Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в Европе

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Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вальядолид -:-  Вильярреал 3 3.3 2.35
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кьево -:-  Рома 5.7 4.1 1.57
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Майнц -:-  Байер 3.8 3.75 1.9
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Дижон -:-  Марсель 3.8 3.4 2
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 5.3 4.6 1.5
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.7 3.25 2.45
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.53 4.3 5.3
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2.15 3.35 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.5 4.05 5.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 2.15 3.15 3.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.45 2.9 3
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.2 3 2.3
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:1 Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:30 40’ Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 2:0 Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
15:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб РидРид -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль -:- Логотип футбольный клуб Гефле (Евле)Гефле - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити -:- Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скейд (Осло)Скейд -:- Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин 1.5 4.5 5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 1.85 3.9 3.6
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальмарКальмар -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М -:- Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1.68 3.8 4.4
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг -:- Логотип футбольный клуб ФалькенбергФалькенберг - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 6.2 4.3 1.45
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2.75 3.4 2.4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1.68 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 7.5 3.8 1.45
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:1 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
13:45 61’ Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:2 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.75 3.1 2.55
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3.5 3.2 2.1
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.15 7.5 13.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли -:- Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 3 2.7 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.3 2.9 3.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.7 2.8 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.5 3.75 7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 3 2.85 2.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.95 3.2 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2.6 2.75 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.55 2.75 3.1
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 13.5 7 1.15
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.1 3 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2.2 3.1 3.25
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Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в Европе

сегодня, 13:02

Опубликованы имена самых высокооплачиваемых тренеров в топ-пятерке европейских чемпионатов.

Испания. Диего Симеоне («Атлетико») - 3,3 миллиона евро в месяц.

Англия. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») - 1,9 млн.

Италия. Массимилиано Аллегри («Ювентус») - 1,14 млн.

Германия. Нико Ковач («Бавария») - 580 тысяч евро.

Франция. Томас Тухель (ПСЖ) - 420 тысяч евро.

Ранее был опубликован список десяти самых высокооплачиваемых футболистов, играющих в Европе.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   43 / 782
сегодня в 15:05
Диего Симеоне («Атлетико») - 3,3 миллиона евро в месяц.
Точно в месяц?
Это в год получается...получается в год...бешеные деньги.
Иван Петров то Родину пишет с маленькой буквы,то приписками для Симеоне занимается.
STVA 1
STVA 1
   87 / 782
сегодня в 14:45
Не пора ли ему попробовать себя в другом клубе1
NbKA555
NbKA555
   197 / 782
сегодня в 14:39
Почти 40 млн в год...
Верг
Верг
   304 / 782
сегодня в 14:31
Вроде особенный получал больше всех
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   76 / 782
сегодня в 14:31
Атлетико наваривается на Симеоне и держится на Симеоне.Гранды покупают сильнейших а Симеоне готовит грандов а Атлетико продает.Если Симеоне уйдет,Атдетико превратится в Сельту с такой гнилой политикой
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Иван Пойлов
   108 / 782
сегодня в 14:30
Уже увидел
valt134
valt134
   231 / 782
сегодня в 14:24
Я б на месте Тухеля обиделся.
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответил Евгений Макрушин
сегодня в 14:20
Это за какой период интересно???
там по-русски написан период
BDA8181
BDA8181
   463 / 782
сегодня в 14:16
Между прочим , Симеоне заслуженно получает свои деньги , так как принял клуб скажем так в посредственном состояний и вывел опять в одного из лидеров Ла Лиги. что даже Барса со Сливочными не любят с ними встречаться. Один из не многих тренеров которые отрабатывают своих хлеб на все 100%. Удачи ему и в дальнейшей карьере.
Caniggia
Caniggia
   40 / 782
сегодня в 14:08
Тухлый из Парижа просто нищеброд какой-то!
Colchoneros
Colchoneros ответил VIPded
   213 / 782
сегодня в 13:57
Симеоне заслуживает. Ещё бы Антуана удержать...
Уже удержали!
Colchoneros
Colchoneros
   213 / 782
сегодня в 13:56
Симеоне заслуженно ест свой хлеб!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   328 / 782
сегодня в 13:54
Глупость какая-то.
cska plus
cska plus
   12 / 782
сегодня в 13:48
Диего заслуживает.
particular
particular
   41 / 782
сегодня в 13:34
Труд тренера опасен, сложен, хаотичен,
Есть место взлёту и паденью в пополам,
А потому, подсчёт сей будет не тактичен,
Пускай монеты липнут к ихним кошелькам..:))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил пятый палец Гинера
   47 / 782
сегодня в 13:31
почти 40 млн евро в год. Цыган не плохо в Мадриде устроился.
Цыгане индейцам вроде не родня .
Цыгане-романская группа, а индейцы ближе к азиатам...
drug01
drug01
   81 / 782
сегодня в 13:26
У него и результат хороший!
NAZAR 007
NAZAR 007
   47 / 782
сегодня в 13:26
Эль Чоло, красава, заслужил за столько лет
быть самым высокооплачиваемым тренером !

Продолжается ежегодное голосование на звание
лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезон 2018/19,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть
до 17-го февраля, до 23 : 59. Заходите, голосуйте !

https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
пятый палец Гинера
пятый палец Гинера
   199 / 782
сегодня в 13:25
почти 40 млн евро в год. Цыган не плохо в Мадриде устроился.
Groove000
Groove000 ответил Евгений Макрушин
   274 / 782
сегодня в 13:21
Перечитал,мой косяк
Бывает
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Groove000
   108 / 782
сегодня в 13:20
Перечитал,мой косяк
Groove000
Groove000 ответил Евгений Макрушин
   274 / 782
сегодня в 13:19
Вы точно читаете вопрос???Я спросил,за какой период такая зарплата,за месяц или год....?
Вы точно читаете новость? Перечитайте еще раз
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Groove000
   108 / 782
сегодня в 13:18
Вы точно читаете вопрос???Я спросил,за какой период такая зарплата,за месяц или год....?
Groove000
Groove000 ответил Евгений Макрушин
   274 / 782
сегодня в 13:17
Это за какой период интересно???
в настоящее время
VIPded
VIPded
   57 / 782
сегодня в 13:15
Симеоне заслуживает. Ещё бы Антуана удержать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 782
сегодня в 13:14
Тухель недорогой а результат дает...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   108 / 782
сегодня в 13:14
Это за какой период интересно???
ДСА
ДСА
   75 / 782
сегодня в 13:04
Тухель получает жалкие гроши.
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