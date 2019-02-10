«Севилья» ушла от поражения в матче с «Эйбаром»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Ньюкасл 1.67 3.65 5.5
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Леванте 2.05 3.4 3.65
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 2 3.4 3.5
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.4 1.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 2’ Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 0:0 Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 2.45 2.9 3
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто -:- Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра -:- Логотип футбольный клуб КильмесКильмес - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо -:- Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.57 3.8 5.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.35 3.1 3
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 6’ Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 0:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
00:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида -:- Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.2 3.05 3.6
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10 4.5 1.33
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.7 2.9 2.75
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.65 4 5
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 6’ Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас -:- Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:05 2’ Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 0:0 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
02:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб ГетеборгГетеборг - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна -:- Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 1.95 3.6 3.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 2.15 3.1 3.4
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 2 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб МуромМуром - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 1.65 3.5 5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 1.75 3.5 4.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 3.35 3.45 2.05
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 1.9 3.1 4.5
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«Севилья» ушла от поражения в матче с «Эйбаром»

вчера, 22:25
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 2Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарМатч завершен

«Севилья» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Севилья» (37 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице, «Эйбар» (30 очков) - десятый.

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Эйбар» 2:2 (0:1)
Голы: Бен-Йеддер 88, Сарабия 90+2 - Орельяна 22, Диас де Оливейра 63

«Севилья»: Вацлик, Карришу (Сальватиерра 74), Кьер, Вебер, Эвер Банега, Промес, Сарабия, Роке Меса (Васкес 62), Эскудеро (Навас 61), Андре Силва, Бен-Йеддер
Главный тренер: Мачин Пабло.

«Эйбар»: Риесго, Пенья, Рамис (Оливейра 58), Арбилья, Анхель, Орельяна, Диоп, Хордан, Кукурелла Сасета, Диас де Оливейра (Кике 83), Энрих (Эскаланте 72)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

Предупреждения: Эскудеро 39, Хордан 52, Эвер Банега 65, Эвер Банега 84, Навас 88, Анхель 89

Удаление: Эвер Банега 84

Судья: Иглесиас Вильянуэва Игнасио.

Напомним, что вчера «Реал» одержал победу в мадридском дерби.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 801
вчера в 23:56
Прошка на поле, победы не видать. Еле ничейку выгрызли !!!
Так и без ЛЧ могут остаться!?! Все ниже и ниже опускаются.
Черная метка Федуна работает исправно!!!
mangoх12
mangoх12
   6 / 801
вчера в 23:51
в эти отскокища порой трудно поверить
Брулин
Брулин
   193 / 801
вчера в 23:33
Квинси хорош, но Мачин упорно продолжает ставить его играть по всей бровке, из-за этого атакующий потенциал Промеса снижается
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   10 / 801
вчера в 23:32
физуха ,плюс их раскусили ,плюс админресурс грандов .
Но зато Квинси стал приносить очки
time out
time out ответил Jum13
   26 / 801
вчера в 23:31
Опять Свинси Севилье свинью подложил. Деградация на лицо
Свинью Головин Монако подложил, матч играет, пять пропускает, а Квинси играет регулярно и не смотря на то, что его поставил тренер не на свою позицию, он вполне справляется и сегодня второй гол забит с его передачи, хотя мяч шел в ворота и без касания Сарабии. Так, что у кого деградация налицо видно. Промес нас не интересует с точки зрения нашего футбола, а вот Головина сборная постепенно теряет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 801
вчера в 23:12
Ещё 10 туров назад Севилья возглавляла таблицу......
Сейчас же.....из 8 последних игр - 5 проиграны.....
В чём причина то ??
mangoх12
mangoх12 ответил волгoдoн
   6 / 801
вчера в 23:09
Ну ладно. Давай Барселону смотреть. Время позднее.Переключусь на телевизор.
Когда общаешься с ним то остается 2 шанса , то ли станешь подобным 25% то ли он тебя добавит в игнор, мне повезло я унего в игноре
волгoдoн
волгoдoн ответил 25процентный клоун
   25 / 801
вчера в 23:01
"мне кажется" ключевое ,он лучший
Ну ладно. Давай Барселону смотреть. Время позднее.Переключусь на телевизор.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил волгoдoн
   10 / 801
вчера в 23:00
"мне кажется" ключевое ,он лучший
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   198 / 801
вчера в 22:56
Доколе Свинси будет опускать Севилью на дно футбола?
mihaluch
mihaluch
   76 / 801
вчера в 22:48
Чудесно,но спаслись.
Jum13
Jum13
   14 / 801
вчера в 22:44
Опять Свинси Севилье свинью подложил. Деградация на лицо
волгoдoн
волгoдoн ответил 25процентный клоун
   25 / 801
вчера в 22:42
Квинси лучший игрок матча
Мне кажется с его приходом Севилья стала играть хуже,негр привнес пораженческо-нервный характер,перенятый у Спартака.
Красная цена этому негру сто тысяч рублей.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил волгoдoн
   10 / 801
вчера в 22:37
Квинси лучший игрок матча
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 801
вчера в 22:36
Квинси,спасибо,хоть и судейка заряженый но ты спас игру
Байкал-38
Байкал-38
   43 / 801
вчера в 22:34
Жалко Эйбар, они были сильнее Севильи, но опыта не хватило, стали играть на удержание.
волгoдoн
волгoдoн
   25 / 801
вчера в 22:34
Тарасовский переоцененный негр опять не у дел,ну хоть Сарабиа ставочку вытащил)
3ton
3ton
   269 / 801
вчера в 22:34
Огонь - матч
После удаления был уверен в победе Эйбара
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   255 / 801
вчера в 22:33
Сейчас побежит в модераторскую доносить за "двуличие"!
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   255 / 801
вчера в 22:32
Ждал шведа вчера на ветке Боруссии, чтобы он прокомментировал игру своего любимого Витселя, но он не появился! Типичное армейское двуличие во всей красе!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 801
вчера в 22:30
ЛАЦИО налетай!!!!!
Должны выбить на классе из ЛЕ вот это вот =)))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 801
вчера в 22:28
Со спасённым очком😆😆😆😆😆
drug01
drug01
   86 / 801
вчера в 22:28
Надо играть все время!!!
Apsny
Apsny
   80 / 801
вчера в 22:28
Да просто отскочила).
11-и метровый
11-и метровый
   317 / 801
вчера в 22:27
Опять Свинси всю игру испоганил.
Павел Амурский
Павел Амурский
   260 / 801
вчера в 22:26
Пока промеску не вернут тарасовским, толку от Севильи не будет.
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