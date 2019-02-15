Марселино высоко оценил игру Черышева в матче с «Селтиком»

Главный тренер «Валенсии» Марселино прокомментировал выездную победу над «Селтиком» (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Отдельно Марселино отметил игру полузащитника «Лос Чес» Дениса Черышева. Российский хавбек выступил на позиции форварда, забил гол и отдал результативную передачу.

Мы провели отличный матч. С точки зрения обороны мы сыграли на очень высоком уровне, что является следствием высокого уровня ответственности наших футболистов. Мы постепенно растягивали оборону соперника. Первый гол случился как раз вовремя. А второй забитый мяч создал нам очень благоприятные условия.

Два нападающих очень сильно помогали нам, когда мы оставались без мяча. Они буквально носились как угорелые, помогали нам во время контратак и постоянно обеспечивали нам выход из обороны через пас. Из-за потери основных нападающих нам пришлось использовать в атаке Черышева и Собрино, которые очень хорошо себя показали. Это два универсальных футболиста, которые помогут нам ещё во многих матчах.