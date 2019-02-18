Без «Баварии» и «Арсенала». Топ-10 самых дорогих команд планеты

сегодня, 15:55

9 из 10 самых дорогих команд планеты пробились в плей-офф Лиги чемпионов. «Соккер.ру» называет огромные цифры и отслеживает тенденции.

Не вошли в топ-10

20 место. «РБ Лейпциг» (Германия) – 388.3 млн евро

19 место. «Лион» (Франция) - 389.9 млн евро

18 место. «Рома» (Италия) - 398.4 млн евро

17 место. «Эвертон» (Англия) - 426 млн евро

16 место. «Милан» (Италия) - 458 млн евро

15 место. «Наполи» (Италия) - 521 млн евро

14 место. «Боруссия» Д (Германия) - 556.8 млн евро

13 место. «Интер» (Италия) - 582.4 млн евро

12 место. «Арсенал» (Англия) - 615.5 млн евро

11 место. «Бавария» (Германия) - 745.7 млн евро

Футбольный рынок совершил серьезный скачок в сторону подорожания за последние пару лет. Если два года назад самая дорогая команда планеты (на тот момент это был «Реал») оценивалась в 766 миллионов евро, то теперь это показатель на уровне 10-11 места. Обращает на себя непопадание в топ-10 «Баварии» и «Арсенала». Если «канониры» еще в прошлом году остались за пределами первой десятки, то мюнхенцы за два года проделали путь от третьего места (в начале 2017-го уступали только «Реалу» и «Барселоне») до 11-го с остановкой на девятой строчке в прошлом году. Таким образом, в топ-10 не нашлось места представителям Бундеслиги.

10 (-5)* место. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 759 (+55.5)** млн евро

Казалось бы, МЮ подрос на 55 миллионов, но относительно других команд потерял в весе. Это связано и с отсутствием супердорогих приобретений, и со снижением стоимости собственных активов на фоне неубедительных выступлений в последний период правления Моуриньо. Сейчас у «красных дьяволов» есть все шансы перезапустить карьеры сильных игроков, создать условия для их подорожания и подняться выше в рейтинге.

*изменение позиции в списке самых дорогих команд планеты за год.

** изменение стоимости за год.

9 место (+3). «Ювентус» (Италия) – 797.5 (+233.7) млн евро

Год назад «Ювентус» не входил в десятку, но серьезная трансферная кампания лета-2018, в ходе которой было потрачено больше четверти миллиарда евро, привела к значительному увеличению стоимости. Практически каждый вложенный евро отразился на оценочной стоимости команды, а главной «прибавкой» к стоимости «Юве» стал стомиллионный Криштиану Роналду.

8 место (-2). «Тоттенхэм» (Англия) – 801.5 (+123) млн евро

«Тоттенхэм» - уникальный клуб! Да, «шпоры» потеряли пару позиций, но при этом они подорожали на 123 миллиона, не пригласив ни единого новичка в ходе двух последних трансферных окон. Маурисио Почеттино работает на славу, недаром за его голову назначена такая награда.

7 место (-3). «Челси» (Англия) - 886.75 (+180) млн евро

Единственный клуб из топ-10, выступающий не в Лиге чемпионов. По итогам прошлого сезона «Челси» не сумел попасть в первую четверку в АПЛ , да и попадание в следующий розыгрыш ЛЧ под угрозой. Роскошный ТВ-контракт позволяет английским клубам не беспокоиться о своем благосостоянии, даже при непопадании в Лигу чемпионов, но топ-футболисты, естественно, хотят играть в престижнейшем турнире, поэтому удерживать их становится непросто.

6 место. (+2). «Атлетико» (Испания) - 908.5 (+260.5) млн евро

В 2018 году «Атлетико» выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА , а еще, похоже, пережил превращение из элитного донора в настоящий топ-клуб. «Матрасники» не отпустили Антуана Гризманна в «Барселону», сделали его третьим по зарплате футболистом в мире и перешагнули рубеж в 900 миллионов евро по суммарной стоимости состава.

5 место (+2). ПСЖ (Франция) - 912.65 (+264.4) млн евро

Как выясняется, ПСЖ и «Атлетико» - команды из одной весовой категории, как бы ни кичились парижане наличием в составе Неймара и Мбаппе. У Симеоне тоже есть свои козыри, да и если говорить об успехах в Лиге чемпионов в последние годы, мадридцы значительно выше: ПСЖ постоянно говорит о задаче завоевать «ушастого», при этом парижане не забирались выше четвертьфинала после прихода больших денег в клуб, а «Атлетико» дважды прорывался в финал. Впрочем, в этом году ПСЖ выглядит действительно серьезной силой, а Мбаппе – футболистом, который может стать решающим звеном большой победы.

4 (+6) место. «Ливерпуль» (Англия) - 926. 5 (+340.5) млн евро

В номинации «Прорыв года», безусловно, побеждает «Ливерпуль». «Красные» подскочили в рейтинге самых дорогих команд планеты с десятого места на четвертое, попутно подорожав в полтора раза. Сказался выход в финал в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов и индивидуальный рост игроков. Например, Салах разогнался с 80 до 150 миллионов евро за год.

3 (-1) место. «Реал» (Испания) - 973.8 (+115.3) млн евро

Победитель трех последних розыгрышей Лиги чемпионов теряет позиции. В начале 2017 года «Реал» лидировал, пусть и незначительно, но опережая «Барселону». Год назад «сливочные» уже проигрывали составу каталонцев, причем значительно – около 130 миллионов евро. Теперь «Реал» только третий, впереди не только «Барса», но и команда-монстр, которую строит в Англии экс-тренер «Барсы».

2 (+1) место. «Манчестер Сити» (Англия) - 1.13 (+347.5 млн) млрд евро

Год назад самая дорогая команда планеты остановилась в шаге от миллиарда евро: тогда «Барселоне» не хватило 11 млн, чтобы достичь круглой и немного пугающей цифры. Сейчас уже две команды перешагнули, причем достаточно смело, грандиозный рубеж. Состав «Ман Сити» дороже состава «Реала» на 150 миллионов евро, а до первой строчки рукой подать.

1 (=) место. «Барселона» (Испания) - 1.17 (+180.5 млн) млрд евро

«Барселона» - единственная команда в рейтинге самых дорогих команд планеты, сохранившая прошлогоднюю позицию, причем это позиция №1. Второй год подряд «Барса» хвастает самым дорогостоящим составом на планете, пора бы найти ему достойное применение за пределами Испании. Выиграть Лигу чемпионов, например. Впрочем, прямой корреляции между стоимостью футболистов и результатами нет. К счастью, нет. Потому что иначе всегда побеждал бы самый богатый, и футбол лишился бы волшебства и непредсказуемости.