр ответил ziborock
   42 / 762
сегодня в 20:16
А ты спроси у армэнки, знает ли он, кто такие Тевес, Льоренте, Асамоа, Пирло, Игуаин. Если он хоть одного недавнего игрока клуба, которому подлизывает, назовёт, то я готов неделю носить на аве то, что он скажет.)))
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил ziborock
   107 / 762
сегодня в 20:16
https://www.youtube.com/watch?v=Z2JsfbpEeN8
ziborock
ziborock ответил Великий ЦСКА Москва
   30 / 762
сегодня в 20:15
Рейнгольд тебе уже ответил! хе-хе https://www.youtube.com/watch?v=ylfOt3uOPYk https://www.youtube.com/watch?v=m6IC2fzXkCE
Озеров
Озеров
   67 / 762
сегодня в 20:13
Они не смотрят составы. Они их просто не знают.

Им даже результат не интересен.

Просто троллинг за который дают ВИПки.

Давеча например паралельный вещал что зенит на кубке играл 3м составом.


Я его спросил Дзюба, Иванович,Лунев, Кузяев,смольников,Дриусси,Набабкин,Анюков - это 3 состав

Назови мне 1й. Он пошел гуглить и так и не вернулся.

Кононов сегодня выбирал из молодняка кого оставить в основе, а кого отправить в молодежку.

Но этим глорам до звезды. Они видели как ОСНОВА Спартака сгоняла ничейку.

Матч правда из них НИКТО не смотрел.

Но все ихсперты покруче гены Орлова.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил ziborock
   107 / 762
сегодня в 20:13
Марсело, Одриосола, Винисиус, Вальверде, Льоренте, Хавьер! Карлос, Пануччи, Йерро, Зеедорф, Савио, Морьентес, Рауль, Миятович! Угадай, какой состав Реала обыграл Спартак а какой ЦСКА?!)))
Рейнгольд тебе уже ответил! хе-хе



Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   42 / 762
сегодня в 20:12
Несложно догадаться, что эти ребята ни за какие Краснодар, Зенит, Ростов в ЕК не болеют. Их численность - полтора землекопа и три трети, и их голоса логично потонут.))))) Вот и нужно набирать подпевал, тех, кому пофиг на цска/Спартак, те, кто за сотню лайков будут петь дифирамбы цска. Но и их не хватает! И вот наше армянское озеро бегает по итальянским и английским веткам, и вот оно ищет, кому бы подпеть. А фаны зарубежных клубов наивно полагают, что он болеет, внимание, сразу за ювентус, мансити, реал и барсу.

Будет матч Ювентус - МС в ЛЧ. И кому подгибаться он выберет?))))
Или сыграет какое-нибудь очередное иностранное чудо с "нашим" клубом в ЕК. Пойдут ли такие люди против своих зарубежных покровителей?

Как вариант, просто сольются и напишут "Стыдно за Спартак".))))
ziborock
ziborock ответил Великий ЦСКА Москва
   30 / 762
сегодня в 20:11
Дважды гранда Реал, да еще 3:0 на Сантьяго Бернабеу, догадайся о ком я?)))
Марсело, Одриосола, Винисиус, Вальверде, Льоренте, Хавьер!
Карлос, Пануччи, Йерро, Зеедорф, Савио, Морьентес, Рауль, Миятович!
Угадай, какой состав Реала обыграл Спартак а какой ЦСКА?!)))
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил Великолепный камерунец
   107 / 762
сегодня в 20:11
Сказал бот с 4 места, лол.
Сказал бот с 4-го места ЛЕ с антирекордом! бу-га-га
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   107 / 762
сегодня в 20:10
А тем временем - ГОООООЛ! Сигурдсон забивает второй гол в ворота ОДД
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец ответил Великий ЦСКА Москва
   1 / 762
сегодня в 20:10
Кричите громче, вас не слышно с 4-го места в ЛЕ с антирекордом! хе-хе
Сказал бот с 4 места, лол.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил Великолепный камерунец
   107 / 762
сегодня в 20:09
Немотивированный Реал, которому на тот результат было нагадить в принципе, зато лошадва окрылилась, несмотря на 4 место в группе, 4 раз за пять лет (предыдущее было третье)
Кричите громче, вас не слышно с 4-го места в ЛЕ с антирекордом! хе-хе
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец ответил Крейсер
   1 / 762
сегодня в 20:09
А ещё тот Реал осенью половина Примеры нагибала и дома и в гостях. Таскали его как грязную [пип].
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва ответил Крейсер
       107 / 762
    сегодня в 20:08
    А ещё тот Реал осенью половина Примеры нагибала и дома и в гостях. Таскали его как грязную [пип].
    А еще тот Реал выиграл недавно клубный чемпионат мира!
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответил ziborock
       29 / 762
    сегодня в 20:08
    Позвонил, спросил, он сказал что там им и место!)))
    Ну и хорошо)))я не болельщик не Зенита,не вашего Спартака.) просто вы говорите про 5 место )Спартак 6-7 будет.Думаю будет так Краснодар,Зенит,Цска,Локомотив,Ростов,Спартак-Рубин.
    Роналду - король Фарер и Андорр
    Роналду - король Фарер и Андорр ответил Великолепный камерунец
       42 / 762
    сегодня в 20:07
    Мне так кажется, места, где они залогиниваются, в 5-10 метрах друг от друга. Боты гинера и миллера, чтобы создать ощущение массовости, первый попавшийся город пишут. ))
    Великолепный камерунец
    Великолепный камерунец ответил Роналду - король Фарер и Андорр
       1 / 762
    сегодня в 20:07
    Я могу честно сказать. Кроме Спартака, я из клубов РФПЛ в Европе не болею ни за кого. Кому-то это может быть неприятно, но это честно. Рейтинг федераций никакого престижа не несёт, а только позволяет как можно большему числу команд в ЕК проходить. Чтобы зенит с 7 места проходил? Нельзя допустить! На Соккере, к сожалению, конско-лазурная зараза пустила корни в фанах многих команд. То, что они болеют "за всех наших", это стадное чувство и желание угодить своим кураторам из ватутинок и парка. Да по сути ватутинок, парковые на конской эйфории кубок "взяли". Приревновали, что "вся страна" болела за цска, а не за них. Я не только не допускаю, чтобы фан Барсы болел за Реал в ЕК и наоборот, но уверенно думаю, что все они вряд ли болеют за Малагу, Севилью, Бетис в ЕК, типа жалеют, наши испанскии команды. Удачи Фенербахче и Байеру. Обратное - лицемерие. Один фанат - одна команда.
      Крейсер
      Крейсер ответил Великолепный камерунец
         73 / 762
      сегодня в 20:06
      А ещё тот Реал осенью половина Примеры нагибала и дома и в гостях.
      Таскали его как грязную [пип].
      Роналду - король Фарер и Андорр
      Роналду - король Фарер и Андорр ответил Великий ЦСКА Москва
         42 / 762
      сегодня в 20:06
      Дважды гранда Пльзень, дома и на выезде, получали удаления, пенки в свои ворота, с ельмами, влажичами, которые потом от греха убирались тренерами сборных))) Угадай о ком я?
      Великолепный камерунец
      Великолепный камерунец
         1 / 762
      сегодня в 20:05
        Роналду - король Фарер и Андорр
        Роналду - король Фарер и Андорр ответил Sebastian Eniston
           42 / 762
        сегодня в 20:05
        Я могу честно сказать. Кроме Спартака, я из клубов РФПЛ в Европе не болею ни за кого.
        Кому-то это может быть неприятно, но это честно. Рейтинг федераций никакого престижа не несёт, а только позволяет как можно большему числу команд в ЕК проходить. Чтобы зенит с 7 места проходил? Нельзя допустить!

