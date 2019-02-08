Сколько стоит любовь звезд? 10 самых высокооплачиваемых футболистов планеты

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Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вальядолид -:-  Вильярреал 3 3.3 2.35
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кьево -:-  Рома 5.5 4 1.6
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Майнц -:-  Байер 3.9 3.85 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Дижон -:-  Марсель 4 3.4 1.95
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 5.3 4.6 1.5
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.65 3.35 2.45
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.53 4.3 5.3
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.57 3.8 5.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2.25 3.3 3
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 1.9 3.4 4
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.7 2.9 2.7
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.2 3 2.3
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:40 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
19:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:1 Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:30 10’ Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 0:0 Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
15:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб РидРид -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль -:- Логотип футбольный клуб Гефле (Евле)Гефле - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити -:- Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин 1.6 4 4.9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальмарКальмар -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скейд (Осло)Скейд -:- Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М -:- Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1.6 4 4.7
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг -:- Логотип футбольный клуб ФалькенбергФалькенберг - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 6.2 4.3 1.45
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 3 3.4 2.25
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1.68 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 7.5 3.8 1.45
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:1 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
13:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:1 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.75 3.1 2.55
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3.5 3.2 2.1
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.15 7.5 13.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли -:- Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.7 2.8 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.5 3.75 7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 2.55 2.85 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.95 3.2 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2.6 2.75 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.55 2.75 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 3 2.7 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.3 2.9 3.3
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 13.5 7 1.15
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.1 3 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2.2 3.1 3.25
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Сколько стоит любовь звезд? 10 самых высокооплачиваемых футболистов планеты

сегодня, 13:00
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Французское издание «Lequipe» опубликовало список десяти самых высокооплачиваемых звезд футбола. «Соккер.ру» считает чужие деньги и не чувствует угрызений совести.

В первой десятке два представителя Франции и ПСЖ, но в основном звезды из Ла Лиги, а двое самых высокооплачиваемых игроков из АПЛ определенно не отрабатывают свои зарплаты. Но давайте обо всех по порядку.

10 место. Месут Озил («Арсенал»; Германия) – 1.6* млн евро в месяц или 19.2 млн в год

Чемпион мира и некогда непререкаемый лидер «Арсенала» превратился в обузу для клуба. Деградация началась до прихода Эмери, у Унаи просто хватило смелости усадить главную звезду команды на скамейку. А что остается делать, если Месут утратил интерес к футболу и демонстрирует проблески прежней игры, только когда на него спускается озарение. Озил - большой игрок и зарабатывает много, но перестал прикладывать максимум усилий, чтобы соответствовать своему уровню. Поэтому желание Эмери расстаться с немецким полузащитником абсолютно оправданно. Интересно, сколько будет получать Месут на следующем месте работы, и взбодрит ли его новый вызов?

*здесь и далее указаны суммы до вычета подоходного налога. Именно столько клуб тратит на зарплату футболиста, «на руки» приходит сумма после вычета подоходного налога. Не учтены бонусы и премиальные, это «голая» ставка.

9 место. Килиан Мбаппе (ПСЖ; Франция) – 1.73 млн евро в месяц или 20.76 млн в год

Такой молодой, а уже миллионер. Что ж, Мбаппе заслужил своими успехами в юном возрасте королевский контракт, тем более Килиан не жадный и делится деньгами с благотворительными организациями и теми, кому не так повезло в жизни. В любом случае, Мбаппе, несмотря на возраст, является одной из главных звезд мирового футбола, так что его зарплата точно не вызывает диссонанса: парень «стоит» таких денег. Если не верите, посмотрите пару матчей с его участием.

8 место. Алексис Санчес (МЮ; Чили) – 2.28 млн евро в месяц или 27.36 млн в год

Самый высокооплачиваемый игрок АПЛ далеко не так же ярок, как его зарплата. Это, конечно, дичайший провал менеджмента «Манчестер Юнайтед» и лично Жозе Моуриньо, который разучился эффективно распоряжаться ценными футбольными активами, ставя во главу угла не общее дело, а свое эго. За год Санчес забил за МЮ пять голов, играл мало и часто выглядел неубедительно. Есть надежда, что Алексис возродится, как это сделал тот же Погба, после свержения недружественного режима и назначение Оле-Гуннара Сульшера.

7 место. Филиппе Коутиньо («Барселона»; Бразилия) – 2.3 млн евро в месяц или 27.6 млн в год

Самый дорогой зимний трансфер в истории футбола, прошлой зимой «Барселона» отвалила 120 миллионов евро «Ливерпулю» и предложила бразильцу роскошные условия личного контракта. Тем не менее, по этому дорогому малышу тоже есть вопросы: недавно Коутиньо обсуждал свое будущее в клубе с Вальверде, интерес к полузащитнику проявляет «Челси», так что в 2019 году в карьере и судьбе Филиппе возможен новый поворот.

