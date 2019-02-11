«Милан» разгромил «Кальяри»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Ньюкасл 1.67 3.65 5.5
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Леванте 2.05 3.4 3.65
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 9’ Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 0:0 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 2 3.4 3.5
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5.5 3.4 1.7
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
01:00 24’ Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос 0:0 Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 71’ Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 1:1 Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 2.4 2.25 4.4
01:00 32’ Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 0:1 Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра -:- Логотип футбольный клуб КильмесКильмес - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 29’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:0 Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.57 3.8 5.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.35 3.1 3
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 74’ Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 1:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
00:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:0 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
01:00 26’ Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.35 2.7 3.9
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10 4.5 1.33
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.7 2.9 2.75
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.65 4 5
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 75’ Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас -:- Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:05 68’ Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
02:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб ГетеборгГетеборг - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна -:- Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 32’ Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 0:2 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 1.95 3.6 3.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 2.15 3.1 3.4
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 2 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб МуромМуром - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 1.65 3.5 5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 3.35 3.45 2.05
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 1.9 3.1 4.5
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«Милан» разгромил «Кальяри»

сегодня, 00:22
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 0Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

В рамках 23-го тура Серии А «Милан» дома оказался сильнее «Кальяри». После этой победы «россонери» поднимаются на 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. «Кальяри» же остается на 15-й позиции с 21 пунктом.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» - «Кальяри» 3:0 (2:0)
Голы: Чеппителли 13 (автогол), Лукас Пакета 22, Пёнтек 63

«Милан»: Доннарумма, Родригес, Романьоли, Мусаккьо, Калабрия (Конти 67), Лукас Пакета, Бакайоко, Кессье, Чалханоглу (Борини 77), Пёнтек (Кутроне 66), Сусо
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Кальяри»: Краньо, Пеллегрини, Писакане, Чеппителли, Срна, Барелла, Падоин (Дейола 69), Фараго, Ионицэ (Десподов 76), Жоао Педро (Брадарич 82), Паволетти
Главный тренер: Маран Роландо.

Предупреждение: Фараго 75

Судья: Ла Пенна Федерико.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Милан» сыграл вничью с «Ромой».

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot ответил Брулин
   324 / 804
сегодня в 01:32
да,оно и к лучшему,что Иудаин захотел сыпаться,Гонсало,нутелла с меня лично)
Игуаин там офигевает в «Челси» )) А бежал из «Милана» так, будто он тут 6:0 и 4:0 проигрывал.
CSKA2012
CSKA2012
   248 / 804
сегодня в 00:52
Надо было фермеров послушать ))
spartach091
spartach091
   135 / 804
сегодня в 00:46
Пентек монстр
st_juventus
st_juventus
   735 / 804
сегодня в 00:44
Рад за Милан молодцы мои поздравления
FERIS
FERIS
   70 / 804
сегодня в 00:38
С победой Россонери!
milan-f
milan-f
   278 / 804
сегодня в 00:38
А вообще, друзья, не хочу ошибиться тьфу тьфу, но, блин, эта связка пакета Пентек мне какого-то черта напоминает связку Шева Кака своего времени))) надеюсь так и будет. Всех благ всем товарищи
Antonchik
Antonchik
   523 / 804
сегодня в 00:37
Милан с победой!
Zenit_84
Zenit_84
   55 / 804
сегодня в 00:36
Никто и не сомневался
вхсо 111
вхсо 111 ответил ars14
   137 / 804
сегодня в 00:36
Вперед Милан к возрождению, былого величия
об этом пока рано говорить.)
allemz
allemz
   28 / 804
сегодня в 00:34
Милан сегодня тоже порадовал. Красиво и на классе. Пентек и Пакета просто бистяры.
С победой, россонери.
Брулин
Брулин
   185 / 804
сегодня в 00:33
да,оно и к лучшему,что Иудаин захотел сыпаться,Гонсало,нутелла с меня лично)
ars14
ars14
сегодня в 00:30
Вперед Милан к возрождению, былого величия
Ozabot
Ozabot ответил beefs
   324 / 804
сегодня в 00:28
Милан уверенно идёт к ЛЧ...
На пятки «Милану» наступают аж 3 клуба, еще 3 могут догнать. Ну, и положение «Интера» становится все менее стабильным. Еще три-четыре тура и борьба будет идти уже за 3 и 4 места Серии А.
вхсо 111
вхсо 111
   137 / 804
сегодня в 00:27
Отличная новость и счёт)) молодцы с победой Милан!
h8you
h8you
   339 / 804
сегодня в 00:26
главное чтобы не принтер в зоне лч
milan-f
milan-f
   278 / 804
сегодня в 00:26
Красота!!! Безумно рад! Впервые за длительное время я увидел какую то, но игру! Пакета красавец, надеюсь повреждение несерьёзное. Пентек опять забил, красавелло. Но и Доннарума порадовал)) всех с победой товарищи!!!!
Ozabot
Ozabot
   324 / 804
сегодня в 00:26
Оказывается, у «Милана» всего 4 поражения в сезоне. Меньше только у «Наполи» и «Ювентуса». Хороший показатель. Вот только 9 ничьих портят очки.
beefs
beefs
   115 / 804
сегодня в 00:25
Милан уверенно идёт к ЛЧ...
Мысыктар
Мысыктар
   176 / 804
сегодня в 00:24
2 трансфера, и как удачно.
Binger
Binger
   615 / 804
сегодня в 00:23
Сегодня день погромов.
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