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Слуцкий и его проблемы

11 февраля 2019, 22:30

У Леонида Слуцкого в «Витессе» образовались проблемы. «Соккер.ру» внимательно следит за ситуацией вокруг российского тренера за рубежом.

Наших людей за границей не так много, поэтому все успехи и неудачи игроков и тренеров за пределами России, особенно в чемпионатах, которые близки к топовым, конечно, звонким эхом отражаются здесь. Всегда интересно последить, как складываются дела у соотечественников в непривычной обстановке.

А с недавних пор соотечественников в голландском «Витессе» стало больше – с января вместе со Слуцким в клубе работают братья Березуцкие. Кто-то даже шутит, связывая негативные изменения в игре арнемцев с их появлением. Но это, конечно, притянуто за уши.

Разговоры о том, что у Слуцкого не все ладно в «Витессе» появились после появления в голландских СМИ информации об «экстренном» совещании, которое руководство клуба организовало вместе с тренером, чтобы обсудить положение дел. Действительно, такое собрание было, однако, как утверждает агент тренера Кристиан Эмиле, подобные совещания проводятся регулярно и планируются заранее:

Совершенно неверно, что после вчерашнего поражения «Витесса» было проведено специальное совещание. Встреча, которая состоялась сегодня, была назначена давно.

Не понимаю всех этих спекуляций. Если взглянуть рационально на общую картину, «Витесс» сейчас на пятом месте в лиге, в то же время в прошлом сезоне он был шестым, поэтому логично, что руководство «Витесса» полностью поддерживает Леонида.

Но дыма без огня бы не было. Повод для появления противоречивой информации в голландской прессе все-таки есть. Это последние результаты «Витесса». Во второй части сезона, с начала года команда из Арнема провела пять матчей. В первой встрече в непростом противостоянии «Витесс» одолел «Экселсиор» со счетом 3:2, что уже могло насторожить, поскольку эта команда – одна из худших в лиге и на тот момент обитала в зоне вылета.

Даже по голландским меркам между «Витессом» и «Экселсиором» большая разница в классе. Этот самый «Экселсиор» практически через раз проигрывает крупно. Например, «Аяксу» он проиграл со счетом 1:7, а ПСВ – со счетом 0:6. Так что сам факт минимальной разницы в счете при игре с такой командой не очень убедителен.

А дальше было хуже. «Витесс» вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв на выезде АЗ со счетом 0:2. Этот соперник сопоставим по классу с арнемцами и в чемпионате тогда находился рядом. Но в Алкмаре «Витесс» уступил по делу. Через несколько дней случилось поражение от «Фортуны» (1:2), следом ничья с «Херенвеном» (2:2) и проигрыш «Гронингену» (1:2).

У всех этих результатов есть некоторые общие черты. Все команды ниже «Витесса» по турнирной таблице, причем показывают достаточно серые результаты и очки набирают спотыкаясь. Тот же «Херенвен» и до сих пор не знает побед, растянув серию до шести матчей подряд. Если бы «Витесс» так терял очки в играх с «Аяксом» или ПСВ, никто бы и слова не сказал. Но тут случились потери в играх, которые «Витесс» должен был забирать. И ведь почти забрал.

Это еще одна общая черта. В матче с «Фортуной» «Витесс» пропустил решающий мяч на 92-й минуте. В игре с «Херенвеном» он упустил победу над 93-й минуте. Нетрудно догадаться, что случилось в поединке с «Гронингеном». Верно: соперник забил победный мяч арнемцам на 91-й минуте. Еще одна общая черта всех матчей в 2019 году – «Витесс» пропускает по два мяча в каждой встрече. Пять игр кряду. Трудно побеждать, когда у соперника в итоге в каждой встрече фора в два гола чуть ли не по умолчанию.

Три матча подряд «Витесс» пропускает в компенсированное время решающие мячи. Сложно искать в таких неудачах какие-то глубокие системные, тактические ошибки. Если бы это было так, если бы что-то в самой основе игры «Витесса», то проблемы команды Слуцкого проявлялись бы не на последних минутах и секундах, а гораздо раньше – по ходу самих матчей.

Однако следует признать, что эта серия из четырех встреч без побед – самая худшая в нынешнем сезоне у «Витесса». Значит, какие-то выводы нужно делать и шаги предпринимать. Учитывая время, когда пропускаются решающие встречи, можно обратить внимание на психологическую составляющую игры арнемцев.

Очевидно, что команда теряет концентрацию на последних минутах. А в Нидерландах это особенно чревато. Возможно, чемпионат не такой безбашенный и результативный, каким слыл несколько лет назад, стало больше прагматизма, больше рационального, но при этом у голландских команд остается этот азарт и сила воли, характера, которая позволяет часто выдавать камбэки и потрясающие сценарии.

