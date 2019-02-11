«Барселона» теряет очки в Бильбао

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Ньюкасл 1.67 3.65 5.5
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Леванте 2.05 3.4 3.65
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 19’ Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 0:0 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 2 3.4 3.5
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5.5 3.4 1.7
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
01:00 35’ Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос 0:0 Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 81’ Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2:1 Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 2.4 2.25 4.4
01:00 43’ Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 0:1 Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра -:- Логотип футбольный клуб КильмесКильмес - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 40’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:0 Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.57 3.8 5.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.35 3.1 3
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 84’ Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 3:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
00:30 49’ Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:0 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
01:00 37’ Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.35 2.7 3.9
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10 4.5 1.33
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.7 2.9 2.75
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.65 4 5
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 85’ Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас -:- Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:05 78’ Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
02:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб ГетеборгГетеборг - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна -:- Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 42’ Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 0:2 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 1.95 3.6 3.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 2.15 3.1 3.4
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 2 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб МуромМуром - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 1.65 3.5 5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 3.35 3.45 2.05
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 1.9 3.1 4.5
ГлавнаяНовости

«Барселона» теряет очки в Бильбао

сегодня, 00:38
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао.

«Барселона» по-прежнему на первом месте, но теперь отрыв от «Реал» составляет всего шесть очков. «Атлетик» (27 очков) идет на 13-м месте.

Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия

«Атлетик» - «Барселона» 0:0

«Атлетик»: Эррерин, Де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага, Эчебаррия (Сан Хосе 57), Дани Гарсия, Сусаета (Муньяин 62), Гарсия, Берчиче, Уильямс (Кодро 89)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле (Вермален 88), Роберто, Видаль (Аленья 63), Бускетс, Ракитич, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо (Дембеле 75)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Дани Гарсия 52, Де Маркос 68, Ленгле 72, Бускетс 78, Альварес 90+2

