«Ливерпуль» в прошлом сезоне заработал рекордные 162 млн долларов

сегодня, 17:13

Финансовые отчеты «Ливерпуля» гласят, что в сезоне-2017/18 «красные» заработали 162 млн долларов. что является клубным рекордом.

Всего в предыдущей кампании мерсисайдцы получили прибыль в размере 589 млн долларов, что больше предыдущего рекордного показателя на 116 млн. Чистая прибыль выросла на 300 процентов - с 51 млн долларов до 162 млн.

Наибольший заработок (285 млн) «Ливерпуль» получил за счет телетрансляций и СМИ . Также 93 млн долларов полагалось клубу в качестве призовых за выступления в Лиге чемпионов, где команда дошла до финала.

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