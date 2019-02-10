«Севилья» ушла от поражения в матче с «Эйбаром»

«Севилья» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче 23-го тура чемпионата Испании.
«Севилья» (37 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице, «Эйбар» (30 очков) - десятый.
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Эйбар» 2:2 (0:1)
Голы: Бен-Йеддер 88, Сарабия 90+2 - Орельяна 22, Диас де Оливейра 63
«Севилья»: Вацлик, Карришу (Сальватиерра 74), Кьер, Вебер, Эвер Банега, Промес, Сарабия, Роке Меса (Васкес 62), Эскудеро (Навас 61), Андре Силва, Бен-Йеддер
Главный тренер: Мачин Пабло.
«Эйбар»: Риесго, Пенья, Рамис (Оливейра 58), Арбилья, Анхель, Орельяна, Диоп, Хордан, Кукурелла Сасета, Диас де Оливейра (Кике 83), Энрих (Эскаланте 72)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
Предупреждения: Эскудеро 39, Хордан 52, Эвер Банега 65, Эвер Банега 84, Навас 88, Анхель 89
Удаление: Эвер Банега 84
Судья: Иглесиас Вильянуэва Игнасио.
Напомним, что вчера «Реал» одержал победу в мадридском дерби.
Так и без ЛЧ могут остаться!?! Все ниже и ниже опускаются.
Черная метка Федуна работает исправно!!!
Так и без ЛЧ могут остаться!?! Все ниже и ниже опускаются.
Черная метка Федуна работает исправно!!!
Но зато Квинси стал приносить очки
Но зато Квинси стал приносить очки
Сейчас же.....из 8 последних игр - 5 проиграны.....
В чём причина то ??
Сейчас же.....из 8 последних игр - 5 проиграны.....
В чём причина то ??
Красная цена этому негру сто тысяч рублей.
Красная цена этому негру сто тысяч рублей.
После удаления был уверен в победе Эйбара
После удаления был уверен в победе Эйбара
Должны выбить на классе из ЛЕ вот это вот =)))
Должны выбить на классе из ЛЕ вот это вот =)))