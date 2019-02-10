«Рубин» отправился на третий сбор

сегодня, 14:49

«Рубин» отправился на свой третий сбор, который пройдет в Турции. Тренерский штаб команды взял с собой 31 футболиста.

Вратари: Иван Коновалов, Егор Бабурин, Алексей Городовой;

Защитники: Егор Сорокин, Виталий Устинов, Владимир Гранат, Ибрагим Цаллагов, Филип Уремович, Игорь Калинин, Раиль Абдуллин, Илья Агапов, Владислав Микушин, Степан Останин, Данил Степанов;

Полузащитники: Реза Шекари, Павел Могилевец, Никита Голдобин, Руслан Камболов, Хорен Байрамян, Георгий Базаев, Адиль Мухаметзянов, Владислав Пантелеев, Евгений Башкиров, Роман Акбашев, Вячеслав Подберёзкин, Игорь Коновалов, Гусейн Джафаров (на просмотре);

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Тимур Коблов, Зурико Давиташвили (на просмотре).

На сборе команда Курбана Бердыева проведет четыре контрольных матча с солигорским «Шахтёром» (13 февраля), «Оренбургом» (16 февраля), костанайским «Тоболом» (19 февраля) и московским «Динамо» (23 февраля).