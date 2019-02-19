Игрок ЦСКА Макаров перешел в «Авангард»

19 февраля 2019, 14:48

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник Александр Макаров переходит в курский «Авангард».



22-летний футболист присоединился к новому клубу на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.



Ранее в этом месяце хавбек находился на просмотре в тульском «Арсенале», однако переход в стан «оружейников» так и не состоялся.