«Спартак» с кубком, «Зенит» с новичками. Сборы претендентов на «золото» РПЛ

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Серия A
  • Франция. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Катар. Старс Лига
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Кубок
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.32 5.2 9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.7 4.15 1.55
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.35 4.7 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.25 3.2 3.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 2:0 Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус 0:1 Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 30’ Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 0:0 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
ГлавнаяБлогиМодный разговор

«Спартак» с кубком, «Зенит» с новичками. Сборы претендентов на «золото» РПЛ

сегодня, 20:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Ари Феррейра
Ари Феррейра
Нападающий
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Щенников Георгий
Щенников Георгий
Защитник

«Зенит» и «Краснодар» возобновят футбольный сезон на следующей неделе играми ЛЕ, у других претендентов на титул еще есть время. «Соккер.ру» заглянул на территорию сборов.

«Зенит»: встреча новичков и день рождения Миллера

«Зенит» попрощался с Леандро Паредесом, после чего принял в свои ряды уже троих новобранцев.

Вильмар Барриос знакомился с партнерами и делал селфи в обновках от «Зенита».

Камера «Зенит-ТВ» зафиксировала первую встречу колумбийского хавбека с главным тренером Сергеем Семаком.

Ярослав Ракицкий пообещал, что после сборов отправится с супругой гулять по Санкт-Петербургу.

А Сердара Азмуна пока только ждут в расположении команды, иранский форвард в январе играл за свою сборную на Кубке Азии.

А еще работники пресс-службы «Зенита» проявили находчивость в день рождения главы «Газпрома» и главного болельщика «сине-бело-голубых» Алексея Миллера. Поздравили Алексея Борисовича как простого футболиста: пустили через коридор именинника.

Такие плакаты с просьбами подарить футболку, адресованные лучшему форварда современности Антону Заболотному, можно встретить на любой игре «Зенита», даже если это товарищеский матч на сборах в Испании.

«Краснодар»: тренировки с мячом и «бомбочка» от Ари

«Краснодар» больше всех в РПЛ любит контролировать мяч, вот и тренировки у команды Мурада Мусаева особые: нужно буквально слиться с мячом в едином порыве. У некоторых получается.

Хорошую атмосферу в коллективе обеспечивает бразилец Ари, который бесстрашно сигает «бомбочкой» даже в небольшой бассейн.

Следующий кадр.

В последнем контрольном матче перед встречей с «Байером» в Лиге Европы «Краснодар» минимально переиграл действующего чемпиона России – московский «Локомотив», и похвастался созданными в игре против железнодорожников моментами.

14 февраля «Краснодар» примет «Байер» на своем поле в рамках 1/16 Лиги Европы, а за два дня до этого поклонники «быков» получат возможность встретиться со своими кумирами в непринужденной обстановке: новичок Ольссон, а также Мартынович, Перейра и Стоцкий проведут автограф-сессию в торгово-развлекательном центре «Галерея».

ЦСКА: уши Бийола и забивной Щенников

Армейцы, помимо стандартной информации со сборов «кто, когда, с кем и куда?» радуют поклонников видеороликами, раскрывающими внутреннюю жизнь команды. Выяснилось, что японец Нисимура не первым приходит на завтрак, и много других любопытных подробностей.

Молодой хавбек Яка Бийол встретил свой день рождения на сборах и мгновенно узнал о традиции тянуть за уши по количеству прожитых лет на свете. С особым цинизмом армейцы заставили оттягивать уши Бийолу его друга Кристияна Бистровича. Зато после этой процедуры Яка оформил дубль в контрольной встрече!

Также армейцы не упустили возможности похвастаться Георгием Щенниковым, который в контрольной игре с «Оддом» записал на свой счет гол и пас, причем объяснил свой успех весьма изящно: «Пробил, потому что устал бежать. И попал».

