«Милан» разгромил «Кальяри»

В рамках 23-го тура Серии А «Милан» дома оказался сильнее «Кальяри». После этой победы «россонери» поднимаются на 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. «Кальяри» же остается на 15-й позиции с 21 пунктом.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Милан» - «Кальяри» 3:0 (2:0)
Голы: Чеппителли 13 (автогол), Лукас Пакета 22, Пёнтек 63
«Милан»: Доннарумма, Родригес, Романьоли, Мусаккьо, Калабрия (Конти 67), Лукас Пакета, Бакайоко, Кессье, Чалханоглу (Борини 77), Пёнтек (Кутроне 66), Сусо
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Кальяри»: Краньо, Пеллегрини, Писакане, Чеппителли, Срна, Барелла, Падоин (Дейола 69), Фараго, Ионицэ (Десподов 76), Жоао Педро (Брадарич 82), Паволетти
Главный тренер: Маран Роландо.
Предупреждение: Фараго 75
Судья: Ла Пенна Федерико.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «Милан» сыграл вничью с «Ромой».
С победой, россонери.
С победой, россонери.