Без «Баварии» и «Арсенала». Топ-10 самых дорогих команд планеты

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 2.05 3.73 3.73
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Атлетик Б 3.7 3.05 2.2
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Рома -:-  Болонья 1.42 4.7 7.3
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Боруссия Д 7.7 4.5 1.43
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2:1 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 1.11 6.6 50
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 4.5 2.5 2.25
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 2.1 2.9 3.8
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 0:1 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.9 3.3 4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 3:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 0:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 1:1 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 11 5.5 1.28
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2.05 2.9 4.55
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 1.43 4.7 6.5
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса -:- Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 2.15 2.9 3.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль РГ (Рамат Ган)Хапоэль РГ 2.5 2.85 2.95
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 2.3 3.1 3.1
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
11:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир -:- Логотип футбольный клуб Минерва Пунджаб (Чандигарх)Минерва Пунджаб - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг 2:4 Логотип футбольный клуб Ченнай СитиЧеннай Сити 7 4.5 1.4
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.35 3 3.25
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 3:2 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 1:1 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:2 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 0:3 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хассания Аг (Агадир)Хассания Аг -:- Логотип футбольный клуб ФАР РабатФАР Рабат - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
17:00 2’ Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 0:0 Логотип футбольный клуб Петрокуб (Хынчешты)Петрокуб - - -
17:00 6’ Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 0:0 Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 3:1 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 -:- Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия 2:2 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2.8 3.4 2.35
Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 9 5.2 1.31
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 13-16 место 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 0:5 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 9-12 место 1 X 2
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 5-8 место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1/2 финала 1 X 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ 7.2 4.5 1.4
Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭскишехирспорЭскишехирспор -:- Логотип футбольный клуб ДенизлиспорДенизлиспор 3.8 3.6 1.85
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 5.9 3.9 1.55
Франция. Лига 2 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.4 3.7 10.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта 6 3.8 1.55
Чили. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УнионЭсп (Сантьяго)УнионЭсп 1:3 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аудакс (Сантьяго)Аудакс 0:3 Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
Чили. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 4:0 Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:1 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Без «Баварии» и «Арсенала». Топ-10 самых дорогих команд планеты

сегодня, 15:55
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9 из 10 самых дорогих команд планеты пробились в плей-офф Лиги чемпионов. «Соккер.ру» называет огромные цифры и отслеживает тенденции.

Не вошли в топ-10

20 место. «РБ Лейпциг» (Германия) – 388.3 млн евро

19 место. «Лион» (Франция) - 389.9 млн евро

18 место. «Рома» (Италия) - 398.4 млн евро

17 место. «Эвертон» (Англия) - 426 млн евро

16 место. «Милан» (Италия) - 458 млн евро

15 место. «Наполи» (Италия) - 521 млн евро

14 место. «Боруссия» Д (Германия) - 556.8 млн евро

13 место. «Интер» (Италия) - 582.4 млн евро

12 место. «Арсенал» (Англия) - 615.5 млн евро

11 место. «Бавария» (Германия) - 745.7 млн евро

Футбольный рынок совершил серьезный скачок в сторону подорожания за последние пару лет. Если два года назад самая дорогая команда планеты (на тот момент это был «Реал») оценивалась в 766 миллионов евро, то теперь это показатель на уровне 10-11 места. Обращает на себя непопадание в топ-10 «Баварии» и «Арсенала». Если «канониры» еще в прошлом году остались за пределами первой десятки, то мюнхенцы за два года проделали путь от третьего места (в начале 2017-го уступали только «Реалу» и «Барселоне») до 11-го с остановкой на девятой строчке в прошлом году. Таким образом, в топ-10 не нашлось места представителям Бундеслиги.

10 (-5)* место. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 759 (+55.5)** млн евро

Казалось бы, МЮ подрос на 55 миллионов, но относительно других команд потерял в весе. Это связано и с отсутствием супердорогих приобретений, и со снижением стоимости собственных активов на фоне неубедительных выступлений в последний период правления Моуриньо. Сейчас у «красных дьяволов» есть все шансы перезапустить карьеры сильных игроков, создать условия для их подорожания и подняться выше в рейтинге.

*изменение позиции в списке самых дорогих команд планеты за год.

** изменение стоимости за год.

9 место (+3). «Ювентус» (Италия) – 797.5 (+233.7) млн евро

Год назад «Ювентус» не входил в десятку, но серьезная трансферная кампания лета-2018, в ходе которой было потрачено больше четверти миллиарда евро, привела к значительному увеличению стоимости. Практически каждый вложенный евро отразился на оценочной стоимости команды, а главной «прибавкой» к стоимости «Юве» стал стомиллионный Криштиану Роналду.

8 место (-2). «Тоттенхэм» (Англия) – 801.5 (+123) млн евро

«Тоттенхэм» - уникальный клуб! Да, «шпоры» потеряли пару позиций, но при этом они подорожали на 123 миллиона, не пригласив ни единого новичка в ходе двух последних трансферных окон. Маурисио Почеттино работает на славу, недаром за его голову назначена такая награда.

