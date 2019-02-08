Месси получает 8,3 млн евро в месяц до уплаты налогов, Неймар - 3 млн

Стал известен список самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских чемпионатов до вычета налогов.
1. Лионель Месси («Барселона») – 8,3 млн евро в месяц
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 4,7
3. Антуан Гризманн («Атлетико») – 3,3
4. Неймар (ПСЖ) – 3,06
5. Луис Суарес («Барселона») – 2,9
6. Гарет Бэйл («Реал») – 2,5
7. Филиппе Коутиньо («Барселона») – 2,3
8. Алексис Санчес («МЮ») – 2,28
9. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 1,73
10. Месут Озил («Арсенал») – 1,6
В 2017 году «Реал» потратил больше всех на зарплату игрокам – € 406 млн.
А глоры всё твердят, что он предан Барсе!
А глоры всё твердят, что он предан Барсе!
За чтооооо???
Суарес получает 2,9??? Коут -2,3, Санчес-2,28? А Мбаппе-1,73???? Это бред вообще как-то!!! С 1-4 места понятно, что из-за пиара, и хорошей игры!!!
За чтооооо???
Суарес получает 2,9??? Коут -2,3, Санчес-2,28? А Мбаппе-1,73???? Это бред вообще как-то!!! С 1-4 места понятно, что из-за пиара, и хорошей игры!!!
п.с. Месси в год выходит своей команде в 99,6 млн ))))))))))) это жесть
п.с. Месси в год выходит своей команде в 99,6 млн ))))))))))) это жесть
Лямов 5 получает.
Заслуживал Месси этих денег, вернее заработал.
Лямов 5 получает.
Заслуживал Месси этих денег, вернее заработал.