Хвалится ЦСКА и своими болельщиками. Вот эти ребята прислали привет из Сан-Франциско, фото с армейской символикой на фоне моста «Золотые ворота» как бы намекает, чего ждут болельщики от команды в заключительной части нынешнего сезона.

«Спартак»: кубок в Катаре и ничьи в Турции

«Спартак» в январе стал победителем проходившего в Катаре турнира Кубок «Матч Премьер», где последовательно разобрался с «Ростовом» (2:1), «Зенитом» (3:0) и «Локомотивом» (4:0). 17-килограммовый трофей и хорошее настроение досталось «красно-белым».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🏆 Сегодня «Кубок Фонбет Матч Премьер», который вчера завоевала наша команда в Катаре, уже выставлен на @otkritiearena_official в спартаковском музее. ⠀ 📆 В течение ближайшей недели каждый посетитель наших экскурсионных туров может не только сфотографироваться с 17-килограммовым трофеем, но и прикоснуться к нему. ⠀ 🏟 Приходите к нам на «Открытие Арену»! — #СпартакЛоко — 4:0 #spartak #fcsm #фксм #краснобелыесборы🇶🇦 #впередспартак #фонбеткубокматчпремьер #спартаклокомотив

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

Из Катара «Спартак» переехал в Турцию, где уже провел два контрольных матча, в которых были зафиксированы боевые ничьи с «Марибором» и «Актобе».    

Героем этих матчей стал Максим Глушенков, оформивший дубль в ворота «Актобе», причем дважды ему ассистировал Педро Роша.

Кроме того, футбольный клуб не забыл поздравить с выходом в плей-офф КХЛ своих одноклубников-хоккеистов.

«Локомотив»: день рождения Кверквелии и Семин-мотиватор 

У работников «Локомотива» с креативом все в порядке, болельщики всегда найдут интересный контент на страничках любимого клуба. Вот как был освещен день рождения Соломона «Любимого Грузина» Кверквелии.

Немного о методах мотивации Юрия Семина.

А еще Юрий Палыч в полном порядке в свой 71 год.

Не только Кверквелия отметил день рождения на сборах, Чорлука и Фернандеш тоже шагали через поздравительный коридор.

«СуперБоул» - ничто, «Локомотив» - все!

Брайан Идову – коротко о тренировках «Локомотива». Это вам кружок народного творчества из «Ростова»!

Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» вносит ясность. Или нет
05 февраляСергей Иванов в блоге "Спартаком" единымКомментарии24
Семак проверил пресс Шатова и Жевнова
05 февраля ВидеоКомментарии31
«Локомотив» назвал соперников на сборе в Испании
05 февраля Комментарии4
Роша тренировался в общей группе «Спартака»
04 февраля Комментарии12
«Енисей» сыграл вничью с «Войводиной»
03 февраля Комментарии3
«Спартак» проведет товарищеский матч с казахстанским «Актобе»
03 февраля Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
13 RUS
13 RUS
сегодня в 20:59
Кубов товарняков ахаха
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:35
Претендентов на чемпионство 🖐 пять. А кто будет? Бедет , будет?....... лучший на конец чемпионата и кому фортуна не повернется спиной.
МКС
МКС ответил Nikola45
сегодня в 20:29
С кубком чего? ))) Соли? )) Или Еврокубком? )) Это недоразумение было создано для Тарасовки! Зенит будет ломать подготовку к ЛЕ из за кубка соли? )) Да просто смешно господин Чистяков!
Это недоразумение было сделано для зенита.

Но ваш клуб настолько сгнил, что даже этот кубок ему не по зубам

Зато зулусов по пальмам собираете.
Nikola45
Nikola45
сегодня в 20:20
С кубком чего? ))) Соли? )) Или Еврокубком? )) Это недоразумение было создано для Тарасовки! Зенит будет ломать подготовку к ЛЕ из за кубка соли? )) Да просто смешно господин Чистяков!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:07
Претендентов на чемпионство много, а чемпионом будет ЦСКА. И гадать не надо.
Удачи ЦСКА !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100