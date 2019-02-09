Тухель: «Ничего хорошего по поводу травмы Кавани сказать не могу»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал повреждение Эдинсона Кавани, которое тот получил в игре против «Бордо».

Ничего хорошего по поводу травмы Кавани сказать не могу. Я общался с врачом, он сказал мне, что более детальная информация будет известна позже. Сейчас я точно не могу сказать, сможет Кавани или нет сыграть с МЮ . Матч состоится совсем скоро.