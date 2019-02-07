«Матч ТВ» будет показывать чемпионат Португалии

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.32 5.2 9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.7 4.15 1.55
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.35 4.7 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.25 3.2 3.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 2:0 Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус 0:1 Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 2:3 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
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«Матч ТВ» будет показывать чемпионат Португалии

сегодня, 20:08

«Матч ТВ» приобрел права на показ матчей чемпионата Португалии. В сезоне-2019/20 канал будет транслировать по три матча в каждом туре. 

Также игры португальского первенства будут доступны пользователям сайта «Матч ТВ» и приложения «Матч! Клуб».

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» не смог договориться о показе АПЛ в следующем сезоне.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   272 / 776
сегодня в 22:19
А еще говорят что все для людей делают, и тут с экономили
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
   488 / 776
сегодня в 22:11
этого ещё не хватало 😁
ATG
ATG
   464 / 776
сегодня в 22:05
А чё не Китай )) Они даже нормально кубок короля показать в полном объёме не могут, ещё и португалию припёрли. Лучше б уже голландию показали
sergey08
sergey08
   473 / 776
сегодня в 21:28
а кино с Сигалом покажут?
Slepowron
Slepowron
   662 / 776
сегодня в 21:26
Та на кой ляд вин мэнэ здався?
LOpp
LOpp
   8 / 776
сегодня в 21:24
Газпром устал оплачивать поездку скаутов Зенита в Португалию и решил показывать их чемпионат на своем канале.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   108 / 776
сегодня в 21:22
Если в след. сезоне не будет АПЛ, холдинг потеряет огромную часть подписчиков. Никакие чемпионаты юж. Америки и Португалии не заменят Англию.
Морозовский
Морозовский
   14 / 776
сегодня в 21:15
Лучше бы мультики про Леопольда, Кешу-попугая и кота Матроскина крутили!
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
   79 / 776
сегодня в 21:13
    4RT
    4RT
       313 / 776
    сегодня в 21:12
    На хрен он нам нужен? Лучше пляжный женский волейбол смотреть!)))
    13 RUS
    13 RUS
       154 / 776
    сегодня в 21:09
    3 матча за год покажут максимум как обычно...Англию и то не показывают,фильмы крутят какие то и всякую чушь
    Гавроша
    Гавроша
       37 / 776
    сегодня в 21:00
    Вот и хорошо - больше будет интерес к нашему чемпионату.
    Garrincha58
    Garrincha58
       406 / 776
    сегодня в 20:58
    а почему бы не показать чемпионат Польши или Казахстана
    Red_team
    Red_team ответил Ушастый ёж Сары-кума
       178 / 776
    сегодня в 20:56
    порядок в голове, АПЛ бей-беги, там кроме МС в футбол никто не играет
    "АПЛ бей-беги" - покрытые метровым слоем пыли стереотипы, уже даже не забавно такой бред читать, даже как-то жаль людей, которые пишут такое. Все комментаторы на тв, эксперты и просто любители футбола в абсолютном подавляющем большинстве признают АПЛ самой интересной лигой, но какой-то одинокий еж с соккера думает по-другому, ну-ну...
    Ушастый ёж Сары-кума
    Ушастый ёж Сары-кума ответил Red_team
       236 / 776
    сегодня в 20:53
    Кроме манков есть еще 19 команд так-то, даже не представляю, что должно твориться в голове у человека, который скажет, что чемп Португалии интереснее чем АПЛ(Ну типа в черепной коробке должен сидеть прокуренный рэпер с косяком как в фильме "Очень страшное кино")
    порядок в голове, АПЛ бей-беги, там кроме МС в футбол никто не играет
    Port-Petrovsk007
    Port-Petrovsk007 ответил Ушастый ёж Сары-кума
       243 / 776
    сегодня в 20:51
    Бенфика-Спортинг 6:0
      Red_team
      Red_team ответил Ушастый ёж Сары-кума
         178 / 776
      сегодня в 20:51
      Манки играют уныло в отличает от многих команд Португалии, та же Брага намного круче играет, не говоря уже о Порту и Спортинге с Бенфикой
        fanliverpoolfan
        fanliverpoolfan
           246 / 776
        сегодня в 20:51
        Там только один порто ,остальные дно хотя и матчи порто смотреть не охота.
        kotmyshka
        kotmyshka
           113 / 776
        сегодня в 20:50
        А почему не ПФЛ?
        Дикий_Запах
        Дикий_Запах
        сегодня в 20:45
        на очереди саудовская аравия
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           17 / 776
        сегодня в 20:45
        Мудрое решение...
        Чем дальше - тем мудрей...
        Надеюсь эфир матча "Тандела - Шавеш" наберёт максимальную телеаудиторию....
        С таким же успехом только дешевле можно было закупить трансляции первой монгольской футбольной лиги...
        mihaluch
        mihaluch
           99 / 776
        сегодня в 20:43
        В чемпионате играют всего четыре команды: Порто, Бенфика, Брага, Спортинг, остальные типа казанского "Рубина" - автобусники.
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok ответил Москва за Зенит
           156 / 776
        сегодня в 20:41
        Порту покоритель пищевика
        Славнов, что у тебя за ник, в Москве бомжей ненавидят
        Ножка Бурсы
        Ножка Бурсы ответил Apsny
           215 / 776
        сегодня в 20:40
        Что было хорошим обязательно обкакать нужно было.
        Я верю в тебя, хлопец . И вся Грузия верит, я от лица грузинского народа тебе говорю.
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok
           156 / 776
        сегодня в 20:39
        Не интересен этот чемпионат
        Ножка Бурсы
        Ножка Бурсы ответил Apsny
           215 / 776
        сегодня в 20:39
        Что было хорошим обязательно обкакать нужно было.
        Почему у тебя всегда мысли о экскрементах? Посветлее что-нибудь можно писать, Рус, без этого всего, ты же можешь.
        Ушастый ёж Сары-кума
        Ушастый ёж Сары-кума ответил Red_team
           236 / 776
        сегодня в 20:34
        Матчи чемпа Португалии вместо АПЛ? Хахахаха
        Манки играют уныло в отличает от многих команд Португалии, та же Брага намного круче играет, не говоря уже о Порту и Спортинге с Бенфикой
        Ушастый ёж Сары-кума
        Ушастый ёж Сары-кума ответил Apsny
           236 / 776
        сегодня в 20:33
        Что было хорошим обязательно обкакать нужно было.
        привет
        Red_team
        Red_team
           178 / 776
        сегодня в 20:33
        Матчи чемпа Португалии вместо АПЛ? Хахахаха
        Apsny
        Apsny
           97 / 776
        сегодня в 20:31
        Что было хорошим обязательно обкакать нужно было.
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