        На Соккере, к сожалению, конско-лазурная зараза пустила корни в фанах многих команд. То, что они болеют "за всех наших", это стадное чувство и желание угодить своим кураторам из ватутинок и парка. Да по сути ватутинок, парковые на конской эйфории кубок "взяли". Приревновали, что "вся страна" болела за цска, а не за них.

        Я не только не допускаю, чтобы фан Барсы болел за Реал в ЕК и наоборот, но уверенно думаю, что все они вряд ли болеют за Малагу, Севилью, Бетис в ЕК, типа жалеют, наши испанскии команды.
        Удачи Фенербахче и Байеру. Обратное - лицемерие. Один фанат - одна команда.
        Великолепный камерунец
        Великолепный камерунец ответил Великий ЦСКА Москва
           1 / 762
        сегодня в 20:04
        Дважды гранда Реал, да еще 3:0 на Сантьяго Бернабеу, догадайся о ком я?)))
        Немотивированный Реал, которому на тот результат было нагадить в принципе, зато лошадва окрылилась, несмотря на 4 место в группе, 4 раз за пять лет (предыдущее было третье)
        ЧиП
        ЧиП
           575 / 762
        сегодня в 20:03
        А не пора ли наигрывать основной состав?!
        ЦСКА Москва навсегда
        ЦСКА Москва навсегда ответил Великий ЦСКА Москва
           4 / 762
        сегодня в 20:02
        А тем временем Краснодар обыграл Локомотив 1:0, хряки готовьтесь к порке от Краснодара!
        Да там снова Федун Лампочкина поставит, как в первом круге!
        Крейсер
        Крейсер ответил ЦСКА Москва навсегда
           73 / 762
        сегодня в 20:02
        Расслабься.
        Я никому не скажу про твою зависимость.
        Великий ЦСКА Москва
        Великий ЦСКА Москва ответил ziborock
           107 / 762
        сегодня в 20:02
        Сарпсборг, Тюмень, Виктория, Арсенал Т, Енисей! Угадай о ком я?)))
        Дважды гранда Реал, да еще 3:0 на Сантьяго Бернабеу, догадайся о ком я?)))
        ЦСКА Москва навсегда
        ЦСКА Москва навсегда ответил Крейсер
           4 / 762
        сегодня в 20:01
        Нееееет. Не гони пургу. Ты всё это выкладываешь очень быстро. Сто пудов все эти фото и видео у тебя на компе разбиты по категориям. Например: ляпы вратарей; высказывания Рейнгольда; интервью Карпина. хе-хе-хе Ты же - латентный спартач! Ты жить без него не можешь!
        Ну да, ну да, думай так :) А плюнуть в пищевик это нормально!
        Крейсер
        Крейсер ответил Sebastian Eniston
           73 / 762
        сегодня в 20:01
        При фразе "матч-открытие Крестовского" вся команда Урал вздрагивает и ищет глазами тесак.
        зубы Рональдинью
        зубы Рональдинью
        сегодня в 20:01
        хуже пупсиков тока Анжи , умора
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