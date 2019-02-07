«Спартак» с кубком, «Зенит» с новичками. Сборы претендентов на «золото» РПЛ

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«Зенит» и «Краснодар» возобновят футбольный сезон на следующей неделе играми ЛЕ , у других претендентов на титул еще есть время. «Соккер.ру» заглянул на территорию сборов.

«Зенит»: встреча новичков и день рождения Миллера

«Зенит» попрощался с Леандро Паредесом, после чего принял в свои ряды уже троих новобранцев.

Вильмар Барриос знакомился с партнерами и делал селфи в обновках от «Зенита».

Камера «Зенит-ТВ» зафиксировала первую встречу колумбийского хавбека с главным тренером Сергеем Семаком.

Ярослав Ракицкий пообещал, что после сборов отправится с супругой гулять по Санкт-Петербургу.

Ярослав Ракицкий: «После сборов обязательно пойдем гулять с женой по Петербургу»



Новичок сине-бело-голубых — о переезде в новую страну, времени, проведенном в «Шахтере», и желании биться за «Зенит»: https://t.co/GEPpcv92gZ pic.twitter.com/p0aFUpfo6v — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 6 февраля 2019 г.

А Сердара Азмуна пока только ждут в расположении команды, иранский форвард в январе играл за свою сборную на Кубке Азии.

А еще работники пресс-службы «Зенита» проявили находчивость в день рождения главы «Газпрома» и главного болельщика «сине-бело-голубых» Алексея Миллера. Поздравили Алексея Борисовича как простого футболиста: пустили через коридор именинника.

Такие плакаты с просьбами подарить футболку, адресованные лучшему форварда современности Антону Заболотному, можно встретить на любой игре «Зенита», даже если это товарищеский матч на сборах в Испании.

«Краснодар»: тренировки с мячом и «бомбочка» от Ари

«Краснодар» больше всех в РПЛ любит контролировать мяч, вот и тренировки у команды Мурада Мусаева особые: нужно буквально слиться с мячом в едином порыве. У некоторых получается.

Хорошую атмосферу в коллективе обеспечивает бразилец Ари, который бесстрашно сигает «бомбочкой» даже в небольшой бассейн.

Следующий кадр.

В последнем контрольном матче перед встречей с «Байером» в Лиге Европы «Краснодар» минимально переиграл действующего чемпиона России – московский «Локомотив», и похвастался созданными в игре против железнодорожников моментами.

14 февраля «Краснодар» примет «Байер» на своем поле в рамках 1/16 Лиги Европы, а за два дня до этого поклонники «быков» получат возможность встретиться со своими кумирами в непринужденной обстановке: новичок Ольссон, а также Мартынович, Перейра и Стоцкий проведут автограф-сессию в торгово-развлекательном центре «Галерея».

Соскучился по команде? Мы - тоже! 😉



Чтобы ускорить встречу 👉🏻 мы приготовили для вас сюрприз!



Во вторник, 12 февраля в ТРЦ «Галерея-Краснодар» автограф-сессия с футболистами «Краснодара»!



Александр Мартынович, Маурисио Перейра, Дмитрий Стоцкий и Кристоффер Олссон будут ждать! pic.twitter.com/g8BtjGohVJ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 7 февраля 2019 г.

ЦСКА : уши Бийола и забивной Щенников

Армейцы, помимо стандартной информации со сборов «кто, когда, с кем и куда?» радуют поклонников видеороликами, раскрывающими внутреннюю жизнь команды. Выяснилось, что японец Нисимура не первым приходит на завтрак, и много других любопытных подробностей.

Молодой хавбек Яка Бийол встретил свой день рождения на сборах и мгновенно узнал о традиции тянуть за уши по количеству прожитых лет на свете. С особым цинизмом армейцы заставили оттягивать уши Бийолу его друга Кристияна Бистровича. Зато после этой процедуры Яка оформил дубль в контрольной встрече!

Перед тренировкой поздравили Яку с днём рождения ☺ и принялись за работу 💪 Подготовка к двум оставшимся товарищеским матчам практически завершена. Впереди — теория! #Кампоамор2019 pic.twitter.com/PKkjFav5hN — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 февраля 2019 г.

Также армейцы не упустили возможности похвастаться Георгием Щенниковым, который в контрольной игре с «Оддом» записал на свой счет гол и пас, причем объяснил свой успех весьма изящно: «Пробил, потому что устал бежать. И попал».

Хвалится ЦСКА и своими болельщиками. Вот эти ребята прислали привет из Сан-Франциско, фото с армейской символикой на фоне моста «Золотые ворота» как бы намекает, чего ждут болельщики от команды в заключительной части нынешнего сезона.

«Спартак»: кубок в Катаре и ничьи в Турции

«Спартак» в январе стал победителем проходившего в Катаре турнира Кубок «Матч Премьер», где последовательно разобрался с «Ростовом» (2:1), «Зенитом» (3:0) и «Локомотивом» (4:0). 17-килограммовый трофей и хорошее настроение досталось «красно-белым».

Из Катара «Спартак» переехал в Турцию, где уже провел два контрольных матча, в которых были зафиксированы боевые ничьи с «Марибором» и «Актобе».

Героем этих матчей стал Максим Глушенков, оформивший дубль в ворота «Актобе», причем дважды ему ассистировал Педро Роша.

Кроме того, футбольный клуб не забыл поздравить с выходом в плей-офф КХЛ своих одноклубников-хоккеистов.

«Локомотив»: день рождения Кверквелии и Семин-мотиватор

У работников «Локомотива» с креативом все в порядке, болельщики всегда найдут интересный контент на страничках любимого клуба. Вот как был освещен день рождения Соломона «Любимого Грузина» Кверквелии.

Вах, какой день сегодня!

Мы не забыли, просто настоящих грузин нужно поздравлять вечером – Саба, продолжай радовать нас на поле и быть душой команды в раздевалке!



С днём рождения! #СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/EYol0AyfXW — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 6 февраля 2019 г.

Немного о методах мотивации Юрия Семина.

А еще Юрий Палыч в полном порядке в свой 71 год.

Не только Кверквелия отметил день рождения на сборах, Чорлука и Фернандеш тоже шагали через поздравительный коридор.

«СуперБоул» - ничто, «Локомотив» - все!

Брайан Идову – коротко о тренировках «Локомотива». Это вам кружок народного творчества из «Ростова»!