7 место (-3). «Челси» (Англия) - 886.75 (+180) млн евро

Единственный клуб из топ-10, выступающий не в Лиге чемпионов. По итогам прошлого сезона «Челси» не сумел попасть в первую четверку в АПЛ, да и попадание в следующий розыгрыш ЛЧ под угрозой. Роскошный ТВ-контракт позволяет английским клубам не беспокоиться о своем благосостоянии, даже при непопадании в Лигу чемпионов, но топ-футболисты, естественно, хотят играть в престижнейшем турнире, поэтому удерживать их становится непросто.

6 место. (+2). «Атлетико» (Испания) - 908.5 (+260.5) млн евро

В 2018 году «Атлетико» выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а еще, похоже, пережил превращение из элитного донора в настоящий топ-клуб. «Матрасники» не отпустили Антуана Гризманна в «Барселону», сделали его третьим по зарплате футболистом в мире и перешагнули рубеж в 900 миллионов евро по суммарной стоимости состава.

5 место (+2). ПСЖ (Франция) - 912.65 (+264.4) млн евро

Как выясняется, ПСЖ и «Атлетико» - команды из одной весовой категории, как бы ни кичились парижане наличием в составе Неймара и Мбаппе. У Симеоне тоже есть свои козыри, да и если говорить об успехах в Лиге чемпионов в последние годы, мадридцы значительно выше: ПСЖ постоянно говорит о задаче завоевать «ушастого», при этом парижане не забирались выше четвертьфинала после прихода больших денег в клуб, а «Атлетико» дважды прорывался в финал. Впрочем, в этом году ПСЖ выглядит действительно серьезной силой, а Мбаппе – футболистом, который может стать решающим звеном большой победы.

4 (+6) место. «Ливерпуль» (Англия) - 926. 5 (+340.5) млн евро

В номинации «Прорыв года», безусловно, побеждает «Ливерпуль». «Красные» подскочили в рейтинге самых дорогих команд планеты с десятого места на четвертое, попутно подорожав в полтора раза. Сказался выход в финал в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов и индивидуальный рост игроков. Например, Салах разогнался с 80 до 150 миллионов евро за год.

3 (-1) место. «Реал» (Испания) - 973.8 (+115.3) млн евро

Победитель трех последних розыгрышей Лиги чемпионов теряет позиции. В начале 2017 года «Реал» лидировал, пусть и незначительно, но опережая «Барселону». Год назад «сливочные» уже проигрывали составу каталонцев, причем значительно – около 130 миллионов евро. Теперь «Реал» только третий, впереди не только «Барса», но и команда-монстр, которую строит в Англии экс-тренер «Барсы».

2 (+1) место. «Манчестер Сити» (Англия) - 1.13 (+347.5 млн) млрд евро

Год назад самая дорогая команда планеты остановилась в шаге от миллиарда евро: тогда «Барселоне» не хватило 11 млн, чтобы достичь круглой и немного пугающей цифры. Сейчас уже две команды перешагнули, причем достаточно смело, грандиозный рубеж. Состав «Ман Сити» дороже состава «Реала» на 150 миллионов евро, а до первой строчки рукой подать.

1 (=) место. «Барселона» (Испания) - 1.17 (+180.5 млн) млрд евро

«Барселона» - единственная команда в рейтинге самых дорогих команд планеты, сохранившая прошлогоднюю позицию, причем это позиция №1. Второй год подряд «Барса» хвастает самым дорогостоящим составом на планете, пора бы найти ему достойное применение за пределами Испании. Выиграть Лигу чемпионов, например. Впрочем, прямой корреляции между стоимостью футболистов и результатами нет. К счастью, нет. Потому что иначе всегда побеждал бы самый богатый, и футбол лишился бы волшебства и непредсказуемости.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   107 / 836
сегодня в 16:50
А барсуки со своим "рекордом" опять лопухнутся в ЛЧ! Вопрос-для чего тратить столько денег,чтобы очередной раз опозорится от условной Ромы,которая всего лишь 18я????
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 836
сегодня в 16:43
ПСЖ подорожал с газовой легендой
RamonCSKA
RamonCSKA
   333 / 836
сегодня в 16:39
не пойму кто у барсы подорожал
тот же ливер и мс смотрятся подороже
реал почти миллиард стоит? интересно хотя бы кого они считали?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   154 / 836
сегодня в 16:22
У Реала забыли учесть Виктора Кашшая, Чакыра, Майкла Оливера, Матео Лаоса и др. легенд. И их учетом состав реальки - 2 млард
NGY
NGY
   11 / 836
сегодня в 16:12
Впрочем, прямой корреляции между стоимостью футболистов и результатами нет. К счастью, нет. Потому что иначе всегда побеждал бы самый богатый, и футбол лишился бы волшебства и непредсказуемости.
__________________

Прямой может и нет, но шансы таких команд увеличиваются в разы, и с этим спорить может только глупый.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   94 / 836
сегодня в 16:05
Охренеть, стоимость самых дорогих уже за лярд евро перевалила.
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