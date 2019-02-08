Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в Европе

Опубликованы имена самых высокооплачиваемых тренеров в топ-пятерке европейских чемпионатов.
Испания. Диего Симеоне («Атлетико») - 3,3 миллиона евро в месяц.
Англия. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») - 1,9 млн.
Италия. Массимилиано Аллегри («Ювентус») - 1,14 млн.
Германия. Нико Ковач («Бавария») - 580 тысяч евро.
Франция. Томас Тухель (ПСЖ) - 420 тысяч евро.
Ранее был опубликован список десяти самых высокооплачиваемых футболистов, играющих в Европе.
Точно в месяц?
Это в год получается...получается в год...бешеные деньги.
Иван Петров то Родину пишет с маленькой буквы,то приписками для Симеоне занимается.
Точно в месяц?
Это в год получается...получается в год...бешеные деньги.
Иван Петров то Родину пишет с маленькой буквы,то приписками для Симеоне занимается.
Есть место взлёту и паденью в пополам,
А потому, подсчёт сей будет не тактичен,
Пускай монеты липнут к ихним кошелькам..:))
Есть место взлёту и паденью в пополам,
А потому, подсчёт сей будет не тактичен,
Пускай монеты липнут к ихним кошелькам..:))
Цыгане-романская группа, а индейцы ближе к азиатам...
Цыгане-романская группа, а индейцы ближе к азиатам...
быть самым высокооплачиваемым тренером !
Продолжается ежегодное голосование на звание
лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезон 2018/19,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть
до 17-го февраля, до 23 : 59. Заходите, голосуйте !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
быть самым высокооплачиваемым тренером !
Продолжается ежегодное голосование на звание
лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезон 2018/19,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть
до 17-го февраля, до 23 : 59. Заходите, голосуйте !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015