«Барселона» теряет очки в Бильбао

сегодня, 00:38

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао.

«Барселона» по-прежнему на первом месте, но теперь отрыв от «Реал» составляет всего шесть очков. «Атлетик» (27 очков) идет на 13-м месте.

Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия

«Атлетик» - «Барселона» 0:0

«Атлетик»: Эррерин, Де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага, Эчебаррия (Сан Хосе 57), Дани Гарсия, Сусаета (Муньяин 62), Гарсия, Берчиче, Уильямс (Кодро 89)

Главный тренер: Гаритано Гаиска.

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле (Вермален 88), Роберто, Видаль (Аленья 63), Бускетс, Ракитич, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо (Дембеле 75)

Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Дани Гарсия 52, Де Маркос 68, Ленгле 72, Бускетс 78, Альварес 90+2

Удаление: Де Маркос 90+2

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Реал» одержал победу в мадридском дерби.