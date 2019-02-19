Игрок ЦСКА Макаров перешел в «Авангард»

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник Александр Макаров переходит в курский «Авангард».
22-летний футболист присоединился к новому клубу на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.
Ранее в этом месяце хавбек находился на просмотре в тульском «Арсенале», однако переход в стан «оружейников» так и не состоялся.
Пусть до конца сезона набирается игровой практики, а там видно будет.
Пусть до конца сезона набирается игровой практики, а там видно будет.
На 74-й минуте Григорьев со штрафного открыл счёт. «Спартаковцы» растерялись и уже после следующей атаки курян снова доставали мяч из сетки своих ворот.
Похоже, для новобранца «Авангарда», воспитанника ЦСКА Александра Макарова красная спартаковская форма раздражитель сильнее, чем тряпка для быка. В течение трёх минут Макаров оформил «дубль» и довёл счёт до 3:0.
Молодец! Надеюсь, что поможет Авангарду!
На 74-й минуте Григорьев со штрафного открыл счёт. «Спартаковцы» растерялись и уже после следующей атаки курян снова доставали мяч из сетки своих ворот.
Похоже, для новобранца «Авангарда», воспитанника ЦСКА Александра Макарова красная спартаковская форма раздражитель сильнее, чем тряпка для быка. В течение трёх минут Макаров оформил «дубль» и довёл счёт до 3:0.
Молодец! Надеюсь, что поможет Авангарду!