«Барселона» теряет очки в Бильбао

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао.
«Барселона» по-прежнему на первом месте, но теперь отрыв от «Реал» составляет всего шесть очков. «Атлетик» (27 очков) идет на 13-м месте.
Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия
«Атлетик» - «Барселона» 0:0
«Атлетик»: Эррерин, Де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага, Эчебаррия (Сан Хосе 57), Дани Гарсия, Сусаета (Муньяин 62), Гарсия, Берчиче, Уильямс (Кодро 89)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле (Вермален 88), Роберто, Видаль (Аленья 63), Бускетс, Ракитич, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо (Дембеле 75)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Дани Гарсия 52, Де Маркос 68, Ленгле 72, Бускетс 78, Альварес 90+2
Удаление: Де Маркос 90+2
Судья: Дель Серро Гранде Карлос.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Реал» одержал победу в мадридском дерби.
Фотки с барсуковскких ресурсов любой дурак может выложить здесь.
Фотки с барсуковскких ресурсов любой дурак может выложить здесь.
А на самом деле мания величия.
А на самом деле мания величия.
Смешно когда ты тянешь всякую муть сюда.
Смешно когда ты тянешь всякую муть сюда.
И Бог не раз наказывал каталонских за это.
Не возноситесь над другими,будьте проще.
И Бог не раз наказывал каталонских за это.
Не возноситесь над другими,будьте проще.
Выдрать нужный кадр.
А полностью динамику может показать только видеоповтор.
Выдрать нужный кадр.
А полностью динамику может показать только видеоповтор.
Все видели видеоповторы.
Решения судьи были правильными.
Все видели видеоповторы.
Решения судьи были правильными.