Победа ПСЖ, ничья «Монако» и другие результаты 24-го тура Лиги 1

Завершились матчи 24-го тура чемпионата Франции.
«Дижон» - «Марсель» 1:2
Голы: Марье 18 - Балотелли 56, Окампос 73
ПСЖ - «Бордо» 1:0
Гол: Кавани 42 (пенальти)
«Амьен» - «Кан» 1:0
Гол: Конате 64
«Страсбур» - «Анже» 1:2
Голы: Прчич 87' - Канга 35, 55
«Нант» - «Ним» 2:4
Голы: Кулибали 15, Уорис 38 - Гийом 47, Антонен 69, Ферри 85, Тиуб 89
«Тулуза» - «Реймс» 1:1
Голы: Градель 81 - Уден 55
«Монпелье» - «Монако» 2:2
Голы: Ляборд 66, Делор 90+1 (пенальти) - Желсон Мартинш 14, Фалькао 82
«Генгам» - «Лилль» 0:2
Голы: Леау 47, Реми 90+3 (пенальти)
«Ренн» - «Сент-Этьен» 3:0
Голы: Ньянг 21, Бен Арфа 87 (пенальти), Хуну 90
«Ницца» - «Лион» 1:0
Гол: Вальтер 69 (пенальти)