К сожалению, «Витесс» становится героем этих сюжетов, но с негативной стороны. В нем при всем классе и неплохом подборе исполнителей нет нужной «голландскости». Еще перед появлением Слуцкого в «Витессе» местные тренеры говорили о том, что ему будет непросто вписаться в специфику голландского футбола.

Возможно, что-то такое они и имели в виду. Российский тренер хорошо выстраивает тактику, схему, но не придает команде той особой энергетики и эмоционального настроя, который присущ даже голландским аутсайдерам. В Голландии мало стараться играть просто правильно и грамотно, нужна еще «сумасшедшинка». И вот ее не хватает. Но пока за кресло Слуцкого действительно беспокоиться нечего. «Витесс» сохраняет пятое место в чемпионате, поэтому стул под тренером не шатается. Но ему нужно как можно скорее раскусить этот неуловимый секрет эмоциональности голландского футбола.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
   300 / 887
12 февраля в 14:51
Слабый тренер. В слабом чемпионате, умудряется проигрывать.
борька
борька
   184 / 887
12 февраля в 12:16
Пора Челси возглавить, Сарри уходит, Чукотыч Леху назначает, пока ИО, а лигу выигает Леха ОГО ГО!
boniel3
boniel3
   604 / 887
12 февраля в 11:48
Все становится на свои места.Как был Слуцкий "не два,не полтора"так и остался.Помните прошлую Европу,как он сборную превратил в ЦСКА и,что из этого вышло.Уровень этого тренера ФНЛ и не выше!
Roger Young
Roger Young
   254 / 887
12 февраля в 11:35
Что будет дальше, известно: выкинут Лёню после сезона и пойдет в какой-нибудь Анжи.
DDT
DDT
   564 / 887
12 февраля в 10:18
Это тебе не у гинеравсекупил на подсосе в РПЛ липовые чемпы брать, тут тренером быть надо, физручелло
Mi6
Mi6
   391 / 887
12 февраля в 08:02
Слабый тренер
FILL3286
FILL3286
   12 / 887
12 февраля в 07:59
До дому Леонид,до дому в стойло конское!
ахаххахах
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   212 / 887
12 февраля в 07:12
Лёня соберись!
DVL
DVL
   670 / 887
12 февраля в 06:03
Он либо раскачает Витесс, и те начнут играть как надо. Либо раскачает кресло, на котором сидит, и вылетит как было раньше
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   97 / 887
12 февраля в 03:03
Меня посетила мысль, что в Севилье появилась пятая колонна.
Это Сарабия. Со Стандардом удалился, с Эйбаром гол у Квинси отнял.
Летом наверное в зенит перейдёт...
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   97 / 887
12 февраля в 02:59
Увы, Стас был связан по рукам и ногам. Пришлось расплачиваться за невызов денисова вызовами игнашевича, фирнандоса, галавина и дыркинфеева. Хотя если бы сейчас в своём возрасте играл Овчинников, Малафеев, сам Стас, он бы не хуже Хихаря проявил себя.))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
12 февраля в 01:12
Если бы взял Джано то разорвали бы там любую банду ,а теперь только возьмое место и департация
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
12 февраля в 01:05
Стас выгнал братьев из сборной и дошли до полуфинала(почти,Фернандес привез) ,а теперь когда убрал Игоря можем евро брать .
А Слуцкий видимо чужие ошибки не признает,пинка хочет
mangoх12
mangoх12 ответил Ragnar_Lodbrok
   17 / 887
12 февраля в 00:40
У Слуцкого были проблемы и в Халле, и в Витессе. Тренер низкого уровня, исключительно для РПЛ
Это у Халла были большие проблемы хоть со Слуцким хоть без ... а Витесс это тебе не Реал не Рома и не МЮ у которых реально проблемы
spartach n1
spartach n1
   20 / 887
11 февраля в 23:52
Сбитый лёнчик похоже ждёт очередного пинка под зад ))
Правдин Семён
Правдин Семён
   508 / 887
11 февраля в 23:29
"за кресло Слуцкого действительно беспокоиться нечего. «Витесс» сохраняет пятое место в чемпионате, поэтому стул под тренером не шатается."

Оборжаться))Так всё-таки кресло или стул?Тем более, под Слуцким шатается что угодно. ))
sir_Alex
sir_Alex
   100 / 887
11 февраля в 23:19
Потеря концентрации на последних минутах – это так по-российски!)))
Jum13
Jum13
   19 / 887
11 февраля в 22:59
Проблемы только у спартачей. У них "горит февраль" )))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   112 / 887
11 февраля в 22:55
У Слуцкого были проблемы и в Халле, и в Витессе. Тренер низкого уровня, исключительно для РПЛ
SHMEL
SHMEL
   56 / 887
11 февраля в 22:46
У всех случаются трудные времена и неудачные периоды.Реал вон в Испании и МЮ в Англии тоже в начале сезона проигрывали там,где не должны.
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
11 февраля в 22:45
Леня сходи в церковь точнее в синагогу и гони этих братьев обратно
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