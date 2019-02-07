«Матч ТВ» будет показывать чемпионат Португалии

сегодня, 20:08

«Матч ТВ» приобрел права на показ матчей чемпионата Португалии. В сезоне-2019/20 канал будет транслировать по три матча в каждом туре.

Также игры португальского первенства будут доступны пользователям сайта «Матч ТВ» и приложения «Матч! Клуб».