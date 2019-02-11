«Милан» разгромил «Кальяри»

сегодня, 00:22

В рамках 23-го тура Серии А «Милан» дома оказался сильнее «Кальяри». После этой победы «россонери» поднимаются на 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. «Кальяри» же остается на 15-й позиции с 21 пунктом.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» - «Кальяри» 3:0 (2:0)

Голы: Чеппителли 13 (автогол), Лукас Пакета 22, Пёнтек 63

«Милан»: Доннарумма, Родригес, Романьоли, Мусаккьо, Калабрия (Конти 67), Лукас Пакета, Бакайоко, Кессье, Чалханоглу (Борини 77), Пёнтек (Кутроне 66), Сусо

Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Кальяри»: Краньо, Пеллегрини, Писакане, Чеппителли, Срна, Барелла, Падоин (Дейола 69), Фараго, Ионицэ (Десподов 76), Жоао Педро (Брадарич 82), Паволетти

Главный тренер: Маран Роландо.

Предупреждение: Фараго 75

Судья: Ла Пенна Федерико.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Милан» сыграл вничью с «Ромой».