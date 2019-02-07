«Матч ТВ» будет показывать чемпионат Португалии

«Матч ТВ» приобрел права на показ матчей чемпионата Португалии. В сезоне-2019/20 канал будет транслировать по три матча в каждом туре.
Также игры португальского первенства будут доступны пользователям сайта «Матч ТВ» и приложения «Матч! Клуб».
Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» не смог договориться о показе АПЛ в следующем сезоне.
Сегодня 20:51
ответ пользователю Ушастый ёж Сары-кума (раскрыть)
Геройствующий элемент ) Внешне соответствуешь
своей аватарке ) В реале точно так и выглядишь )
А я уверен, что точно так выглядишь как раз ты, полное соответствие аватарки Ушастого ежа Сары-кума. Наверное он твое фото разместил на своей аве.
Сегодня 20:51
ответ пользователю Ушастый ёж Сары-кума (раскрыть)
Геройствующий элемент ) Внешне соответствуешь
своей аватарке ) В реале точно так и выглядишь )
А я уверен, что точно так выглядишь как раз ты, полное соответствие аватарки Ушастого ежа Сары-кума. Наверное он твое фото разместил на своей аве.
своей аватарке ) В реале точно так и выглядишь )
своей аватарке ) В реале точно так и выглядишь )
Чем дальше - тем мудрей...
Надеюсь эфир матча "Тандела - Шавеш" наберёт максимальную телеаудиторию....
С таким же успехом только дешевле можно было закупить трансляции первой монгольской футбольной лиги...
Чем дальше - тем мудрей...
Надеюсь эфир матча "Тандела - Шавеш" наберёт максимальную телеаудиторию....
С таким же успехом только дешевле можно было закупить трансляции первой монгольской футбольной лиги...