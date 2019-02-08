Сколько стоит любовь звезд? 10 самых высокооплачиваемых футболистов планеты

сегодня, 13:00

Французское издание «L’equipe» опубликовало список десяти самых высокооплачиваемых звезд футбола. «Соккер.ру» считает чужие деньги и не чувствует угрызений совести.

В первой десятке два представителя Франции и ПСЖ , но в основном звезды из Ла Лиги, а двое самых высокооплачиваемых игроков из АПЛ определенно не отрабатывают свои зарплаты. Но давайте обо всех по порядку.

10 место. Месут Озил («Арсенал»; Германия) – 1.6* млн евро в месяц или 19.2 млн в год

Чемпион мира и некогда непререкаемый лидер «Арсенала» превратился в обузу для клуба. Деградация началась до прихода Эмери, у Унаи просто хватило смелости усадить главную звезду команды на скамейку. А что остается делать, если Месут утратил интерес к футболу и демонстрирует проблески прежней игры, только когда на него спускается озарение. Озил - большой игрок и зарабатывает много, но перестал прикладывать максимум усилий, чтобы соответствовать своему уровню. Поэтому желание Эмери расстаться с немецким полузащитником абсолютно оправданно. Интересно, сколько будет получать Месут на следующем месте работы, и взбодрит ли его новый вызов?

*здесь и далее указаны суммы до вычета подоходного налога. Именно столько клуб тратит на зарплату футболиста, «на руки» приходит сумма после вычета подоходного налога. Не учтены бонусы и премиальные, это «голая» ставка.

9 место. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция) – 1.73 млн евро в месяц или 20.76 млн в год

Такой молодой, а уже миллионер. Что ж, Мбаппе заслужил своими успехами в юном возрасте королевский контракт, тем более Килиан не жадный и делится деньгами с благотворительными организациями и теми, кому не так повезло в жизни. В любом случае, Мбаппе, несмотря на возраст, является одной из главных звезд мирового футбола, так что его зарплата точно не вызывает диссонанса: парень «стоит» таких денег. Если не верите, посмотрите пару матчей с его участием.

8 место. Алексис Санчес ( МЮ ; Чили) – 2.28 млн евро в месяц или 27.36 млн в год

Самый высокооплачиваемый игрок АПЛ далеко не так же ярок, как его зарплата. Это, конечно, дичайший провал менеджмента «Манчестер Юнайтед» и лично Жозе Моуриньо, который разучился эффективно распоряжаться ценными футбольными активами, ставя во главу угла не общее дело, а свое эго. За год Санчес забил за МЮ пять голов, играл мало и часто выглядел неубедительно. Есть надежда, что Алексис возродится, как это сделал тот же Погба, после свержения недружественного режима и назначение Оле-Гуннара Сульшера.

7 место. Филиппе Коутиньо («Барселона»; Бразилия) – 2.3 млн евро в месяц или 27.6 млн в год

Самый дорогой зимний трансфер в истории футбола, прошлой зимой «Барселона» отвалила 120 миллионов евро «Ливерпулю» и предложила бразильцу роскошные условия личного контракта. Тем не менее, по этому дорогому малышу тоже есть вопросы: недавно Коутиньо обсуждал свое будущее в клубе с Вальверде, интерес к полузащитнику проявляет «Челси», так что в 2019 году в карьере и судьбе Филиппе возможен новый поворот.

6 место. Гарет Бэйл («Реал»; Уэльс) – 2.5 млн евро в месяц или 30 млн в год

У Гарета Бэйла самый высокий заработок в «Реале» после ухода Криштиану Роналду, но по отношению к валлийцу трудно выработать правильное соотношение «цена-качество». Безусловно, Бэйл в своей лучшей форме, Бэйл, который делает дубль в финале Лиги чемпионов, Бэйл, уничтожающий противников атлетизмом и мощью, стоит таких денег. Но Гарет так часто травмирован или находится в стадии обретения формы после повреждения. Валлиец слишком часто недоступен из-за болячек как для шестого по зарплате футболиста на планете.

5 место. Луис Суарес («Барселона»; Уругвай) – 2.9 млн евро в месяц или 34.8 млн в год

Суарес – противоположность Бэйла, если говорить о крепости здоровья. Луис почти всегда готов помочь команде, он очень редко пропускает матчи из-за повреждений, а с учетом класса и неугасающей жажды побеждать уругваец – форвард мечты. Лично для меня это второй футболист в этой десятке при прочтении снизу после Мбаппе, чья зарплата выглядит на 100% оправданной.

4 место. Неймар ( ПСЖ ; Бразилия) – 3.06 млн евро в месяц или 36.72 млн в год

Неймар обходится ПСЖ в 3 миллиона евро с «копейками» в месяц. Думаю, каждый из нас, если только среди читателей «Соккер.ру» не затесался какой-нибудь олигарх, отлично прожили бы на одни только «копейки» Неймара в размере 60000 евро в месяц. К зарплате бразильца в Париже тоже можно придраться: Лигу 1 «Пари Сен-Жермен» может каждый год выигрывать и без Неймара, а в Лиге чемпионов он с первой попытки не слишком помог. А сколько денег бразилец получил, не заработав их: прошлой весной был травмирован, сейчас снова загремел в лазарет по серьезному поводу.

3 место. Антуан Гризманн («Атлетико»; Франция) – 3.3 млн евро в месяц или 39.6 млн в год

Прошедшим летом Гризманна хотела забрать «Барселона», Антуан позитивно отнесся к предложению, но «Атлетико» встал в позу и убедил Гризманна в том, насколько он ценен для «матрасников». Убеждать пришлось в том числе финансово: «Атлетико» показал, что может конкурировать по уровню зарплат с «Реалом» и «Барселоной». Это очень важный шаг для клуба.

2 место. Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия) – 4.7 млн евро в месяц или 56.4 млн в год

Зарплата Роналду выросла после перехода из «Реала» в «Ювентус». «Сливочные» тратили на содержание португальца 44 миллиона евро (на руки он получал 21 млн без учета бонусов), в «Ювентусе» после уплаты налогов Криштиану получает 31 миллион. Кто скажет, что это несправедливо с учетом рынка, заслуг и текущих возможностей Роналду? Португалец выиграл три последние Лиги чемпионов, становясь лучшим снайпером каждого из розыгрышей, сейчас лидирует в споре бомбардиров Серии A и собирается штурмовать с «Ювентусом» европейский рубеж.

1 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 8.3 млн евро в месяц или 99.6 млн в год

Казалось бы, Месси и Роналду – оба пятикратные обладатели «Золотых мячей», у этих ребят сопоставимые успехи в карьере, а в последние годы Криштиану даже успешнее, но аргентинец получает значительно больше. Почти 100 миллионов евро в год обходится «Барселоне» содержание Лионеля. Определенно, не самые лояльные условия для клуба, ставшего родным Месси, выбили его представители во главе с отцом Хорхе. В плохой год Лео получит «чистыми» порядка 50 миллионов евро, а с учетом завоеваний всех трофеев и индивидуальных призов гонорар аргентинца может возрасти до 70 млн, а расходы «Барсы» - до 122. Любовь звезд стоит недешево, а Месси – самая большая звезда на небосклоне, как показали деньги.