«Вердер» выбил «Боруссию» Дортмунд из Кубка Германии

«Вердер» переиграл дортмундскую «Боруссию» в матче 3-го раунда Кубка Германии. Основное время закончилось со счетом 3:3, а в серии пенальти удачливее оказались гости.
Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»
«Боруссия» - «Вердер» 3:3 (1:1, по пенальти 2:4)
Голы: Ройс 45+3, Пулишич 105, Хакими 113 - Рашица 5, Писарро 108, Харник 119
«Боруссия»: Эльшлегел, Хакими, Вайгль, Топрак, Диалло, Витсель, Дилейни (Дахуд 103), Пулишич, Ройс (Алькасер 46), Геррейру (Ларсен 91), Гетце (Филипп 91)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси (Эггестейн 114), Лангкамп, Мойсандер, Аугустинссон, Классен, Шахин (Мохвальд 76), Баргфреде (Писарро 91), Рашица (Харник 66), Крузе, Эггештайн
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
Предупреждения: Вайгль 43, Ларсен 105+2, Мойсандер 113, Классен 113
Судья: Брих Феликc.
В другой встрече «Хайденхайм» неожиданно обыграл «Байер».