6 место. Гарет Бэйл («Реал»; Уэльс) – 2.5 млн евро в месяц или 30 млн в год

У Гарета Бэйла самый высокий заработок в «Реале» после ухода Криштиану Роналду, но по отношению к валлийцу трудно выработать правильное соотношение «цена-качество». Безусловно, Бэйл в своей лучшей форме, Бэйл, который делает дубль в финале Лиги чемпионов, Бэйл, уничтожающий противников атлетизмом и мощью, стоит таких денег. Но Гарет так часто травмирован или находится в стадии обретения формы после повреждения. Валлиец слишком часто недоступен из-за болячек как для шестого по зарплате футболиста на планете.

5 место. Луис Суарес («Барселона»; Уругвай) – 2.9 млн евро в месяц или 34.8 млн в год

Суарес – противоположность Бэйла, если говорить о крепости здоровья. Луис почти всегда готов помочь команде, он очень редко пропускает матчи из-за повреждений, а с учетом класса и неугасающей жажды побеждать уругваец – форвард мечты. Лично для меня это второй футболист в этой десятке при прочтении снизу после Мбаппе, чья зарплата выглядит на 100% оправданной.

4 место. Неймар (ПСЖ; Бразилия) – 3.06 млн евро в месяц или 36.72 млн в год

Неймар обходится ПСЖ в 3 миллиона евро с «копейками» в месяц. Думаю, каждый из нас, если только среди читателей «Соккер.ру» не затесался какой-нибудь олигарх, отлично прожили бы на одни только «копейки» Неймара в размере 60000 евро в месяц. К зарплате бразильца в Париже тоже можно придраться: Лигу 1 «Пари Сен-Жермен» может каждый год выигрывать и без Неймара, а в Лиге чемпионов он с первой попытки не слишком помог. А сколько денег бразилец получил, не заработав их: прошлой весной был травмирован, сейчас снова загремел в лазарет по серьезному поводу.

3 место. Антуан Гризманн («Атлетико»; Франция) – 3.3 млн евро в месяц или 39.6 млн в год

Прошедшим летом Гризманна хотела забрать «Барселона», Антуан позитивно отнесся к предложению, но «Атлетико» встал в позу и убедил Гризманна в том, насколько он ценен для «матрасников». Убеждать пришлось в том числе финансово: «Атлетико» показал, что может конкурировать по уровню зарплат с «Реалом» и «Барселоной». Это очень важный шаг для клуба.

2 место. Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия) – 4.7 млн евро в месяц или 56.4 млн в год

Зарплата Роналду выросла после перехода из «Реала» в «Ювентус». «Сливочные» тратили на содержание португальца 44 миллиона евро (на руки он получал 21 млн без учета бонусов), в «Ювентусе» после уплаты налогов Криштиану получает 31 миллион. Кто скажет, что это несправедливо с учетом рынка, заслуг и текущих возможностей Роналду? Португалец выиграл три последние Лиги чемпионов, становясь лучшим снайпером каждого из розыгрышей, сейчас лидирует в споре бомбардиров Серии A и собирается штурмовать с «Ювентусом» европейский рубеж.

1 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 8.3 млн евро в месяц или 99.6 млн в год

Казалось бы, Месси и Роналду – оба пятикратные обладатели «Золотых мячей», у этих ребят сопоставимые успехи в карьере, а в последние годы Криштиану даже успешнее, но аргентинец получает значительно больше. Почти 100 миллионов евро в год обходится «Барселоне» содержание Лионеля. Определенно, не самые лояльные условия для клуба, ставшего родным Месси, выбили его представители во главе с отцом Хорхе. В плохой год Лео получит «чистыми» порядка 50 миллионов евро, а с учетом завоеваний всех трофеев и индивидуальных призов гонорар аргентинца может возрасти до 70 млн, а расходы «Барсы» - до 122. Любовь звезд стоит недешево, а Месси – самая большая звезда на небосклоне, как показали деньги.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   48 / 781
сегодня в 13:40
Ну что тут скажешь,завидую,хочу столькоЖЭ!!!😢😢😢
Башмакоса
Башмакоса
   494 / 781
сегодня в 13:06
У меня отвисла челюсть)
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3
   104 / 781
сегодня в 12:58
Абель Эрнандес 8 млн и нулевой выхлоп)))
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