Удаление: Де Маркос 90+2

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Реал» одержал победу в мадридском дерби.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лион» проиграл в Ницце
Сегодня, 00:59 ВидеоКомментарии2
Победа ПСЖ, ничья «Монако» и другие результаты 24-го тура Лиги 1
Сегодня, 00:59 Комментарии1
«Ювентус» и «Милан» выиграли с одинаковым счетом. Итоги 23-го тура Серии А
Сегодня, 00:27 Комментарии1
«Милан» разгромил «Кальяри»
Сегодня, 00:22 ВидеоКомментарии20
«Бавария» победила, «Боруссия» Д потеряла очки. Итоги 21-го тура Бундеслиги
Сегодня, 00:13 Комментарии1
«Бенфика» обыграла «Насионал» со счетом 10:0
Вчера, 23:43 Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
FERIS
FERIS
   70 / 804
сегодня в 01:44
Барсучата не могут смериться,с мыслью о втором месте)
Belgie2009
Belgie2009 ответил ronaldo743
   222 / 804
сегодня в 01:44
А ты что думал, только Барса дает бабло свистунам?! Снимай уже розовые очки, футбол это самая большая мафия..
Belgie2009
Belgie2009 ответил ronaldo743
   222 / 804
сегодня в 01:43
Расскажи про свои чувства последних трех финала ЛЧ? Сколько раз подушки пришлось поменять? Гы гы
FERIS
FERIS ответил ronaldo743
   70 / 804
сегодня в 01:42
Ну конечно это муть, ведь она в очередной раз подтверждает кабинетность Реала. =)
Ты видео притащи доказывающие нарушение.
Фотки с барсуковскких ресурсов любой дурак может выложить здесь.
ronaldo743
ronaldo743 ответил Belgie2009
   79 / 804
сегодня в 01:42
Ты еще не забудь гол кучарявого француза посмотреть гы гы
Ну Пересу же надо было как-то следы замести.
Agamaga
Agamaga ответил FERIS
   198 / 804
сегодня в 01:41
Открой глаза и посмотри повторы.
Belgie2009
Belgie2009 ответил ronaldo743
   222 / 804
сегодня в 01:41
Ты еще не забудь гол кучарявого француза посмотреть гы гы
ronaldo743
ronaldo743 ответил FERIS
   79 / 804
сегодня в 01:41
Уж про судейство рассуждать только не вам барсукам,молчали бы в тряпочку.
Действительно. Это только вам позволено, после трёх судейских ЛЧ подряд. =)
Agamaga
Agamaga ответил FERIS
   198 / 804
сегодня в 01:40
В тряпочку сливочные должны молчать после позорных класико.
FERIS
FERIS ответил Agamaga
   70 / 804
сегодня в 01:40
Я о Барсе хорошего мнения. Возвыщают они сами себя своей игрой.
Ну вот вы так рассуждаете думая что это в порядке вещей.
А на самом деле мания величия.
ronaldo743
ronaldo743 ответил FERIS
   79 / 804
сегодня в 01:40
Нет не смешно. Смешно когда ты тянешь всякую муть сюда.
Ну конечно это муть, ведь она в очередной раз подтверждает кабинетность Реала. =)
FERIS
FERIS ответил Agamaga
   70 / 804
сегодня в 01:39
Что ты им доказываешь, если они падение за метр до штрафной называют пенальти верным решением, или когда мяч в спину попадал. С ними уже давно все ясно.
Уж про судейство рассуждать только не вам барсукам,молчали бы в тряпочку.
Agamaga
Agamaga ответил FERIS
   198 / 804
сегодня в 01:39
Я о Барсе хорошего мнения. Возвыщают они сами себя своей игрой.
FERIS
FERIS ответил ronaldo743
   70 / 804
сегодня в 01:38
А разве на повторе не делают паузы, чтобы лучше показать моменты ? Тебе самому не смешно от этих нелепых отмазок ? =)
Нет не смешно.
Смешно когда ты тянешь всякую муть сюда.
Agamaga
Agamaga ответил ronaldo743
   198 / 804
сегодня в 01:37
Что ты им доказываешь, если они падение за метр до штрафной называют пенальти верным решением, или когда мяч в спину попадал. С ними уже давно все ясно.
ronaldo743
ronaldo743 ответил FERIS
   79 / 804
сегодня в 01:36
Эти фотки можно было сделать как угодно. Выдрать нужный кадр. А полностью динамику может показать только видеоповтор.
А разве на повторе не делают паузы, чтобы лучше показать моменты ? Тебе самому не смешно от этих нелепых отмазок ? =)
FERIS
FERIS ответил Agamaga
   70 / 804
сегодня в 01:36
Откуда вы такие беретесь? Твоя барса, мой реал. Ты не в детском садике, нет моего и твоего там. Барсу может сместить только один Всевышний, но никак не сливочные
Ты слишком большого мнения о своей барсе.
И Бог не раз наказывал каталонских за это.
Не возноситесь над другими,будьте проще.
FERIS
FERIS ответил alex1990for
   70 / 804
сегодня в 01:34
так на видеоповторах все всё видели
Что видели?
FERIS
FERIS ответил ronaldo743
   70 / 804
сегодня в 01:34
А эти фотки откуда взяты ? Может из видеоповторов, не ?! =)
Эти фотки можно было сделать как угодно.
Выдрать нужный кадр.
А полностью динамику может показать только видеоповтор.
Agamaga
Agamaga ответил FERIS
   198 / 804
сегодня в 01:34
Откуда вы такие беретесь? Твоя барса, мой реал. Ты не в детском садике, нет моего и твоего там. Барсу может сместить только один Всевышний, но никак не сливочные
alex1990for
alex1990for ответил FERIS
   134 / 804
сегодня в 01:33
Эти фотки вообще не о чём не говорят. Все видели видеоповторы. Решения судьи были правильными.
так на видеоповторах все всё видели
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов ответил alex1990for
   313 / 804
сегодня в 01:32
Это Барса и ее глори позориться
Путалонец
Путалонец
   214 / 804
сегодня в 01:32
А меська играл сегодня а?
alex1990for
alex1990for ответил FERIS
   134 / 804
сегодня в 01:32
Скоро твоя барса опустится на второе.
а если нет?) опять спрячешься и не ответишь за базар?)
ronaldo743
ronaldo743 ответил FERIS
   79 / 804
сегодня в 01:31
Эти фотки вообще не о чём не говорят. Все видели видеоповторы. Решения судьи были правильными.
А эти фотки откуда взяты ? Может из видеоповторов, не ?! =)
FERIS
FERIS ответил Agamaga
   70 / 804
сегодня в 01:31
А что разве ВАР как-то повлиял на Барсу? Кто на каком месте?
Скоро твоя барса опустится на второе.
FERIS
FERIS ответил ronaldo743
   70 / 804
сегодня в 01:30
Когда глор Реала говорит про удаление за ТРИ минуты до конца матча, покажите ему это. =)
Эти фотки вообще не о чём не говорят.
Все видели видеоповторы.
Решения судьи были правильными.
Agamaga
Agamaga ответил FERIS
   198 / 804
сегодня в 01:29
А что разве ВАР как-то повлиял на Барсу? Кто на каком месте?
ronaldo743
ronaldo743 ответил Mauricio Gugelmin
   79 / 804
сегодня в 01:29
А, то есть ты не признаёшь, что ТШ Барсу спас? Типа он дыра, просто повезло? Если бы была ничья 4:4, можно было бы подумать, что игрок атаки Месси спас. Но была ничья 0:0. То есть атака не смогла отличиться.
Даже когда Месси организовал ВСЕ голы Барсы в проигранном матче Бетису 3:4, НГУ называл его главным виновником поражения. Это просто хейтер, который всю жизнь страдает от унижений его вечно второго кумира.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   142 / 804
сегодня в 01:28
неожиданно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100